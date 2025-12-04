भारत से क्या-क्या खरीदता है रूस, लिस्ट में ये बेशकीमती चीजें भी हैं शामिल

5 . भारत दौरा

बता दें कि आज शाम यानी गुरूवार 4 नवंबर 2025 को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत आ रहे है. उनके इस दौरे पर सबसे बड़ा चर्चा का विषय S-400 हो सकता है.