HomePhotos

बिजनेस

जब Budget के संकेत जूतों से मिलते हैं, जानिए किस देश में निभाई जाती है अनोखी ‘बजट शूज’ परंपरा

भारत में बजट से पहले हलवा सेरेमनी की परंपरा है, लेकिन कनाडा में बजट का दिन एक बिल्कुल अलग वजह से सुर्खियों में रहता है. यहां वित्त मंत्री के बजट से पहले पहने गए जूते सरकार की आर्थिक सोच का संकेत माने जाते हैं.

राजा राम | Jan 28, 2026, 09:02 PM IST

1.एक दिलचस्प परंपरा भी सबका ध्यान खींच लेती है

एक दिलचस्प परंपरा भी सबका ध्यान खींच लेती है
1

जब भी भारत में आम बजट पेश होता है, चर्चा GDP, टैक्स स्लैब और महंगाई पर होती है. लेकिन कनाडा में बजट का दिन सिर्फ आंकड़ों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि एक दिलचस्प परंपरा भी सबका ध्यान खींच लेती है.
 

2.नजरें वित्त मंत्री के जूतों पर टिक जाती हैं

नजरें वित्त मंत्री के जूतों पर टिक जाती हैं
2

कनाडा में बजट वाले दिन मीडिया और जनता की नजरें वित्त मंत्री के भाषण से पहले उनके जूतों पर टिक जाती हैं. यहां यह एक नियम माना जाता है कि वित्त मंत्री बजट के दिन संसद में नए जूते पहनकर ही पहुंचेंगे. 
 

3.सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय

सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय
3

बजट से एक-दो दिन पहले वित्त मंत्री किसी स्थानीय दुकान पर जाकर नए जूते खरीदते हैं. इस दौरान मीडिया के कैमरे मौजूद रहते हैं और जूतों की तस्वीरें सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन जाती हैं.
 

4.मिथक से बदलकर स्थायी रिवाज बन गया

मिथक से बदलकर स्थायी रिवाज बन गया
4

1966 में मिचेल शार्प ने इसे और मजबूत किया. उन्हें बताया गया कि बजट के दिन नए जूते पहनना परंपरा है और उन्होंने इसे निभाया. इसके बाद यह एक मिथक से बदलकर स्थायी रिवाज बन गया. 
 

5.जूतों का चुनाव बजट के मिजाज से जोड़ा जाता है

जूतों का चुनाव बजट के मिजाज से जोड़ा जाता है
5

गौरतलब है कि, कनाडा में जूतों का चुनाव बजट के मिजाज से जोड़ा जाता है. महंगे लेदर शूज को व्यापार-समर्थक बजट का संकेत माना जाता है, जबकि साधारण या सस्ते जूते किफायत और खर्चों में कटौती का संदेश देते हैं. कई बार बच्चों के जूते, स्नीकर्स या वर्क बूट्स पहनकर परिवार, भविष्य की पीढ़ी या बुनियादी ढांचे पर फोकस दिखाया गया है. स्थानीय ब्रांड के जूते घरेलू उद्योग को समर्थन का संकेत होते हैं. 
 

6.लोगों के लिए रोचक बना देती है

लोगों के लिए रोचक बना देती है
6

हालांकि आलोचक इसे दिखावा मानते हैं, लेकिन समर्थकों का कहना है कि यह परंपरा बजट के गंभीर माहौल को थोड़ा हल्का और लोगों के लिए रोचक बना देती है. 

Disclaimer: यह जानकारी इंटरनेट पर मौजूद कई अलग-अलग रिपोर्ट पर आधारित है. DNAहिंदी इसकी पुष्टि नहीं करता है. 
 

