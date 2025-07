कोई भी सामान लेने से पहले फॉलो करें शॉपिंग का ये 24 Hour Rule, खुद ब खुद होने लगेगी बचत

5 . Must follow this rule if product cost is more than...

5

जो सामान आप लेना चाह रहे हैं अगर उसकी कीमत आपकी सालाना आय के 1 प्रतिशत से ज्यादा है तो 24 घंटे का नियम ज़रूर अपनाएं. इससे आप फिज़ूल का बड़ा खर्च करने से बचेंगे. मान लीजिए कि आपके एक साल की सैलरी 10 लाख रुपये है. ऐसे में 10 हजार या उससे ज्यादा कीमत का कोई भी सामान खरीदने से पहले 24 घंटे इंतज़ार जरूर करें. इम्पल्स में आपने इतना महंगा सामान खरीद लिया तो भारी नुकसान होगा.