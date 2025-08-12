इन 5 Flexicap Mutual Funds ने 10 साल में दिया सबसे ज्यादा रिटर्न, जानिए क्या होते हैं फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड्स

2 . Quant Flexi Cap Fund

2

10 साल में क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड ने 20.93 प्रतिशत का एनुअलाइज़्ड रिटर्न दिया है. यह फंड 7326 करोड़ का एसेट मैनेज कर रहा है. इस फंड में 1000 रुपये की SIP से शुरुआत की जा सकती है. वहीं, कम से कम 5000 रुपये का लमसम इनवेस्टमेंट किया जा सकता है. अगर आपने 10 साल पहले इस फंड में 10 हजार की SIP शुरू की होती तो अभी आपकी 36 लाख से ज्यादा की वेल्थ बन गई होती.