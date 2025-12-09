जनवरी 2026 में कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा DA? जानें सरकारी कर्मचारियों की सैलरी पर कितना पड़ेगा असर

3 . कब आएगी 8वें वेतन आयोग की रिपोर्ट?

जस्टिस रंजना देसाई की अध्‍यक्षता के तीन सदस्यों वाला Central Commission बनाया गया है. जिसे 18 महीने में केंद्र को अपनी रिपोर्ट सौंपनी है. उसके बाद मंजूरी और प्रक्रिया में लगभग 6 से 8 महीने का समय लग सकता है. नया वेतन आयोग 2027 तक लागू किया जा सकता है.