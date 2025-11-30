हर महीने कितना आता है मुकेश अंबानी की एंटीलिया का Electricity Bill? जानें कितनी होती है बिजली की खपत

4 . 7000 मध्यम वर्गीय परिवारों की मासिक बिजली खपत के बराबर है यहां की खपत

इसके अलावा इस विशाल हवेली के अंदर सभी कमरे हाई टेक्निक वाली अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित हैं और इस प्रकार घर को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए बड़ी मात्रा में बिजली की जरूरत होती है. विभिन्न मीडिया रिपोर्टों के अनुसार एंटीलिया के प्रत्येक कमरे में औसतन 300 यूनिट बिजली की खपत होती है, जबकि पूरे ढांचे की औसत खपत लगभग 6,37,240 प्रति माह है जो मुंबई में लगभग 7000 मध्यम वर्गीय परिवारों की मासिक बिजली खपत के बराबर है.