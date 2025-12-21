PM Kisan: किसानों के खाते में कब आएगी पीएम किसान की 22वीं किस्त? यहां जानिए पूरी जानकारी

बिजनेस
राजा राम | Dec 21, 2025, 04:45 PM IST
1.किसानों की नजर अगली यानी 22वीं किस्त पर टिकी है
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक है. इसके तहत पात्र किसानों को सालाना 6,000 रुपये की मदद दी जाती है, जो तीन बराबर किस्तों में सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर होती है.
2.21 किस्तें जारी की जा चुकी हैं
अब तक इस योजना के अंतर्गत 21 किस्तें जारी की जा चुकी हैं. हाल ही में 19 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु के कोयंबटूर से 21वीं किस्त जारी की थी, जिसमें करीब 18,000 करोड़ रुपये 9 करोड़ से अधिक किसानों को मिले.
3.दुनिया की सबसे बड़ी DBT आधारित योजनाओं में शामिल
सरकारी आंकड़ों के अनुसार, योजना शुरू होने के बाद अब तक किसानों को कुल 4 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा की राशि दी जा चुकी है. इससे यह दुनिया की सबसे बड़ी DBT आधारित योजनाओं में शामिल हो गई है. अब सवाल है कि 22वीं किस्त कब आएगी.
4.22वीं किस्त फरवरी 2026 में जारी होने की संभावना
रिपोर्ट्स के मुताबिक, पीएम किसान की 22वीं किस्त फरवरी 2026 में जारी होने की संभावना है, हालांकि अभी सरकार ने आधिकारिक तारीख घोषित नहीं की है. PM Kisan योजना के तहत किसानों को हर चार महीने में 2,000 रुपये मिलते हैं. यह राशि अप्रैल-जुलाई, अगस्त-नवंबर और दिसंबर-मार्च की अवधि में दी जाती है.
5.किन किसानों को मिलता है इस योजना का लाभ
इस योजना का लाभ उन्हीं किसानों को मिलता है जो भारतीय नागरिक हों, जिनके नाम कृषि योग्य भूमि हो और जो इनकम टैक्स दाता न हों. वहीं, 10,000 रुपये से अधिक पेंशन पाने वाले रिटायर्ड लोग इसके दायरे से बाहर हैं.
6.वे समय रहते e-KYC पूरी कर लें
सरकार किसानों को सलाह दे रही है कि वे समय रहते e-KYC पूरी कर लें. e-KYC न होने पर किस्त अटक सकती है, जिसे PM Kisan पोर्टल या नजदीकी CSC सेंटर पर पूरा किया जा सकता है.