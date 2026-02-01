Budget 2026: आम लोगों के लिए इस बजट में क्या बदला? जानिए क्या हुआ सस्ता-महंगा, देखें पूरी लिस्ट

7 . सभी चीज़ें सस्ती नहीं हुई हैं

हालांकि, सभी चीज़ें सस्ती नहीं हुई हैं. विदेशी शराब पर टैक्स बढ़ाया गया है, जिससे विदेशी ब्रांड्स अब महंगे मिलेंगे. इसके अलावा, विदेशी लग्जरी सामान जैसे परफ्यूम, महंगे कपड़े, घड़ियां और ब्रांडेड जूते भी महंगे हो गए हैं. कुल मिलाकर बजट 2026 में जरूरत की चीज़ों को राहत और लग्जरी उत्पादों पर सख्ती का साफ संदेश दिया गया है.