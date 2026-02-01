Budget 2026: आम लोगों के लिए इस बजट में क्या बदला? जानिए क्या हुआ सस्ता-महंगा, देखें पूरी लिस्ट

बिजनेस
राजा राम | Feb 01, 2026, 02:57 PM IST
1.बजट का असर सीधे रोजमर्रा की ज़िंदगी पर पड़ेगा
बजट 2026 में सरकार ने उपभोग से जुड़ी कई वस्तुओं पर टैक्स में बदलाव किया है, ताकि आम जनता और उद्योग दोनों को संतुलित राहत दी जा सके.
2.इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर के लिए अच्छी खबर
मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर के लिए अच्छी खबर आई है. मोबाइल फोन के पुर्ज़ों, कैमरा लेंस और पीसीबीए पर आयात शुल्क घटाया गया है, जिससे आने वाले समय में स्मार्टफोन और एक्सेसरीज़ सस्ती हो सकती हैं.
3. कस्टम ड्यूटी में छूट
इलेक्ट्रिक वाहन अपनाने वालों के लिए भी बजट मददगार साबित हो सकता है. बैटरी निर्माण में इस्तेमाल होने वाले कच्चे माल पर कस्टम ड्यूटी में छूट दी गई है, जिससे ईवी की कीमतों में कमी आने की संभावना है.
4.इलाज की लागत घटने की उम्मीद
स्वास्थ्य के मोर्चे पर सरकार ने कई जरूरी दवाओं को राहत दी है. जीवन रक्षक और जेनेरिक दवाओं पर टैक्स कम होने से इलाज की लागत घटने की उम्मीद है.
5.घरेलू सोलर सिस्टम ज्यादा किफायती बनेंगे
सोलर और रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए सोलर पैनल और उससे जुड़े उपकरणों पर शुल्क में कटौती की गई है. इससे घरेलू सोलर सिस्टम ज्यादा किफायती बनेंगे.
6.फुटवियर इंडस्ट्री को भी टैक्स में राहत
लेदर और फुटवियर इंडस्ट्री को भी टैक्स में राहत मिली है. इसका असर जूतों और चमड़े से बने रोज़मर्रा के सामान की कीमतों पर दिख सकता है. ग्रीन एनर्जी के तहत बायोगैस सेक्टर को समर्थन दिया गया है. बायोगैस प्लांट और उससे जुड़े उपकरणों की लागत कम करने के कदम उठाए गए हैं.
7.सभी चीज़ें सस्ती नहीं हुई हैं
हालांकि, सभी चीज़ें सस्ती नहीं हुई हैं. विदेशी शराब पर टैक्स बढ़ाया गया है, जिससे विदेशी ब्रांड्स अब महंगे मिलेंगे. इसके अलावा, विदेशी लग्जरी सामान जैसे परफ्यूम, महंगे कपड़े, घड़ियां और ब्रांडेड जूते भी महंगे हो गए हैं. कुल मिलाकर बजट 2026 में जरूरत की चीज़ों को राहत और लग्जरी उत्पादों पर सख्ती का साफ संदेश दिया गया है.