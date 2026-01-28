जब Budget के संकेत जूतों से मिलते हैं, जानिए किस देश में निभाई जाती है अनोखी ‘बजट शूज’ परंपरा

5 . जूतों का चुनाव बजट के मिजाज से जोड़ा जाता है

गौरतलब है कि, कनाडा में जूतों का चुनाव बजट के मिजाज से जोड़ा जाता है. महंगे लेदर शूज को व्यापार-समर्थक बजट का संकेत माना जाता है, जबकि साधारण या सस्ते जूते किफायत और खर्चों में कटौती का संदेश देते हैं. कई बार बच्चों के जूते, स्नीकर्स या वर्क बूट्स पहनकर परिवार, भविष्य की पीढ़ी या बुनियादी ढांचे पर फोकस दिखाया गया है. स्थानीय ब्रांड के जूते घरेलू उद्योग को समर्थन का संकेत होते हैं.

