Airport Salary: हवाई जहाज नहीं उड़ाता फिर भी सबसे मोटी सैलरी लेता है ये शख्स

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Kusum Lata | Apr 28, 2026, 11:36 AM IST
1.Airport CEO Salary
एयरपोर्ट में सबसे ज्यादा सैलरी मिलती है Airport CEO को. एयरपोर्ट के चीफ एग्जेक्यूटिव ऑफिसर की जिम्मेदारी पूरे एयरपोर्ट को मैनेज करना और ये सुनिश्चित करना होता है कि फ्लाइट्स का शिड्यूल मेन्टेन हो, यात्रियों को कोई परेशानी न हो, एयरपोर्ट की सुरक्षा दुरुस्त हो आदि. बड़े इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स के CEO का सालाना वेतन 25 से 60 लाख रुपये के बीच होता है. महंगे शहरों में ये ज्यादा हो सकता है. सैलरी के साथ-साथ CEO को बोनस और PLI भी मिलता है. फोटो- AI Generated
2.Airport COO Salary
एयरपोर्ट के दूसरे सबसे सैलरी पाने वाले अधिकारी होते हैं चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर. इनकी जिम्मेदारी ये सुनिश्चित करना है कि एयरपोर्ट के सभी ऑपरेशंस बिना किसी रुकावट के जारी रहें. बड़े इंटरनेशनल एयरपोर्ट के COO को 20 लाख से 45 लाख रुपये तक का सालाना वेतन मिलता है. इनकी सैलरी एयरपोर्ट के आकार, लोकेशन और अनुभव पर निर्भर करती है. फोटो- कैन्वा
3.Airport CFO Salary
कमाई के मामले में तीसरे अधिकारी हैं चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर. इनकी जिम्मेदारी एयरपोर्ट की कमाई, खर्चों का हिसाब रखना है. वो एयरपोर्ट की फाइनेंशियल सेहत का ख्याल रखते हैं. बड़े एयरपोर्ट्स के CFO की सैलरी 20 लाख से 50 लाख के बीच होती है. इनकी सैलरी भी इस बात पर निर्भर करती है कि एयरपोर्ट कितना बड़ा है और उनका अनुभव कितना है. फोटो- कैन्वा
4.Aviation Safety Manager Salary
एविएशन सेफ्टी मैनेजर की जिम्मेदारी ये सुनिश्चित करना है कि एयरपोर्ट में सुरक्षा से जुड़े राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय नियमों का पालन हो रहा है. एविएशन सेफ्टी मैनेजर को 12 से 30 लाख तक का सालाना वेतन मिलता है. बड़े एयरपोर्ट्स के सेफ्टी मैनेजर्स की सैलरी इस रेंज से कहीं ज्यादा हो सकती है. फोटो- कैन्वा
5.Airport Commercial Manager Salary
आपको एयरपोर्ट कैम्पस में जितने विज्ञापन दिखते हैं, एयरपोर्ट के अंदर और बाहर, जितने स्टोर्स दिखते हैं वो सब इनकी वजह से हैं. एयरपोर्ट कमर्शियल मैनेजर की जिम्मेदारी होती है कि फ्लाइट ऑपरेशन के अलावा दूसरे तरीकों से ये एयरपोर्ट का रेवेन्यू बढ़ाएं. एक सीनियर कमर्शियल मैनेजर की सैलरी 15 से 35 लाख तक होती है. इस पोज़िशन पर इंसेंटिव का भारी स्कोप भी होता है. फोटो- कैन्वा
6.Airport Security Manager Salary
ये वो शख्स होते हैं, जिनकी मर्ज़ी के बिना एयरपोर्ट पर परिंदा भी पर नहीं मार सकता. एयरपोर्ट की पूरी सुरक्षा इनके जिम्मे होती है. यात्रियों की जांच, बैगेज चेकिंग, स्क्रीनिंग आदि की जिम्मेदारी इनकी होती है. इनकी सैलरी 12 लाख से 25 लाख के बीच होती है. फोटो- कैन्वा
7.Highest Paying Job at Airport
एयरपोर्ट में सबसे ज्यादा सैलरी Airport CEO को मिलती है. ये जानकारी हमने AME CEE की वेबसाइट पर दी गई जानकारी के आधार पर लिखी है. AME CEE का फुलफॉर्म है एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग कॉमन एंट्रेंस एग्जाम. यह एक नेशनल लेवल एग्जाम है जिसके जरिए अलग-अलग एविएशन कोर्सेस में एडमिशन होता है. प्रमुख कोर्सेस हैं एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, कमर्शियल पायलेट लाइसेंस, BBA इन एविएशन आदि. फोटो- कैन्वा