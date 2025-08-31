Twitter
Test इतिहास में सबसे ज्यादा दोहरा शतक लगाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में विराट कोहली समेत इस दिग्गज का नाम

क्या लौटेगा हिंदी-चीनी भाई-भाई का दौर? अमेरिका के खिलाफ रंग लाएगी ये जुगलबंदी!

ये हैं भारत के 10 सबसे बड़े मॉल! शॉपिंग लवर्स के लिए है बेहद खास

CPL 2025: RCB के स्टार प्लेयर ने लगाया रिकॉर्ड तोड़ शतक, आंद्रे रसेल की इस मामले में की बराबरी

Delhi: फिर डूब जाएगी दिल्ली? यमुना का बढ़ता जलस्तर दिल्लीवासियों के लिए बन सकता है आफत, इन इलाकों पर संकट के बादल

Rashifal 2 September 2025: सिंह और वृश्चिक वालों को मिलेगा धन लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

मां बनने के बाद पति और ससुराल वालों के साथ से क्रैक की UPSC, पुष्पलता यादव की कहानी हर महिला को देगी हिम्मत

हथेली के रंग से मिलते हैं शुभ और अशुभ संकेत, जानें लाल, पीला और गुलाबी किसका कैसा पड़ता है प्रभाव

करोड़ों की लग्जरी कार में घूमते दिखे 10 साल के अभिनव अरोड़ा, वीडियो देख सोशल मीडिया यूजर्स ने किया ट्रोल

Weight Loss Tips: सिर्फ डाइट-एक्सरसाइज नहीं, इन छोटे बदलाव से कम होगा वजन, मानें डॉक्टर की ये खास सलाह

डीएनए मनी

कितनी सैलेरी चाहिए आपको जब एचआर पूछे ये सवाल तो क्या जवाब देना चाहिए? बिल गेट्स की ये 3 बातें गांठ बांध लें

Salary Negotiation Tips by Bill Gates: बिल गेट्स ने इंटरव्यू में अक्सर पूछे जाने वाले कुछ सवालों का जवाब क्या देना चाहिए इसके बारे में बताया है. खासकर जब कोई आपसे ये पूछे की आपको कितनी सैलेरी चाहिए?

ऋतु सिंह | Aug 31, 2025, 02:05 PM IST

1.जॉब इंटरव्यू के दौरान सही जवाब देने का बताया तरीका

जॉब इंटरव्यू के दौरान सही जवाब देने का बताया तरीका
1

अरबपति और माइक्रोसॉफ्ट के सह-संस्थापक बिल गेट्स ने एक बार नौकरी के इंटरव्यू में अक्सर पूछे जाने वाले सबसे आम सवालों में से एक का ऐसा शानदार जवाब दिया कि एचआर के साथ होने वाली बातचीत के दौरान आपकी आधी समस्या दूर हो जाएगी.

एनबीए स्टार स्टीफन करी की यूट्यूब सीरीज़ 'स्टेट ऑफ इंस्पिरेशन' के लिए 2020 में एक इंटरव्यू के दौरान बिल गेट्स को माइक्रोसॉफ्ट में नौकरी के लिए इंटरव्यू देने वाले एक जूनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर की भूमिका निभाने के लिए कहा गया था. फिर उनसे कुछ सवाल पूछे गए, जिनके जवाब में इस तकनीकी दिग्गज ने कुछ महत्वपूर्ण बिंदु और संभावनाएँ बताईं जो आपके अगले बड़े करियर कदम में आपकी मदद कर सकती हैं. 

2.स्टेट ऑफ इंस्पिरेशन" के पहले एपिसोड में दिए टिप्स

स्टेट ऑफ इंस्पिरेशन" के पहले एपिसोड में दिए टिप्स
2

गेट्स ने करी की नई साक्षात्कार श्रृंखला, "स्टेट ऑफ इंस्पिरेशन" के पहले एपिसोड में भाग लिया और एक वीडियो साक्षात्कार के दौरान नौकरी चाहने वाले की भूमिका निभाकर कॉल की शुरुआत की.
 

3.करी ने गेट्स से क्या पूछा

करी ने गेट्स से क्या पूछा
3

आप माइक्रोसॉफ्ट में जूनियर इंजीनियर के पद के लिए आवेदन कर रहे हैं. हमें आपको क्यों नियुक्त करना चाहिए?
गेट्स ने कहा, "आपको मेरे लिखे कोड पर गौर करना चाहिए; आप जानते ही हैं, मैं थोड़ा पागल हूँ. मैं अब तक ली गई किसी भी कक्षा से कहीं ज़्यादा बेहतरीन सॉफ़्टवेयर प्रोग्राम लिखता हूँ, और मुझे लगता है कि समय के साथ मैं और बेहतर होता गया हूँ. तो देखिए कि मैं कितना महत्वाकांक्षी रहा हूँ."
 

4.ऐसे जवाब देना चाहिए

ऐसे जवाब देना चाहिए
4

गेट्स ने आगे कहा, "मुझे लगता है कि मैं लोगों के साथ अच्छा काम कर सकता हूं. मैं उनके कोड की थोड़ी तीखी आलोचना कर सकता हूं, लेकिन कुल मिलाकर मुझे एक टीम में रहना पसंद है. मुझे महत्वाकांक्षी लक्ष्य पसंद हैं. मुझे यह सोचना अच्छा लगता है कि हम भविष्य के सॉफ़्टवेयर का अनुमान कैसे लगा सकते हैं. यह अच्छा है और मैं इसमें शामिल होना चाहता हूँ."
 

5.आपकी ताकतें और कमज़ोरियाँंक्या हैं?

आपकी ताकतें और कमज़ोरियाँंक्या हैं?
5

आपकी ताकतें और कमज़ोरियाँ क्या हैं? और अगर आपको एक टीम में काम करना पड़े तो आप इन्हें कैसे शामिल कर सकते हैं?  इस सवाल के जवाब में गेट्स ने कहा, "देखिए, मैं मार्केटिंग के बारे में बहुत कुछ नहीं जानता. मुझे सेल्समैन बनकर काम करने में कोई मजा नहीं आएगा."
 

6.अपनी उपयोगिता ऐसे बताएं

अपनी उपयोगिता ऐसे बताएं
6

मैं माइक्रोसॉफ्ट में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ. यहाँ कुछ ऐसे रिज्यूमे टिप्स दिए गए हैं जिनकी बदौलत मुझे अमेज़न और ईबे समेत 4 नौकरियों के ऑफर मिले. उन्होंने आगे कहा, "ऐसी स्थिति में जहाँ आप वास्तव में उत्पाद बना रहे हों और सोच रहे हों कि उनमें क्या विशेषताएँ होनी चाहिए, मैं इससे बहुत प्रभावित हूँ." उन्होंने आगे कहा, "मैंने उद्योग के इतिहास का अध्ययन किया है, की गई गलतियों के बारे में पढ़ा है — इसलिए उत्पाद की परिभाषा और उत्पाद निर्माण, बहुत मज़बूत है." "यदि आपके पास ऐसी टीम है जो ग्राहकों, बिक्री और विपणन को समझती है, तो मैं उसे नहीं लाऊंगा, लेकिन मुझे उनके साथ काम करने में आनंद आएगा."
 

7.ऐसे बताएं अपनी योग्यता के अनुसार सैलेरी कितनी चाहिए?

ऐसे बताएं अपनी योग्यता के अनुसार सैलेरी कितनी चाहिए?
7

वर्तमान परिवेश में, कई क्षेत्रों में भविष्य को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है, लेकिन "हम अपनी टीम में मौजूद प्रतिभाओं को महत्व देना चाहते हैं और यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि उनकी सराहना हो. इस नौकरी के लिए आपकी वेतन अपेक्षाएं क्या हैं?"

गेट्स ने कहा, "मुझे उम्मीद है कि विकल्प पैकेज अच्छा होगा और मैं जोखिम उठा पाऊँगा. और मुझे लगता है कि कंपनी का भविष्य उज्ज्वल है, इसलिए मैं नकद मुआवज़े से भी ज़्यादा स्टॉक विकल्प लेना पसंद करूँगा. मैंने सुना है कि कुछ दूसरी कंपनियाँ ज़्यादा भुगतान कर रही हैं, लेकिन मेरे साथ उचित व्यवहार करती हैं और विकल्पों पर ज़ोर देती हैं."

 

8.इसलिए हैं बिल गेट्स अरबपति

इसलिए हैं बिल गेट्स अरबपति
8

यह संभवतः एक चतुर रणनीति है - गेट्स के पास इतनी संपत्ति इसलिए है क्योंकि वे माइक्रोसॉफ्ट में एक प्रमुख शेयरधारक हैं, और इस लेख के लिखे जाने के समय उनके पास अनुमानतः 100 मिलियन शेयर हैं, जिनका मूल्य 21 बिलियन डॉलर है.
अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

