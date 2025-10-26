FacebookTwitterYoutubeInstagram
Bihar Election 2025: छठ पर्व पर चिराग पासवान के घर पहुंचे CM नीतीश कुमार, मुलाकात के बाद पीएम मोदी के हनुमान ने कही ये बात

Seeds For Heart Health: दिल को Natural Strength देते हैं ये 5 हेल्दी सीड्स, रोजाना खाएंगे तो निकल जाएगा गंदा कोलेस्ट्रॉल

दिन में कितनी बार धोना चाहिए चेहरा? जानें सही समय और तरीका वरना समय से पहले आएंगी झुर्रियां

Ayodhya Parikrama Date: अयोध्या में कब से शुरू होगी चौदह-पंचकोसी परिक्रमा? जानिए सही डेट 

Chhath Puja 2025: वो स्वर जो छठ पूजा की पर्याय बन गया! शारदा सिन्हा के बिना यह महापर्व कुछ अधूरा सा क्यों है...

छठ पूजा में आज डूबते सूर्य को दिया जाएगा अर्घ्य, जान लें सूर्यास्त का समय और संध्या अर्घ्य का सटीक समय

बिहार के बाद अब अन्य राज्यों में भी लागू हो सकता है SIR? चुनाव आयोग आज कर सकता है अहम घोषणा

India-China Flight: भारत-चीन के बीच 5 साल बाद 'नई उड़ान', IndiGo की पहली फ्लाइट कोलकाता से गुआंगझोउ के लिए रवाना

UP: सहारनपुर में एक फैक्ट्री में भीषण धमाका, 2 लोगों की मौत, कई झुलसे

परमाणु बम बनाने के अलावा यूरेनियम और क्या काम में आता है?

डीएनए मनी

क्या है 30-30-30-10 का बचत फॉर्मूला, हर छोटी-बड़ी जरूरत के लिए नहीं लेना होगा लोन 

हर महीने सैलरी आते ही कुछ दिन तो अच्छा लगता है लेकिन महीने के आखिर तक जेब खाली और बिल बाकी रह जाते हैं. ये कहानी लगभग हर मिडिल क्लास फैमिली की है. असल में दिक्कत कम सैलरी की नहीं, बल्कि उसे सही तरह से मैनेज न कर पाने की है.

ऋतु सिंह | Oct 26, 2025, 02:01 PM IST

1. सैलेरी कम है या मैनेजमेंट की दिक्कत?

सैलेरी कम है या मैनेजमेंट की दिक्कत?
1

हर महीने सैलरी आते ही कुछ दिन तो अच्छा लगता है लेकिन महीने के आखिर तक जेब खाली और बिल बाकी रह जाते हैं. ये कहानी लगभग हर मिडिल क्लास फैमिली की है. असल में दिक्कत कम सैलरी की नहीं, बल्कि उसे सही तरह से मैनेज न कर पाने की है.इसी का हल है — “30-30-30-10 फॉर्मूला”, जो आपको सैलरी का स्मार्ट मैनेजमेंट सिखाता है.
 

2.क्या है 30-30-30-10 फॉर्मूला?

क्या है 30-30-30-10 फॉर्मूला?
2

यह एक फाइनेंशियल प्लानिंग फॉर्मूला है, जिसमें आपकी इनकम को चार हिस्सों में बाँटा जाता है. ताकि खर्च, बचत और अपनी छोटी खुशियाँ – तीनों में संतुलन बना रहे.
 

3.30% घर के जरूरी खर्चों के लिए

30% घर के जरूरी खर्चों के लिए
3

किराया, बिजली-पानी, राशन, बच्चों की फीस, दवाइयां आदि जैसे जरूरी खर्च के लिए सेलेरी का 30 प्रतिशत रखें.

4. 30% अन्य अनिवार्य खर्चों के लिए

 30% अन्य अनिवार्य खर्चों के लिए
4

सेलेरी का  30% अन्य अनिवार्य खर्चों के लिए जैसे-  ट्रांसपोर्ट, इंश्योरेंस, मोबाइल, ईएमआई या जरूरी सर्विसेज़ के लिए रखिए.

5.30% भविष्य के लिए बचत और निवेश

30% भविष्य के लिए बचत और निवेश
5

हर महीने अपनी सैलरी का 30% हिस्सा बचत और निवेश के लिए फिक्स करें. जैसे
एफडी, आरडी, पीपीएफ या म्यूचुअल फंड में लगाएँ ताकि आने वाले वक्त में पैसे की टेंशन न रहे.

6.सैलेरी का 10% अपनी इच्छाओं और लाइफ एन्जॉयमेंट के लिए

सैलेरी का 10% अपनी इच्छाओं और लाइफ एन्जॉयमेंट के लिए
6

10% अपनी इच्छाओं और लाइफ एन्जॉयमेंट के लिए रखना चाहिए. जैसे मूवी, डिनर, ट्रिप या किसी मनचाही चीज़ पर खर्च . क्योंकि जीवन में सिर्फ बचत नहीं, थोड़ी खुशी भी जरूरी है.
 

7.इस उदाहरण से समझिए

इस उदाहरण से समझिए
7

अगर आपकी सैलरी ₹50,000 है —

₹15,000 — घर के खर्च

₹15,000 — अन्य जरूरी खर्च

₹15,000 — बचत/निवेश

₹5,000 — अपने शौक या सेल्फ रिवॉर्ड के लिए

इस तरह आप हर जरूरत पूरी करते हुए, एक मजबूत फाइनेंशियल डिसिप्लिन बना सकते हैं.
 

8.क्यों अपनाएँ यह फॉर्मूला?

क्यों अपनाएँ यह फॉर्मूला?
8

महीने के अंत में कर्ज़ या टेंशन नहीं होगी बचत बढ़ेगी, और इमरजेंसी में सहारा मिलेगा. निवेश की आदत बनेगी और सबसे जरूरी आपका लाइफ बैलेंस बना रहेगा. हर छोटी-बड़ी जरूरत के लिए आपको उधार या बैंक से लोन नहीं लेना होगा.

9.कैसे करें शुरुआत?

कैसे करें शुरुआत?
9

सैलरी आने के साथ ही चार हिस्सों में बांटें. सेविंग वाला हिस्सा तुरंत अलग खाते में भेजें. अपनी चाहतों वाला खर्च सीमित रखें, ताकि बचत बनी रहे. 30-30-30-10 फॉर्मूला सिर्फ एक नंबर नहीं, बल्कि एक सोच है – जो आपको कमाई से संतुलित जिंदगी जीना सिखाती है. थोड़ी समझदारी, थोड़ी प्लानिंग और थोड़ी सेविंग — यही खुशहाल जीवन का असली फॉर्मूला है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

 

