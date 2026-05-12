भारत के मिडिल क्लास की सबसे बड़ी गलती क्या? पैसा कमाने के बाद भी क्यों नहीं बचती सेविंग्स

3 . 'दिखावे' का टैक्स

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मिडिल क्लास की सबसे बड़ी गलती है "लोग क्या कहेंगे" वाली बीमारी. जैसे ही सैलरी बढ़ती है, हमारा रहन-सहन अपग्रेड हो जाता है. अगर पुराना फोन अच्छा चल रहा है, तब भी नया आईफोन ईएमआई पर लेना, पड़ोसी ने बड़ी गाड़ी ली है, तो खुद भी बजत से बाहर जाकर लंबी कार खरीदना. हम अक्सर उन लोगों को प्रभावित करने के लिए वो चीजें खरीदते हैं जिन्हें हम पसंद भी नहीं करते, और वो भी उन पैसों से जो हमारी बचत हो सकती हैं.