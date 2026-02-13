FacebookTwitterYoutubeInstagram
India AI Impact Summit 2026 क्या है? जहां जुटेंगे टेक जगत के दिग्गज, जानिए क्यों खास है यह मेगा इवेंट

भारत में 16 फरवरी से शुरू हो रहा India AI Impact Summit 2026 एक ऐसा ग्लोबल इवेंट है, जिस पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई है. नई दिल्ली के भारत मंडपम में होने वाला यह मेगा सम्मेलन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), इनोवेशन और डिजिटल फ्यूचर पर बड़ी चर्चा का मंच बनेगा. 

राजा राम | Feb 13, 2026, 03:45 PM IST

1.भारत मंडपम में आयोजन

भारत मंडपम में आयोजन
1

भारत 16 से 20 फरवरी तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर होने वाली वैश्विक चर्चा का केंद्र बनने जा रहा है. इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 का आयोजन नई दिल्ली के भारत मंडपम में किया जाएगा. यह सम्मेलन तकनीक, एआई नीति और डिजिटल विकास जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर केंद्रित रहेगा. 

2.AI पर विस्तार से विचार होगा

AI पर विस्तार से विचार होगा
2

इस कार्यक्रम की खास बात यह है कि इसे तीन प्रमुख आधारों, पीपल प्लैनेट और प्रोग्रेस पर तैयार किया गया है. यानी एआई का उपयोग आम लोगों के जीवन को बेहतर बनाने, पर्यावरण की रक्षा करने और देश की आर्थिक उन्नति को गति देने के लिए कैसे किया जाए, इस पर विस्तार से विचार होगा. 

3. समिट में सात मुख्य क्षेत्रों पर चर्चा

समिट में सात मुख्य क्षेत्रों पर चर्चा
3

दरअसल, समिट में सात मुख्य क्षेत्रों पर चर्चा होगी. इनमें एआई कौशल विकास, सामाजिक भागीदारी, एआई सुरक्षा, वैज्ञानिक अनुसंधान, टिकाऊ कंप्यूटिंग, एआई तक सबकी पहुंच और आर्थिक विकास शामिल हैं.
 

4.जिम्मेदार और पारदर्शी तरीके से कैसे आगे बढ़ाया जाए

जिम्मेदार और पारदर्शी तरीके से कैसे आगे बढ़ाया जाए
4

एआई से जुड़े विशेषज्ञ इस बात पर मंथन करेंगे कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता को सुरक्षित, जिम्मेदार और पारदर्शी तरीके से कैसे आगे बढ़ाया जाए. इस कार्यक्रम का आयोजन भारत मंडपम के साथ-साथ सुषमा स्वराज भवन और अंबेडकर भवन में आयोजित किए जाएंगे. यहां मुख्य भाषण, विचार-विमर्श सत्र और राउंड टेबल बैठकें होंगी. इन बैठकों में दुनिया के बड़े तकनीकी नेता अपने अनुभव और दृष्टिकोण साझा करेंगे.

5.कई प्रमुख हस्तियां शामिल होंगी

कई प्रमुख हस्तियां शामिल होंगी
5

इस सम्मेलन में कई प्रमुख हस्तियां शामिल होंगी. इनमें सुंदर पिचाई , सैम ​​ऑल्टमैन, जेनसेन हुआंग, मुकेश अंबानी, नंदन नीलेकणि, सुनील भारती मित्तल, एन. चंद्रशेखरन जैसे बड़े नाम शामिल हैं.

6.नीति निर्माता भी उपस्थित रहेंगे

नीति निर्माता भी उपस्थित रहेंगे
6

इनके अलावा देश-विदेश की कई प्रमुख तकनीकी कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और नीति निर्माता भी उपस्थित रहेंगे.रिपोर्ट्स के मुताबिक, मेहमानों के ठहरने की व्यवस्था दिल्ली के पांच सितारा होटलों में की गई है. 
 

7.भारत की तकनीकी क्षमता को दुनिया के सामने पेश करेगा

भारत की तकनीकी क्षमता को दुनिया के सामने पेश करेगा
7

300 से ज्यादा प्रदर्शनी और 30 से ज्यादा देशों की भागीदारी इस आयोजन को वैश्विक स्तर का बनाती है. लगभग 70 हजार वर्ग मीटर क्षेत्र में फैला यह समिट भारत की तकनीकी क्षमता को दुनिया के सामने पेश करेगा. ऐसे में यह समिट दिखाएगा कि वैश्विक एआई परिदृश्य में भारत किस तरह मजबूत भूमिका निभाने के लिए तैयार है. 

