Airport Salary: हवाई जहाज नहीं उड़ाता फिर भी सबसे मोटी सैलरी लेता है ये शख्स

1 . Airport CEO Salary

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एयरपोर्ट में सबसे ज्यादा सैलरी मिलती है Airport CEO को. एयरपोर्ट के चीफ एग्जेक्यूटिव ऑफिसर की जिम्मेदारी पूरे एयरपोर्ट को मैनेज करना और ये सुनिश्चित करना होता है कि फ्लाइट्स का शिड्यूल मेन्टेन हो, यात्रियों को कोई परेशानी न हो, एयरपोर्ट की सुरक्षा दुरुस्त हो आदि. बड़े इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स के CEO का सालाना वेतन 25 से 60 लाख रुपये के बीच होता है. महंगे शहरों में ये ज्यादा हो सकता है. सैलरी के साथ-साथ CEO को बोनस और PLI भी मिलता है. फोटो- AI Generated