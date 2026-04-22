क्या होता है ब्रेंट क्रूड? इसकी कीमत से कैसे तय होती है दुनिया की इकोनॉमी?

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Kusum Lata | Apr 22, 2026, 03:35 PM IST
1.कहां से आता है Brent Crude?
यूनाइटेड किंगडम और नॉर्वे के बीच स्थित है उत्तरी सागर (North Sea). शुरुआत में ब्रेंट ऑयल फील्ड्स से निकलने वाले तेल को ब्रेंट क्रूड कहा जाता था. अब नॉर्थ सी में मौजूद ऑयल फील्ड्स जैसे ब्रेंट, फोर्टीस, ओसबर्ग, इकोफिस्क और ट्रोल से निकलने वाले तेलों के मिश्रण को ब्रेंट क्रूड कहा जाता है. इस वजह से ब्रेंट क्रूड को Brent Basket भी कहा जाता है. फोटो- AI generated
2.Brent Crude की खासियत क्या है?
ब्रेंट क्रूड हल्का क्रूड ऑयल है. इसमें सल्फर की मात्रा कम होती है. इसे स्वीट क्रूड कहा जाता है. हल्का और सल्फर कम होने की वजह से इसे रिफाइन करना आसान होता है. फोटो- कैन्वा
3.Brent Crude से तय होती है दुनिया में तेल की कीमत
दुनिया का दो तिहाई तेल, खासकर यूरोप, अफ्रीका और मिडिल ईस्ट में बिकने वाले तेल की कीमत ब्रेंट क्रूड की कीमत से जुड़ी होती है. रूस, ईरान और मिडिल ईस्ट के दूसरे देशों में बिकने वाले क्रूड ऑयल या तो ब्रेंट क्रूड से कुछ कम या ज्यादा रेट पर बिकते हैं. फोटो- कैन्वा
4.Brent Crude का दुनिया की इकोनॉमी पर क्या असर पड़ता है?
क्रूड ऑयल दुनिया की सबसे ज्यादा ट्रेड होने वाली कमोडिटी है. ब्रेंट क्रूड से दुनिया के करीब 70 प्रतिशत तेल की कीमत जुड़ी है. ऐसे में इसकी कीमत पर असर का मतलब दुनिया के 70 प्रतिशत तेल की कीमत पर असर. तेल की कीमत का सीधा कनेक्शन किसी भी देश की अर्थव्यवस्था से है. तेल की कीमत बढ़ते ही महंगाई बढ़ सकती है, महंगाई बढ़ने से डिमांड घटती है और डिमांड घटने से अर्थव्यवस्था की रफ्तार धीमी पड़ती है. फोटो- कैन्वा
5.WTI क्रूड की क्वालिटी ज्यादा बेहतर, फिर ब्रेंट क्रूड पर क्यों होती है नज़र
क्वालिटी के मामले में अमेरिका के टेक्सस के ऑयल फील्ड्स से निकलने वाला वेस्ट टेक्सस इंटरमिडिएट (WTI) ज्यादा बेहतर है. यह ब्रेंट के मुकाबले ज्यादा हल्का और ज्यादा मीठा है, यानी इसे रिफाइन करना ब्रेंट से भी आसान है. लेकिन WTI जिस ऑयल फील्ड से निकलता है वो पूरी तरह लैंडलॉक्ड है, उसे पहले पाइपलाइन की मदद से समुद्र तट पर लाया जाता है और उसके बाद टैंकरों में भरकर ट्रांसपोर्ट किया जाता है. जबकि, ब्रेंट क्रूड समुद्र के नीचे से निकलता है, उसे सीधे टैंकरों में भरा जाता है. यानी ब्रेंट क्रूड को ट्रांसपोर्ट करना ज्यादा आसान है, यही वजह है कि ऑयल मार्केट में ब्रेंट की कमांड ज्यादा है. फोटो- कैन्वा