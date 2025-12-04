FacebookTwitterYoutubeInstagram
इन लोगों पर होगी मां लक्ष्मी की कृपा, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

एकादशी पर की डबल मर्डर! हरियाणा की कुख्यात साइको किलर पूनम के अपराधों में छिपे हैं कौन से रहस्य?

Bigg Boss 19 Finale: क्या तान्या मित्तल होंगी घर से बहार? ये है सच्चाई

केंद्रीय कर्मचारियों को कब मिलेगा 8वें वेतन आयोग का लाभ? यहां जानिए महत्वपूर्ण अपडेट

हफ्ते का सबसे बेकार दिन कौन सा होता है? Guinness World Records ने किया बड़ा खुलासा

विजय हजारे ट्रॉफी में Virat Kohli एक मैच खेलने की कितनी लेंगे फीस? रकम कर देगी हैरान

Photos

बिजनेस

बिजनेस

8th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों को कब मिलेगा 8वें वेतन आयोग का लाभ? यहां जानिए महत्वपूर्ण अपडेट

केंद्र सरकार द्वारा 8वें वेतन आयोग का गठन और इसके टर्म्स ऑफ रेफरेंस को मंजूरी मिलने के बाद लाखों कर्मचारियों और पेंशनधारकों की उम्मीदें बढ़ गई हैं. सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि आयोग अपनी रिपोर्ट कब देगा और वेतन बढ़ोतरी का फायदा कर्मचारियों को किस समय से मिलना शुरू होगा.

राजा राम | Dec 04, 2025, 11:35 PM IST

1.कर्मचारियों में उत्सुकता बढ़ गई है

कर्मचारियों में उत्सुकता बढ़ गई है
1

केंद्र सरकार ने नवंबर 2025 की शुरुआत में 8वें वेतन आयोग का गठन कर दिया है, जिसके बाद सरकारी कर्मचारियों में उत्सुकता बढ़ गई है. आयोग को 18 महीने में रिपोर्ट सौंपने की समयसीमा दी गई है और अब सभी की निगाहें इसी बात पर हैं कि यह काम तय समय में पूरा हो पाएगा या नहीं. 

2.आमतौर पर दो साल तक का समय लगता है

आमतौर पर दो साल तक का समय लगता है
2

पिछले अनुभव बताते हैं कि वेतन आयोगों को रिपोर्ट देने और इसे लागू होने की प्रक्रिया पूरी करने में आमतौर पर दो साल तक का समय लगता है. उदाहरण के तौर पर, 7वां वेतन आयोग 2014 में बना और लगभग 29 महीनों में लागू हुआ था. विशेषज्ञों का मानना है कि 8वां वेतन आयोग भी इसी पैटर्न का अनुसरण कर सकता है. 

3.विभागों से मंजूरी लेनी होती है

विभागों से मंजूरी लेनी होती है
3

रिपोर्ट सौंपने के बाद इसे मंत्री समूह, कैबिनेट और अन्य विभागों से मंजूरी लेनी होती है, जिसमें 4 से 6 महीने और लग जाते हैं. यदि आयोग समय बढ़ाने की मांग करता है, तो पूरा प्रोसेस लगभग दो साल तक जा सकता है. 

4.सरकार अंतरिम राहत देने पर विचार कर सकती है

सरकार अंतरिम राहत देने पर विचार कर सकती है
4

कर्मचारी संगठनों का कहना है कि लंबी देरी की स्थिति में सरकार अंतरिम राहत देने पर विचार कर सकती है, जैसा 5वें वेतन आयोग के दौरान किया गया था. इसमें मूल वेतन पर कुछ प्रतिशत की अस्थायी बढ़ोतरी दी जाती थी. 

5.2027 के अंत तक पूरी प्रक्रिया पूरी होने की उम्मीद

2027 के अंत तक पूरी प्रक्रिया पूरी होने की उम्मीद
5

राजनीतिक रूप से भी यह मुद्दा अहम माना जा रहा है. कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि 2027 के यूपी चुनाव से पहले वेतन बढ़ोतरी लागू करने की संभावना कम है. हालांकि, 2027 के अंत तक पूरी प्रक्रिया पूरी होने की उम्मीद जताई जा रही है. फिलहाल आयोग तेजी से प्रारंभिक प्रक्रियाएं आगे बढ़ा रहा है और कर्मचारियों को आने वाले महीनों में कुछ महत्वपूर्ण अपडेट मिलने की संभावना है. 

