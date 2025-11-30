हर महीने कितना आता है मुकेश अंबानी की एंटीलिया का Electricity Bill? जानें कितनी होती है बिजली की खपत

डीएनए मनी
जया पाण्डेय | Nov 30, 2025, 10:51 AM IST
1.27 मंजिला आलीशान भवन मुकेश अंबानी का एंटीलिया
एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति मुकेश अंबानी अपनी पत्नी नीता अंबानी और अपने बच्चों अनंत अंबानी और आकाश अंबानी के परिवार के साथ मुंबई में एंटीलिया में रहते हैं. यह मुंबई के कुम्बाला हिल में अल्टामाउंट रोड पर 4,532 वर्ग मीटर या 1.120 एकड़ भूमि में फैला एक 27 मंजिला आलीशान भवन है.
2.एंटीलिया में बिजली का बिल
लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि 15,000 करोड़ रुपये की लागत वाली इस विशाल इमारत को चलाने के लिए कितनी बिजली की जरूरत होती है और अंबानी परिवार हर महीने कितना बिजली बिल चुकाता है?
3.मुकेश अंबानी का एंटीलिया कितनी बिजली खपत करता है?
एंटीलिया एक विशाल गगनचुंबी इमारत है जिसमें 27 मंजिलें, नौ लिफ्ट, तीन हेलीपैड और एक पार्किंग है जहां कम से कम 160 वाहन आसानी से खड़े हो सकते हैं. इसके अलावा एंटीलिया में 600 से ज्यादा कर्मचारी रहते हैं जिनमें माली, रसोइया, प्लंबर और इन-हाउस इलेक्ट्रीशियन शामिल हैं, जो अंबानी परिवार के लिए काम करते हैं और इस विशाल हवेली को चलाते हैं.
4.7000 मध्यम वर्गीय परिवारों की मासिक बिजली खपत के बराबर है यहां की खपत
इसके अलावा इस विशाल हवेली के अंदर सभी कमरे हाई टेक्निक वाली अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित हैं और इस प्रकार घर को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए बड़ी मात्रा में बिजली की जरूरत होती है. विभिन्न मीडिया रिपोर्टों के अनुसार एंटीलिया के प्रत्येक कमरे में औसतन 300 यूनिट बिजली की खपत होती है, जबकि पूरे ढांचे की औसत खपत लगभग 6,37,240 प्रति माह है जो मुंबई में लगभग 7000 मध्यम वर्गीय परिवारों की मासिक बिजली खपत के बराबर है.
5.एंटीलिया का मासिक बिजली बिल कितना है?
हालिया रिपोर्टों के अनुसार मुकेश अंबानी अपने एंटीलिया हवेली के लिए 48,354 रुपये की छूट के साथ लगभग 70 लाख रुपये का मासिक बिजली बिल चुकाते हैं, जिसमें बिल्डिंग की ऊंची पार्किंग सुविधा और हाई लेवल एयर कंडीशनिंग सुविधाएं सबसे अधिक बिजली की खपत करती हैं. एंटीलिया के कर्मचारियों ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि विभिन्न उच्च तकनीक सुविधाओं के उन्नयन और नई सुविधाएं स्थापित होने के बाद हवेली का बिजली बिल बढ़ गया है.
6.मुकेश अंबानी की एंटीलिया में क्या है खास?
मुकेश अंबानी की एंटीलिया की अनुमानित कीमत 15000 करोड़ रुपये है. इसमें कई सुविधाएं जैसे एक पूरी तरह सुसज्जित विशाल जिम, एक निजी स्पा, एक निजी थिएटर, छत पर बगीचा, इनडोर स्विमिंग पूल, तीन हेलीपैड और साथ ही एक मंदिर और इन-हाउस स्वास्थ्य सुविधाएं भी शामिल हैं. रिपोर्टों के अनुसार एंटीलिया को रिक्टर पैमाने पर 8.0 तीव्रता तक के भूकंप को झेलने के लिए डिजाइन किया गया है.
