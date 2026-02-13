India AI Impact Summit 2026 क्या है? जहां जुटेंगे टेक जगत के दिग्गज, जानिए क्यों खास है यह मेगा इवेंट

4 . जिम्मेदार और पारदर्शी तरीके से कैसे आगे बढ़ाया जाए

एआई से जुड़े विशेषज्ञ इस बात पर मंथन करेंगे कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता को सुरक्षित, जिम्मेदार और पारदर्शी तरीके से कैसे आगे बढ़ाया जाए. इस कार्यक्रम का आयोजन भारत मंडपम के साथ-साथ सुषमा स्वराज भवन और अंबेडकर भवन में आयोजित किए जाएंगे. यहां मुख्य भाषण, विचार-विमर्श सत्र और राउंड टेबल बैठकें होंगी. इन बैठकों में दुनिया के बड़े तकनीकी नेता अपने अनुभव और दृष्टिकोण साझा करेंगे.