क्या होता है ब्रेंट क्रूड? इसकी कीमत से कैसे तय होती है दुनिया की इकोनॉमी?

5 . WTI क्रूड की क्वालिटी ज्यादा बेहतर, फिर ब्रेंट क्रूड पर क्यों होती है नज़र

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क्वालिटी के मामले में अमेरिका के टेक्सस के ऑयल फील्ड्स से निकलने वाला वेस्ट टेक्सस इंटरमिडिएट (WTI) ज्यादा बेहतर है. यह ब्रेंट के मुकाबले ज्यादा हल्का और ज्यादा मीठा है, यानी इसे रिफाइन करना ब्रेंट से भी आसान है. लेकिन WTI जिस ऑयल फील्ड से निकलता है वो पूरी तरह लैंडलॉक्ड है, उसे पहले पाइपलाइन की मदद से समुद्र तट पर लाया जाता है और उसके बाद टैंकरों में भरकर ट्रांसपोर्ट किया जाता है. जबकि, ब्रेंट क्रूड समुद्र के नीचे से निकलता है, उसे सीधे टैंकरों में भरा जाता है. यानी ब्रेंट क्रूड को ट्रांसपोर्ट करना ज्यादा आसान है, यही वजह है कि ऑयल मार्केट में ब्रेंट की कमांड ज्यादा है. फोटो- कैन्वा