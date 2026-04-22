FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Badrinath Temple: कल इस समय खुलेंगे बद्रीनाथ के कपाट, जानें रजिस्ट्रेशन से लेकर ट्रेन या फ्लाइट से मंदिर पहुंचने का रास्ता

कल इस समय खुलेंगे बद्रीनाथ के कपाट, जानें रजिस्ट्रेशन से लेकर ट्रेन या फ्लाइट से मंदिर पहुंचने का रास्ता

West Bengal Election 2026 Date: बंगाल में कल कितने बजे शुरू होगा मतदान? पहले फेज में कितनी सीटों पर वोटिंग- जानिए सबकुछ

West Bengal Election 2026 Date: बंगाल में कल कितने बजे शुरू होगा मतदान? पहले फेज में कितनी सीटों पर वोटिंग- जानिए सबकुछ

Explainer: मजदूरों की शिकायत को हथियार बनाकर फैलाई गई अशांति की साजिश, जानें कैसे नोएडा हिंसा के जरिए 'रिजीम चेंज' का किया गया प्रयास

Explainer: मजदूरों की शिकायत को हथियार बनाकर फैलाई गई अशांति की साजिश, जानें कैसे नोएडा हिंसा के जरिए 'रिजीम चेंज' का किया गया प्रयास

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
Post Office की ये 5 स्कीम बैंक से ज्यादा दे रही हैं ब्याज, पैसा होगा डबल!

Post Office की ये 5 स्कीम बैंक से ज्यादा दे रही हैं ब्याज, पैसा होगा डबल!

हर साल धरती से विलुप्त हो रहीं हजारों प्रजातियां, 2050 तक समंदर में मछलियों से ज्यादा होगा प्लास्टिक!

हर साल धरती से विलुप्त हो रहीं हजारों प्रजातियां, 2050 तक समंदर में मछलियों से ज्यादा होगा प्लास्टिक!

होर्मुज से गुजरने वाले एक टैंकर शिप क्रूड ऑयल से बनती है कितनी LPG? जानकर जरूर घूमेगा आपका दिमाग

होर्मुज से गुजरने वाले एक टैंकर शिप क्रूड ऑयल से बनती है कितनी LPG? जानकर जरूर घूमेगा आपका दिमाग

HomePhotos

बिजनेस

क्या होता है ब्रेंट क्रूड? इसकी कीमत से कैसे तय होती है दुनिया की इकोनॉमी?

तेल वो पहिया है, जिससे पूरी दुनिया की इकोनॉमी चलती है. यही कारण है कि कच्चे तेल की कीमत पर पूरी दुनिया की नज़र होती है. कच्चे तेल की कीमत के लिए Brent Crude एक स्टैंडर्ड बेंचमार्क है. क्रूड ऑयल की कीमत ब्रेंट क्रूड के आधार पर तय होती है. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये ब्रेंट क्रूड कहां से आता है?

Kusum Lata | Apr 22, 2026, 03:35 PM IST

1.कहां से आता है Brent Crude?

कहां से आता है Brent Crude?
1

यूनाइटेड किंगडम और नॉर्वे के बीच स्थित है उत्तरी सागर (North Sea). शुरुआत में ब्रेंट ऑयल फील्ड्स से निकलने वाले तेल को ब्रेंट क्रूड कहा जाता था. अब नॉर्थ सी में मौजूद ऑयल फील्ड्स जैसे ब्रेंट, फोर्टीस, ओसबर्ग, इकोफिस्क और ट्रोल से निकलने वाले तेलों के मिश्रण को ब्रेंट क्रूड कहा जाता है. इस वजह से ब्रेंट क्रूड को Brent Basket भी कहा जाता है. फोटो- AI generated

Advertisement

2.Brent Crude की खासियत क्या है?

Brent Crude की खासियत क्या है?
2

ब्रेंट क्रूड हल्का क्रूड ऑयल है. इसमें सल्फर की मात्रा कम होती है. इसे स्वीट क्रूड कहा जाता है. हल्का और सल्फर कम होने की वजह से इसे रिफाइन करना आसान होता है. फोटो- कैन्वा

3.Brent Crude से तय होती है दुनिया में तेल की कीमत

Brent Crude से तय होती है दुनिया में तेल की कीमत
3

दुनिया का दो तिहाई तेल, खासकर यूरोप, अफ्रीका और मिडिल ईस्ट में बिकने वाले तेल की कीमत ब्रेंट क्रूड की कीमत से जुड़ी होती है. रूस, ईरान और मिडिल ईस्ट के दूसरे देशों में बिकने वाले क्रूड ऑयल या तो ब्रेंट क्रूड से कुछ कम या ज्यादा रेट पर बिकते हैं. फोटो- कैन्वा

4.Brent Crude का दुनिया की इकोनॉमी पर क्या असर पड़ता है?

Brent Crude का दुनिया की इकोनॉमी पर क्या असर पड़ता है?
4

क्रूड ऑयल दुनिया की सबसे ज्यादा ट्रेड होने वाली कमोडिटी है. ब्रेंट क्रूड से दुनिया के करीब 70 प्रतिशत तेल की कीमत जुड़ी है. ऐसे में इसकी कीमत पर असर का मतलब दुनिया के 70 प्रतिशत तेल की कीमत पर असर. तेल की कीमत का सीधा कनेक्शन किसी भी देश की अर्थव्यवस्था से है. तेल की कीमत बढ़ते ही महंगाई बढ़ सकती है, महंगाई बढ़ने से डिमांड घटती है और डिमांड घटने से अर्थव्यवस्था की रफ्तार धीमी पड़ती है. फोटो- कैन्वा

TRENDING NOW

5.WTI क्रूड की क्वालिटी ज्यादा बेहतर, फिर ब्रेंट क्रूड पर क्यों होती है नज़र

WTI क्रूड की क्वालिटी ज्यादा बेहतर, फिर ब्रेंट क्रूड पर क्यों होती है नज़र
5

क्वालिटी के मामले में अमेरिका के टेक्सस के ऑयल फील्ड्स से निकलने वाला वेस्ट टेक्सस इंटरमिडिएट (WTI) ज्यादा बेहतर है. यह ब्रेंट के मुकाबले ज्यादा हल्का और ज्यादा मीठा है, यानी इसे रिफाइन करना ब्रेंट से भी आसान है. लेकिन WTI जिस ऑयल फील्ड से निकलता है वो पूरी तरह लैंडलॉक्ड है, उसे पहले पाइपलाइन की मदद से समुद्र तट पर लाया जाता है और उसके बाद टैंकरों में भरकर ट्रांसपोर्ट किया जाता है. जबकि, ब्रेंट क्रूड समुद्र के नीचे से निकलता है, उसे सीधे टैंकरों में भरा जाता है. यानी ब्रेंट क्रूड को ट्रांसपोर्ट करना ज्यादा आसान है, यही वजह है कि ऑयल मार्केट में ब्रेंट की कमांड ज्यादा है. फोटो- कैन्वा

Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Post Office की ये 5 स्कीम बैंक से ज्यादा दे रही हैं ब्याज, पैसा होगा डबल!
Post Office की ये 5 स्कीम बैंक से ज्यादा दे रही हैं ब्याज, पैसा होगा डबल!
हर साल धरती से विलुप्त हो रहीं हजारों प्रजातियां, 2050 तक समंदर में मछलियों से ज्यादा होगा प्लास्टिक!
हर साल धरती से विलुप्त हो रहीं हजारों प्रजातियां, 2050 तक समंदर में मछलियों से ज्यादा होगा प्लास्टिक!
होर्मुज से गुजरने वाले एक टैंकर शिप क्रूड ऑयल से बनती है कितनी LPG? जानकर जरूर घूमेगा आपका दिमाग
होर्मुज से गुजरने वाले एक टैंकर शिप क्रूड ऑयल से बनती है कितनी LPG? जानकर जरूर घूमेगा आपका दिमाग
10Sec की सीन से मचाया बवाल, फिल्में छोड़ TV पर आईं नजर; जानिए नेता संग शादी के बाद कहां गुम हैं बॉलीवुड की विद्रोही एक्ट्रेस?
10Sec की सीन से मचाया बवाल, फिल्में छोड़ TV पर आईं नजर; जानिए नेता संग शादी के बाद कहां गुम हैं बॉलीवुड की विद्रोही एक्ट्रेस?
दुनिया का वो देश जहां 2008 के बाद पैदा हुए लोग नहीं खरीद पाएंगे सिगरेट, सरकार की सोच जानकर करेंगे सलाम!
दुनिया का वो देश जहां 2008 के बाद पैदा हुए लोग नहीं खरीद पाएंगे सिगरेट, सरकार की सोच जानकर करेंगे सलाम!
MORE
Advertisement
धर्म
Kedarnath Yatra 2026: कल खोले जाएंगे केदारनाथ धाम के कपाट, 51 क्विटल फूलों से सजाया गया महादेव का मंदिर
कल खोले जाएंगे केदारनाथ धाम के कपाट, 51 क्विटल फूलों से सजाया गया महादेव का मंदिर
Numerology: आपकी जन्मतारीख में छिपा है असली पर्सनैलिटी का राज, अंक ज्योतिष में बर्थडेट से जाने अपनी क्वालिटी
आपकी जन्मतारीख में छिपा है असली पर्सनैलिटी का राज, अंक ज्योतिष में बर्थडेट से जाने अपनी क्वालिटी
Shukra Gochar: शुक्र का गोचर इन 4 राशियों के लिए ला रहा बड़ा तोहफा, पैसों की होगी बरसात और नई नौकरी के मिलेंगे अवसर
शुक्र का गोचर इन 4 राशियों के लिए ला रहा बड़ा तोहफा, पैसों की होगी बरसात और नई नौकरी के मिलेंगे अवसर
Astrology Zodiac Signs: इन राशियों के लोग बनते हैं लाइफटाइम फ्रेंड, मुश्किल समय में बनते हैं ढाल
इन राशियों के लोग बनते हैं लाइफटाइम फ्रेंड, मुश्किल समय में बनते हैं ढाल
Shankaracharya Jayanti 2026: आज है आदि शंकराचार्य जयंती, जानें इसका समय से लेकर महत्व, इतिहास और उनकी अहम भूमिका
आज है आदि शंकराचार्य जयंती, जानें इसका समय से लेकर महत्व, इतिहास और उनकी अहम भूमिका
MORE
Advertisement