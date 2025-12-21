PM Kisan: किसानों के खाते में कब आएगी पीएम किसान की 22वीं किस्त? यहां जानिए पूरी जानकारी

4 . 22वीं किस्त फरवरी 2026 में जारी होने की संभावना

4

रिपोर्ट्स के मुताबिक, पीएम किसान की 22वीं किस्त फरवरी 2026 में जारी होने की संभावना है, हालांकि अभी सरकार ने आधिकारिक तारीख घोषित नहीं की है. PM Kisan योजना के तहत किसानों को हर चार महीने में 2,000 रुपये मिलते हैं. यह राशि अप्रैल-जुलाई, अगस्त-नवंबर और दिसंबर-मार्च की अवधि में दी जाती है.