भारत से क्या-क्या खरीदता है रूस, लिस्ट में ये बेशकीमती चीजें भी हैं शामिल

बिजनेस
सुमित तिवारी | Dec 04, 2025, 11:21 AM IST
1.भारत का एक्सपोर्ट
FY2025 के अनुसार देखे तो रूस को भारत का एक्सपोर्ट US$ 4.88 बिलियन (44094 करोड़ रुपये) रहा. इस दौरान भारत ने रूस को 3,700 कमोडिटीज भेजीं.
2.इंजीनियरिंग का सामान
FY2025 के दौरान भारत से रूस भेजी जानी वाली चीजों में मुख्य चीजों में इंजीनियरिंग सामान (US$ 1.26 बिलियन), इलेक्ट्रॉनिक सामान (US$ 862.48 मिलियन) शामिल हैं.
3.ये चीजें भेजी रूस
इसके अलावा भारत ने ड्रग फॉर्मूलेशन (US$ 577.22 मिलियन), ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिकल (US$ 545 मिलियन) और अन्य चीजें (US$ 248.40 मिलियन) भी रूस भेजी हैं.
4.कीमती पत्थर
इनता ही नहीं रूस भारत से फर्टिलाइजर प्रोडक्ट, जानवरों या सब्जियों का फैट और तेल और मोती और बेशकीमती पत्थर भी खरीदता हैं.
5.भारत दौरा
बता दें कि आज शाम यानी गुरूवार 4 नवंबर 2025 को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत आ रहे है. उनके इस दौरे पर सबसे बड़ा चर्चा का विषय S-400 हो सकता है.