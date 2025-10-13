8th Pay Commission कब लागू होगा? जानिए कर्मचारियों को बढ़ी सैलरी का फायदा कब तक मिलेगा

मजदूर की वो बेटी जिसने कभी स्मार्टफोन या लैपटॉप नहीं छुआ, अब भरेगी NASA की उड़ान
डीएनए मनी
राजा राम | Oct 13, 2025, 02:49 PM IST
1.पीएम मोदी ने किया था ऐलान
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16 जनवरी 2025 को 8वें वेतन आयोग की घोषणा की थी. इस आयोग का मकसद सरकारी कर्मचारियों की बेसिक सैलरी और भत्ता में सुधार करना है. इसके साथ ही पेंशनभोगियों को मिलने वाले लाभों पर भी ध्यान दिया जाएगा.
2.2–3 साल का समय लग सकता है
अभी तक सरकार ने इस पर कोई आधिकारिक अधिसूचना जारी नहीं किया है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने में 2–3 साल का समय लग सकता है.
3.बढ़ी सैलरी का लाभ 2027 तक मिल सकता है
पिछले वेतन आयोग का अनुभव देखें तो 7वें वेतन आयोग की रिपोर्ट 2015 में आई और 2016 में लागू हुई थी. यदि यही प्रक्रिया 8वें वेतन आयोग पर भी लागू होती है, तो कर्मचारियों को बढ़ी सैलरी का लाभ 2027 तक मिल सकता है.
4.अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं
कहा जा रहा है कि 8वें वेतन आयोग के तहत सरकारी कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 18,000 रुपये से बढ़ाकर 26,000 रुपये तक हो सकती है. हालांकि, अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है.
5.हर 10 साल बाद Pay Commission गठित की जाती है
भारत में हर 10 साल बाद Pay Commission गठित की जाती है. इसका मकसद सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को सही वेतन और भत्ते सुनिश्चित करना है.
6.सैलरी और भत्तों में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है
इस आयोग से लगभग 50 लाख सरकारी कर्मचारी और 65 लाख पेंशनभोगियों को फायदा मिलने की संभावना है. 8वें वेतन आयोग के लागू होने के बाद कर्मचारियों की सैलरी और भत्तों में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है.