Tata के लिए 'महंगा हाथी' बना Air India, क्या इसीलिए CEO कैम्पबेल विल्सन को देना पड़ा इस्तीफा? पूरी कहानी

3 . Why Air India is in Loss

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क्यों डूब रही है Air India

10 दिसंबर, 2025 को रॉयटर्स ने एअर इंडिया के इंटरनल इनवेस्टिगेशन रिपोर्ट के हवाले से खबर छापी थी. इसमें लिखा था, 'जरूरी जानकारियां सभी संबंधित स्टेक होल्डर्स के साथ शेयर नहीं की गईं. इससे समय रहते सुधार करने के अवसर चूक गए.' इस रिपोर्ट में लिखा था, 'कंपनी में प्रोसेस डिसिप्लिन, कम्युनिकेशन और कम्प्लायंस कल्चर में सुधार की सख्त ज़रूरत है.' यानी एअर इंडिया की इंटरनल जांच में सुधार की सख्त ज़रूरत हाईलाइट की गई थी. इसके अलावा अहमदाबाद प्लेन क्रैश और उसके बाद बने हालात ने एयरलाइन के नुकसान में बढ़ोतरी की. एक्सटर्नल फैक्टर्स भी एअर इंडिया के घाटे के लिए जिम्मेदार रहे, जैसे- पाकिस्तान का भारत के लिए एअर स्पेस बंद करना, क्रूड ऑयल की बढ़ती कीमत आदि. एअर इंडिया की कई फ्लाइट्स मिडिल ईस्ट के लिए जाती हैं, लेकिन युद्ध की वजह से कई दिनों तक इन फ्लाइट्स का ऑपरेशन भी प्रभावित रहा. फोटो- विकिमीडिया कॉमन्स