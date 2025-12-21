2026 में सोने और चांदी की कीमत क्या होगी? क्या अभी गोल्ड-सिल्वर खरीदने का सही समय है?

7 . नए साल में चांदी का क्या हाल रहेगा?

2025 में चांदी की कीमतों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है. साल की शुरुआत में 1 लाख रुपये प्रति किलोग्राम से कम कीमत वाली चांदी अब 2 लाख रुपये प्रति किलोग्राम के पार पहुंच गई है. प्रमुख ब्रोकरेज फर्मों और निवेश बैंकों द्वारा 2026 के लिए चांदी की कीमतों के संबंध में किए गए पूर्वानुमान स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं कि चांदी की चमक बरकरार रहेगी. वर्तमान आपूर्ति की कमी और हरित प्रौद्योगिकी (सौर ऊर्जा और इलेक्ट्रॉनिक्स) के बढ़ते उपयोग ने चांदी को बढ़ावा दिया है. विशेषज्ञों का मानना ​​है कि 2026 में चांदी की कीमतों को मुख्य रूप से चार कारक प्रभावित करेंगे.

