IndiGo फ्लाइट्स में 10% की कटौती, एविएशन मिनिस्ट्री ने रिफंड-लगेज को लेकर दिया ये आदेश

सुबह 130/90 mmHg, रात में 180/120 mmHg तक बढ़ जाता है ब्लड प्रेशर? जानें क्यों होता है ऐसा

Yoga For Stress Relief: चिंता, तनाव और थकान होगी मिनटों में गायब, इस योगासन को बना लें रूटीन का हिस्सा

जनवरी 2026 में कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा DA? जानें सरकारी कर्मचारियों की सैलरी पर कितना पड़ेगा असर

IND vs SA T20 में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज, सिर्फ 7 खिलाड़ी कर पाए ये कारनामा

Tongue Color: जीभ के रंग से मिलते हैं बुखार से कैंसर तक के संकेत, कौन से कलर माना जाता है सबसे खतरनाक?

बिजनेस

जनवरी 2026 में कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा DA? जानें सरकारी कर्मचारियों की सैलरी पर कितना पड़ेगा असर

DA Hike: नए साल पर केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के महंगाई भत्ता (DA) में इजाफा होने वाला है. लेकिन इस बढ़ोतरी से कर्मचारियों को कुछ ज्यादा लाभ नहीं होने वाला है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, 1 जनवरी 2026 से DA (महंगाई भत्ता) और DR (महंगाई राहत) में 2% बढ़ोतरी की उम्मीद है.

रईश खान | Dec 09, 2025, 08:26 PM IST

1.2% बढ़ोतरी की उम्मीद

2% बढ़ोतरी की उम्मीद
1

अगर डीए 2 प्रतिशत बढ़ता है तो वह 58% से बढ़कर 60% हो जाएगा. यह बढ़ोतरी पिछले 7 साल मुकाबले सबसे कम होगी. हालांकि, जनवरी 2025 में भी DA में दो प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई थी.

2.7वां वेतन आयोग कब हो रहा खत्म

7वां वेतन आयोग कब हो रहा खत्म
2

लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि यह DA हाइक ऐसे समय दिया जाएगा, जब 7वां वेतन आयोग खत्म हो रहा है. 7th Pay Commission की मियाद 31 दिसंबर 2025 को खत्म जाएगी. 8वें वेतन आयोग का गठन का ऐलान हो चुका है.

3.कब आएगी 8वें वेतन आयोग की रिपोर्ट?

कब आएगी 8वें वेतन आयोग की रिपोर्ट?
3

जस्टिस रंजना देसाई की अध्‍यक्षता के तीन सदस्यों वाला Central Commission बनाया गया है. जिसे 18 महीने में केंद्र को अपनी रिपोर्ट सौंपनी है. उसके बाद मंजूरी और प्रक्रिया में लगभग 6 से 8 महीने का समय लग सकता है. नया वेतन आयोग 2027 तक लागू किया जा सकता है.

4.क्या जनवरी 2026 के बाद डीए रुक जाएगा?

क्या जनवरी 2026 के बाद डीए रुक जाएगा?
4

ऐसे में सवाल उठ रहा है कि जनवरी 2026 के बाद डीए रुक जाएगा? एक्सपर्ट्स की मानें तो 8वां वेतन आयोग पूरी तरह लागू नहीं होता, तब तक 7वां वेतन आयोग जारी रहेगा. इसलिए DA, HRA और TA पहले की तरह बढ़ते रहेंगे.

5.DA की कैसे होती है कैलकुलेशन?

DA की कैसे होती है कैलकुलेशन?
5

महंगाई भत्ता यानी DA की गणना ऑल-इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स (AICPI-IW) के आधार पर होती है. नवंबर से दिसंबर तक आंकड़ों को जोड़ने के बाद जनवरी 2026 में डीए 2% तक रहने का अनुमान है.

