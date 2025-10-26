क्या है 30-30-30-10 का बचत फॉर्मूला, हर छोटी-बड़ी जरूरत के लिए नहीं लेना होगा लोन 

1 . सैलेरी कम है या मैनेजमेंट की दिक्कत?

हर महीने सैलरी आते ही कुछ दिन तो अच्छा लगता है लेकिन महीने के आखिर तक जेब खाली और बिल बाकी रह जाते हैं. ये कहानी लगभग हर मिडिल क्लास फैमिली की है. असल में दिक्कत कम सैलरी की नहीं, बल्कि उसे सही तरह से मैनेज न कर पाने की है.इसी का हल है — “30-30-30-10 फॉर्मूला”, जो आपको सैलरी का स्मार्ट मैनेजमेंट सिखाता है.

