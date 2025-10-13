8th Pay Commission कब लागू होगा? जानिए कर्मचारियों को बढ़ी सैलरी का फायदा कब तक मिलेगा

3 . बढ़ी सैलरी का लाभ 2027 तक मिल सकता है

3

पिछले वेतन आयोग का अनुभव देखें तो 7वें वेतन आयोग की रिपोर्ट 2015 में आई और 2016 में लागू हुई थी. यदि यही प्रक्रिया 8वें वेतन आयोग पर भी लागू होती है, तो कर्मचारियों को बढ़ी सैलरी का लाभ 2027 तक मिल सकता है.

