1 . How much of cost should be paid as Down Payment

1

आपको अपने घर की कीमत का कम से कम 40 प्रतिशत डाउनपेमेंट में देना चाहिए. आमतौर पर बैंक वाले घर की कीमत का 90 प्रतिशत तक का लोन आपको दे देते हैं. हालांकि, अगर आप 40 प्रतिशत तक का डाउनपेमेंट कर देंगे तो आप पर कर्ज का दबाव कम होगा. इसके साथ ही कर्ज पर लोन भी कम देना पड़ेगा.