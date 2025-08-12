Twitter
Advertisement
Headlines

RRB Paramedical Result 2025: आरआरबी पैरामेडिकल स्टाफ भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी, rrbcdg.gov.in पर ऐसे करें चेक

लंबे समय तक बैठने से बढ़ रहा है मोटापा तो जरूर करें ये योगासन, वजन के साथ ही कम हो जाएगा स्ट्रेस

इन 5 Flexicap Mutual Funds ने 10 साल में दिया सबसे ज्यादा रिटर्न, जानिए क्या होते हैं फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड्स

DNA Explainer: क्या उम्र कैद की सजा में मरते दम तक जेल में रहना पड़ता है? जानें क्या कहता है भारत का कानून

Numerology: किसी को भी अपना दीवाना बना लेते हैं इन 3 मूलांक के लोग, चालाकी में होते हैं चाचा चौधरी से भी आगे

कौन थीं सरला भट्ट, जिनकी हत्या के 35 साल बाद सबूत जुटाने की कोशिश में जुटी SIA

KBC Season 17 में डबल अमिताभ की एंट्री GEN X और GEN Z के टकराव से शुरू हुआ शो, जानें क्या है नया ट्विस्ट?

बिस्तर में छिपे खटमलों ने मुश्किल कर दिया है सोना? अपनाएं ये असरदार घरेलू नुस्खे

कितने पढ़े-लिखे हैं एयर चीफ मार्शल अमर प्रीत सिंह? दिल्ली के इस स्कूल से शुरू हुई थी तालीम

हेल्दी नहीं, हानिकारक होता है पेट के बल सोना, झेलनी पड़ सकती हैं ये कई परेशानियां

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
RRB Paramedical Result 2025: आरआरबी पैरामेडिकल स्टाफ भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी, rrbcdg.gov.in पर ऐसे करें चेक

आरआरबी पैरामेडिकल स्टाफ भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी, rrbcdg.gov.in पर ऐसे करें चेक

DNA Explainer: क्या उम्र कैद की सजा में मरते दम तक जेल में रहना पड़ता है? जानें क्या कहता है भारत का कानून

क्या उम्र कैद की सजा में मरते दम तक जेल में रहना पड़ता है? जानें क्या कहता है भारत का कानून

कौन थीं सरला भट्ट, जिनकी हत्या के 35 साल बाद सबूत जुटाने की कोशिश में जुटी SIA

कौन थीं सरला भट्ट, जिनकी हत्या के 35 साल बाद सबूत जुटाने की कोशिश में जुटी SIA

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
लंबे समय तक बैठने से बढ़ रहा है मोटापा तो जरूर करें ये योगासन, वजन के साथ ही कम हो जाएगा स्ट्रेस

लंबे समय तक बैठने से बढ़ रहा है मोटापा तो जरूर करें ये योगासन, वजन के साथ ही कम हो जाएगा स्ट्रेस

इन 5 Flexicap Mutual Funds ने 10 साल में दिया सबसे ज्यादा रिटर्न, जानिए क्या होते हैं फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड्स

इन 5 Flexicap Mutual Funds ने 10 साल में दिया सबसे ज्यादा रिटर्न, जानिए क्या होते हैं फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड्स

Numerology: किसी को भी अपना दीवाना बना लेते हैं इन 3 मूलांक के लोग, चालाकी में होते हैं चाचा चौधरी से भी आगे

किसी को भी अपना दीवाना बना लेते हैं इन 3 मूलांक के लोग, चालाकी में होते हैं चाचा चौधरी से भी आगे

HomePhotos

डीएनए मनी

इन 5 Flexicap Mutual Funds ने 10 साल में दिया सबसे ज्यादा रिटर्न, जानिए क्या होते हैं फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड्स

Top 5 Flexicap Mutual Funds: अगर आप म्यूचुअल फंड्स में पैसे लगाने का प्लान बना रहे हैं तो फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड्स बेहतरीन ऑप्शन हो सकते हैं. कुछ फ्लेक्सी कैप फंड्स ने बीते 10 साल में बेहतरीन रिटर्न दिया है. चलिए जानते हैं उन म्युचुअल फंड्स के बारे में.

Kusum Lata | Aug 12, 2025, 01:12 PM IST

1.What are Flexi Cap Mutual Funds

What are Flexi Cap Mutual Funds
1

फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड्स वो फंड्स होते हैं जिनमें फंड मैनेजर्स आपके पैसे स्मॉल, मिड या लार्ज कैप में से किसी भी फंड में पैसे लगा सकते हैं. इसमें फंड मैनेजर्स बाज़ार के हालात और अपॉर्चुनिटीज़ के आधार पर अलग-अलग सेगमेंट में पैसे लगाते हैं, ताकि इनवेस्टर को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचाया जा सके.

 

Advertisement

2.Quant Flexi Cap Fund

Quant Flexi Cap Fund
2

10 साल में क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड ने 20.93 प्रतिशत का एनुअलाइज़्ड रिटर्न दिया है. यह फंड 7326 करोड़ का एसेट मैनेज कर रहा है. इस फंड में 1000 रुपये की SIP से शुरुआत की जा सकती है. वहीं, कम से कम 5000 रुपये का लमसम इनवेस्टमेंट किया जा सकता है. अगर आपने 10 साल पहले इस फंड में 10 हजार की SIP शुरू की होती तो अभी आपकी 36 लाख से ज्यादा की वेल्थ बन गई होती.

3.Parag Parikh Flexi Cap Fund

Parag Parikh Flexi Cap Fund
3

पराग पारिख फ्लेक्सी कैप फंड ने 10 साल में 20.36 प्रतिशत का एनुअलाइज़्ड रिटर्न दिया है. यह फंड 1 लाख 10 हजार 392 करोड़ का एसेट मैनेज करती है. इस फंड में 1000 रुपये की SIP से इनवेस्टमेंट शुरू किया जा सकता है. अगर आपने 10 साल पहले इस फंड में 10 हजार की SIP शुरू की होती तो अभी आपकी 35 लाख से ज्यादा की वेल्थ बन गई होती.

4.HDFC Flexi Cap Fund

HDFC Flexi Cap Fund
4

HDFC फ्लेक्सी कैप पंड ने बीते 10 साल में 19.26 प्रतिशत का एनुअलाइज्ड रिटर्न दिया है. यह फंड 75,784 करोड़ का एसेट मैनेज करता है. इस फंड में आप 500 रुपये की SIP से निवेश शुरू कर सकते हैं और 1000 रुपये का लमसम निवेश कर सकते हैं. 10 साल पहले अगर आपने इस फंड में 10 हजार की SIP शुरू की होती तो अब तक आपके पास 33 लाख रुपये की वेल्थ बन गई होती.

TRENDING NOW

5.JM Flexi Cap Fund

JM Flexi Cap Fund
5

जेएम फ्लेक्सी कैप फंड ने 10 साल में 19.18 प्रतिशत का एनुअलाइज्ड रिटर्न दिया है. यह फंड 6,144 करोड़ का एसेट मैनेज करता है. इस फंड में 1000 रुपये की एसआईपी से इनवेस्टमेंट शुरू किया जा सकता है. अगर आपने 10 साल पहले इस फंड में 10 हजार की SIP शुरू की होती तो अभी आपकी 32 लाख से ज्यादा की वेल्थ बन गई होती.

6.Edelweiss Flexi Cap Fund

Edelweiss Flexi Cap Fund
6

एडेलवाइस फ्लेक्सी कैप फंड ने 10 साल में 17.45 प्रतिशत का एनुअलाइज़्ड रिटर्न दिया है. यह फंड 2768 करोड़ का एसेट मैनेज करता है. इस फंड में 500 रुपये से SIP की जा सकती है, वहीं कम से कम 5000 रुपये का लमसम इनवेस्टमेंट किया जा सकता है. 10 साल पहले अगर आपने इस फंड में 10 हजार की SIP शुरू की होती तो आज आपके पास 30 लाख का वेल्थ बन चुका होता.

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
Bihar News: केंद्रीय मंत्री RCP सिंह ने किया नई पार्टी का ऐलान, किसके लिए चुनौती बनेगी 'ASA' पार्टी
Bihar News: केंद्रीय मंत्री RCP सिंह ने किया नई पार्टी का ऐलान, किसके लिए चुनौती बनेगी 'ASA' पार्टी
WHO की चेतावनी, इस खतरनाक बीमारी का गढ़ बना भारत! हर साल लाखों लोगों की होती है मौत
WHO की चेतावनी, इस खतरनाक बीमारी का गढ़ बना भारत! हर साल लाखों लोगों की होती है मौत
Viral Video: बाइक के पेट्रोल टैंक में डाला सुतली बम, फिर आगे जो हुआ वो चौंका देगा
Viral Video: बाइक के पेट्रोल टैंक में डाला सुतली बम, फिर आगे जो हुआ वो चौंका देगा
बेहद क्यूट और यूनिक है Varun Dhawan की बेटी का नाम, 5 महीने बाद कर दिया रिवील
बेहद क्यूट और यूनिक है Varun Dhawan की बेटी का नाम, 5 महीने बाद कर दिया रिवील
जरा सी लापरवाही से बिगड़ सकता है दिवाली का त्योहार, सुरक्षित रहने के लिए फॉलो करें ये टिप्स
जरा सी लापरवाही से बिगड़ सकता है दिवाली का त्योहार, सुरक्षित रहने के लिए फॉलो करें ये टिप्स
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
लंबे समय तक बैठने से बढ़ रहा है मोटापा तो जरूर करें ये योगासन, वजन के साथ ही कम हो जाएगा स्ट्रेस
लंबे समय तक बैठने से बढ़ रहा है मोटापा तो जरूर करें ये योगासन, वजन के साथ ही कम हो जाएगा स्ट्रेस
इन 5 Flexicap Mutual Funds ने 10 साल में दिया सबसे ज्यादा रिटर्न, जानिए क्या होते हैं फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड्स
इन 5 Flexicap Mutual Funds ने 10 साल में दिया सबसे ज्यादा रिटर्न, जानिए क्या होते हैं फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड्स
Numerology: किसी को भी अपना दीवाना बना लेते हैं इन 3 मूलांक के लोग, चालाकी में होते हैं चाचा चौधरी से भी आगे
किसी को भी अपना दीवाना बना लेते हैं इन 3 मूलांक के लोग, चालाकी में होते हैं चाचा चौधरी से भी आगे
कितने पढ़े-लिखे हैं एयर चीफ मार्शल अमर प्रीत सिंह? दिल्ली के इस स्कूल से शुरू हुई थी तालीम
कितने पढ़े-लिखे हैं एयर चीफ मार्शल अमर प्रीत सिंह? दिल्ली के इस स्कूल से शुरू हुई थी तालीम
हेल्दी नहीं, हानिकारक होता है पेट के बल सोना, झेलनी पड़ सकती हैं ये कई परेशानियां
हेल्दी नहीं, हानिकारक होता है पेट के बल सोना, झेलनी पड़ सकती हैं ये कई परेशानियां
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Delhi Metro Liquor Rules: मेट्रो में शराब लेकर सफर कर सकेंगे पैसेंजर, जानें DMRC ने कितनी बोतलों की दी इजाजत
मेट्रो में शराब लेकर सफर कर सकेंगे पैसेंजर, जानें DMRC ने कितनी बोतलों की दी इजाजत
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
MORE