4 . Popular Dark Pattern Practices

4

झूठी अर्जेंसी क्रिएट करना. बास्केट में कोई प्रोडक्ट या सर्विस अपने से ऐड कर देना. कंफर्म शेमिंग- जैसे मेंबरशिप नहीं लेने पर.. मेंबरशिप के साथ दूसरे ऑप्शन में NO की जगह लिख देना- I prefer to pay more, या 'No Thanks, I don't to save' लिख देना. इससे यूज़र गिल्ट में चला जाता है.(फोटो- कैन्वा)