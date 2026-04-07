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Tata के लिए 'महंगा हाथी' बना Air India, क्या इसीलिए CEO कैम्पबेल विल्सन को देना पड़ा इस्तीफा? पूरी कहानी

Air India CEO कैम्पबेल विल्सन ने इस्तीफा दे दिया है. कैम्पबेल का कार्यकाल जुलाई, 2027 तक था. उन्होंने पहले ही इस्तीफा दे दिया है. ये इस्तीफा ऐसे वक्त पर आया है जब अहमदाबाद प्लेन क्रैश के बाद एअरलाइन जांच के दायरे में है और FY 2026 में कंपनी को भारी नुकसान होने की आशंका है.

Kusum Lata | Apr 07, 2026, 12:05 PM IST

1.Campbell Wilson Resigned from Air India

Campbell Wilson Resigned from Air India
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कैम्पबेल विल्सन ने दिया इस्तीफा

बीते साल 12 जून को अहमदाबाद में प्लेन क्रैश हुआ था. इस प्लेन क्रैश के बाद से एअर इंडिया जांच के दायरे में है. हादसे के बाद एअर इंडिया के सभी प्लेन्स का ऑडिट किया गया जिसके चलते कई दिनों तक एअरलाइन का ऑपरेशन प्रभावित रहा. एअर इंडिया में लंबे समय से उथल-पुथल जारी है. युद्ध की वजह से एअर इंडिया के विमानों का परिचालन प्रभावित है. साल 2022 में टाटा ग्रुप ने एअर इंडिया को खरीदा था, कैम्पबेल इस टेकओवर के समय से ही एअर इंडिया के CEO हैं, चार साल में कंपनी प्रॉफिटेबल बिजनेस नहीं बन पाई है. खबरों के मुताबिक, विल्सन फिलहाल नोटिस पीरियड पर हैं और जब तक Air India को उनका उत्तराधिकारी नहीं मिल जाता तब तक वो पद पर बने रहेंगे. फोटो- PTII and Canva
 

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2.Tata's biggest loss making Company

Tata's biggest loss making Company
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टाटा के लिए 'महंगा हाथी' बना एअर इंडिया

टाइम्स ऑफ इंडिया ने कंपनी के इंटरनल एस्टिमेट के हवाले से लिखा है कि FY 2026 में टाटा ग्रुप के नए वेंचर्स का कम्बाइन्ड लॉस करीब 29 हजार करोड़ रुपये जा सकता है. पहले 5700 करोड़ के नुकसान का अनुमान था. यानी शुरुआती अनुमान से लगभग 5 गुना अधिक नुकसान. Air India टाटा ग्रुप की सबसे ज्यादा नुकसान देने वाली कंपनी है. अनुमान है कि एअर इंडिया को FY 26 में करीब 20 हजार का नुकसान होगा. यह शुरुआती अनुमान से 10 गुना ज्यादा है, पहले 2000 करोड़ के नुकसान का अनुमान था. फोटो- विकिमीडिया कॉमन्स
 

3.Why Air India is in Loss

Why Air India is in Loss
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क्यों डूब रही है Air India

10 दिसंबर, 2025 को रॉयटर्स ने एअर इंडिया के इंटरनल इनवेस्टिगेशन रिपोर्ट के हवाले से खबर छापी थी. इसमें लिखा था, 'जरूरी जानकारियां सभी संबंधित स्टेक होल्डर्स के साथ शेयर नहीं की गईं. इससे समय रहते सुधार करने के अवसर चूक गए.' इस रिपोर्ट में लिखा था, 'कंपनी में प्रोसेस डिसिप्लिन, कम्युनिकेशन और कम्प्लायंस कल्चर में सुधार की सख्त ज़रूरत है.' यानी एअर इंडिया की इंटरनल जांच में सुधार की सख्त ज़रूरत हाईलाइट की गई थी. इसके अलावा अहमदाबाद प्लेन क्रैश और उसके बाद बने हालात ने एयरलाइन के नुकसान में बढ़ोतरी की. एक्सटर्नल फैक्टर्स भी एअर इंडिया के घाटे के लिए जिम्मेदार रहे, जैसे- पाकिस्तान का भारत के लिए एअर स्पेस बंद करना, क्रूड ऑयल की बढ़ती कीमत आदि. एअर इंडिया की कई फ्लाइट्स मिडिल ईस्ट के लिए जाती हैं, लेकिन युद्ध की वजह से कई दिनों तक इन फ्लाइट्स का ऑपरेशन भी प्रभावित रहा. फोटो- विकिमीडिया कॉमन्स

4.Air India has been in loss since 20 years

Air India has been in loss since 20 years
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20 साल से घाटे में चल रही Air India

साल 1932 में टाटा समूह एअर इंडिया की शुरुआत की थी. साल 1953 में भारत सरकार ने एअर इंडिया को टाटा समूह से खरीदा था. एअर इंडिया एक प्रॉफिटेबल एयरलाइन थी. साल 2005-06 एअर इंडिया का आखिरी प्रॉफिटेबल साल था. 2007 में एयरलाइन का इंडियन एयरलाइन के साथ मर्जर हुआ, उसके बाद से एयरलाइन कभी प्रॉफिट में नहीं रही. साल 2022 में जब टाटा समूह ने टेकओवर किया तब एयरलाइन पर 9.5 बिलियन डॉलर से ज्यादा का कर्ज था. फोटो- विकिमीडिया कॉमन्स

TRENDING NOW

5.Who is Campbell Wilson

Who is Campbell Wilson
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कैम्पबेल विलसन कौन हैं?

कैम्पबेल विल्सन Air India के CEO और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं. वह एविएशन इंडस्ट्री के दिग्गजों में शामिल हैं. एअर इंडिया से पहले उन्होंने 26 साल तक सिंगापुर एअरलाइंस के साथ काम किया. वह एयरलाइन में कई महत्वपूर्ण पदों पर रहे, इसके साथ ही उन्होंने एयरलाइन की लो-कॉस्ट सब्सिडियिरी स्कूट की शुरुआत की. वह स्कूट के फाउंडिंग CEO रहे. एअर इंडिया में विल्सन कैम्पबेल Vihaan.ai प्रोग्राम को लीड कर रहे थे. इस प्रोग्राम का मकसद एअर इंडिया को एक वर्ल्ड क्लास एयरलाइन में ट्रांसफॉर्म करना था. Air India CEO के तौर पर कैम्पबेल विल्सन 27.75 करोड़ की सैलरी लेते हैं. फोटो- ANI

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