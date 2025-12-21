2026 में सोने और चांदी की कीमत क्या होगी? क्या अभी गोल्ड-सिल्वर खरीदने का सही समय है?

बिजनेस
ऋतु सिंह | Dec 21, 2025, 09:43 AM IST
1.पिछले साल की तुलना में कितना बढ़ा सोना-चांदी
2025 में सोने और चांदी की कीमतों में वृद्धि हुई है. इंडियन ज्वैलर्स एंड बुलियन एसोसिएशन के अनुसार, 31 दिसंबर, 2024 को 24 कैरेट सोने की कीमत 76,000 रुपये प्रति 10 ग्राम थी, जो 21 दिसंबर, 2025 को बढ़कर 1,35,370 रुपये हो गई. इसी तरह, चांदी, जिसकी कीमत कभी 90,000 रुपये प्रति किलोग्राम थी, अब 199600 रुपये प्रति किलोग्राम पर बिक रही है.
2. 2025 में सोने और चांदी की कीमतों में वृद्धि हुई है
2025 में सोने और चांदी की कीमतों में वृद्धि हुई है. इंडियन ज्वैलर्स एंड बुलियन एसोसिएशन के अनुसार, 31 दिसंबर, 2024 को 24 कैरेट सोने की कीमत 76,000 रुपये प्रति 10 ग्राम थी, जो 19 दिसंबर, 2025 को बढ़कर 13,2474 रुपये हो गई. इसी तरह, चांदी, जिसकी कीमत कभी 90,000 रुपये प्रति किलोग्राम थी, अब 20,000 रुपये प्रति किलोग्राम पर बिक रही है.
3.चांदी की कीमतों में यह उछाल नए साल, 2026 में भी नहीं रुकेगा
बाजार विशेषज्ञों का कहना है कि सोने और चांदी की कीमतों में यह उछाल नए साल, 2026 में भी नहीं रुकेगा. केंद्रीय बैंकों द्वारा तेजी से की जा रही खरीददारी सोने की कीमतों को सहारा दे रही है, वहीं औद्योगिक मांग चांदी की कीमतों को बढ़ा रही है. गोल्डमैन सैक्स, जेपी मॉर्गन चेस और कोटक सिक्योरिटीज जैसे प्रमुख निवेशकों ने भविष्यवाणी की है कि आने वाले वर्ष में सोने की कीमतों में और वृद्धि जारी रहेगी.
4.सोने की कीमत लगभग 1.60 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम तक पहुंच सकती है
गोल्डमैन सैक्स ने अपनी रिपोर्ट में निवेशकों को दीर्घकालिक निवेश के लिए सोने में बने रहने की सलाह दी है. बैंक का मानना है कि 2026 में कमोडिटी बाजार में सोना सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाली संपत्तियों में से एक होगा. बैंक का अनुमान है कि 2026 के अंत तक सोने की कीमत 4,900 डॉलर प्रति औंस (लगभग 1.60 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम) तक पहुंच सकती है.
5.भारत में सोने की कीमत और बढ़ेगी
जेपी मॉर्गन ने भविष्यवाणी की है कि 2026 के अंत तक सोने की वैश्विक कीमत 5,000 डॉलर प्रति औंस तक पहुंच सकती है. इसी तरह, कोटक सिक्योरिटीज ने भी अनुमान लगाया है कि भारत में सोने की कीमत 1.5 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम तक पहुंच सकती है.
6.2026 में सोने की कीमत क्यों बढ़ेगी?
गोल्डमैन सैक्स का कहना है कि इस वृद्धि के पीछे कई महत्वपूर्ण संरचनात्मक कारण हैं. बैंक का मानना है कि दुनिया भर के केंद्रीय बैंक अपने विदेशी मुद्रा भंडार की रक्षा के लिए सोने की खरीद जारी रखेंगे. अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरों में कटौती की संभावना से भी सोने की कीमत में वृद्धि होगी. कम ब्याज दरें डॉलर को कमजोर करती हैं, जिससे निवेशक सुरक्षित निवेश के रूप में सोने की ओर रुख करते हैं. निजी निवेशक अब अपने पोर्टफोलियो को सुरक्षित करने के लिए सोने को एक आवश्यक घटक मान रहे हैं. इसलिए, सोने की मांग ऊंची बनी रहेगी.
7.नए साल में चांदी का क्या हाल रहेगा?
2025 में चांदी की कीमतों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है. साल की शुरुआत में 1 लाख रुपये प्रति किलोग्राम से कम कीमत वाली चांदी अब 2 लाख रुपये प्रति किलोग्राम के पार पहुंच गई है. प्रमुख ब्रोकरेज फर्मों और निवेश बैंकों द्वारा 2026 के लिए चांदी की कीमतों के संबंध में किए गए पूर्वानुमान स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं कि चांदी की चमक बरकरार रहेगी. वर्तमान आपूर्ति की कमी और हरित प्रौद्योगिकी (सौर ऊर्जा और इलेक्ट्रॉनिक्स) के बढ़ते उपयोग ने चांदी को बढ़ावा दिया है. विशेषज्ञों का मानना है कि 2026 में चांदी की कीमतों को मुख्य रूप से चार कारक प्रभावित करेंगे.
8.आपूर्ति में भारी कमी
पिछले कई वर्षों से चांदी की मांग के मुकाबले खनन और उत्पादन में कमी आई है. हरित ऊर्जा क्रांति: सौर पैनलों और इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) में चांदी का व्यापक उपयोग हो रहा है. सुरक्षित निवेश: भू-राजनीतिक अस्थिरता के कारण, निवेशक चांदी को नकदी की तुलना में अधिक सुरक्षित निवेश विकल्प मान रहे हैं. सोने-चांदी का अनुपात: सोने की कीमतों में उल्लेखनीय वृद्धि के बाद, अब चांदी में भी तेजी आने की उम्मीद है.
9.चांदी के विशेषज्ञों की राय
सिटीग्रुप चांदी को लेकर सबसे आशावादी है. बैंक का मानना है कि कीमती धातुओं के पोर्टफोलियो में चांदी एक "हाई-बीटा" विकल्प है. यदि आपूर्ति में कमी जारी रहती है, तो अंतरराष्ट्रीय बाजार में चांदी 70 डॉलर प्रति औंस के ऐतिहासिक स्तर को भी पार कर सकती है. भारतीय बाजार के संदर्भ में, इसकी कीमत 2,03,000 रुपये प्रति किलोग्राम है. बैंक ऑफ अमेरिका ने 2026 के लिए औसत कीमत 56.25 डॉलर प्रति औंस रहने का अनुमान लगाया है. उन्होंने मांग के दबाव के कारण इसके 65 डॉलर प्रति औंस तक पहुंचने की संभावना भी जताई है.
10.चेतावनी भी समझ लें
जेपी मॉर्गन ने चेतावनी दी है कि बाजार फिलहाल बेहद संवेदनशील है और आपूर्ति में किसी भी तरह की रुकावट से कीमतें बढ़ सकती हैं. यूबीएस का कहना है कि अगर 2026 में सोने की कीमत 4,500 डॉलर प्रति औंस तक पहुंच जाती है, तो चांदी की कीमत 60 डॉलर प्रति औंस तक पहुंच जाएगी. एचएसबीसी का नजरिया अन्य बैंकों की तुलना में कुछ अधिक संतुलित है. बैंक का अनुमान है कि औसत कीमत 44.50 डॉलर प्रति औंस रहेगी.
