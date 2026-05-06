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Income Tax Rule: शादी में फूफा-मामा जो रजिस्टर लेकर बैठते हैं, वो आपके लाखों रुपये बचा सकता है

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Income Tax Rule: शादी में फूफा-मामा जो रजिस्टर लेकर बैठते हैं, वो आपके लाखों रुपये बचा सकता है

शादी में मिलने वाले कैश और गहनों के लेकर ज्यादातर लोगों के मन में सवाल होता है, कि इस पर टैक्स देना पड़ेगा या नहीं? एक सामान्य शादी में दूल्हा-दुल्हन को मिलने वाले तोहफों और गहनों की कीमत लाखों रुपये में होती है. ऐसे में नियम जानना ज़रूरी है ताकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के नोटिस से बचा जा सके.

Kusum Lata | May 06, 2026, 04:59 PM IST

1.Are Gifts Taxed in India?

Are Gifts Taxed in India?
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क्या तोहफों पर टैक्स लगता है?

कुछ गिफ्ट्स टैक्स के दायरे में आते हैं. अगर आपको एक साल में ऐसे व्यक्ति से 50 हजार से ज्यादा की कीमत का गिफ्ट मिलता है, जो परिवार की परिभाषा से बाहर है, तो वह गिफ्ट टैक्स के दायरे में आएगा. इसमें कैश, गहने, महंगे इलेक्ट्रॉनिक सामान सबकुछ शामिल हैं. अगर गिफ्ट की कीमत 50 हजार रुपये तक है, तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन लिमिट पार होने पर पूरी रकम टैक्स के दायरे में आ सकती है. फोटो- AI Generated
 

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2.Exemption on gift tax?

Exemption on gift tax?
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गिफ्ट टैक्स में क्या छूट मिलती है

परिवार के किसी सदस्य जैसे पेरेंट्स, स्पाउस, भाई-बहन या बच्चों से मिला गिफ्ट टैक्स के दायरे में नहीं आता है. परिवार से मिलने वाले गिफ्ट की कीमत कुछ भी हो सकती है. लेकिन अगर ये गिफ्ट दोस्त, दूर के रिश्तेदार या आपकी कंपनी से मिलता है तो वो टैक्सेबल होगा. यहां साफ कर दें कि टैक्स चुकाने की जिम्मेदारी गिफ्ट लेने वाले की होगी. फोटो- कैन्वा

3.Are Wedding Gifts Taxed?

Are Wedding Gifts Taxed?
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क्या शादी के गिफ्ट पर टैक्स लगता है?

दूल्हा और दुल्हन को शादी में मिलने वाला गिफ्ट पूरी तरह टैक्स फ्री होता है. शादी का गिफ्ट कोई भी दे चाहे रिश्तेदार, दफ्तर के लोग या फिर दोस्त, वह पूरी तरह से टैक्स फ्री होगा. इसके साथ ही शादी में मिलने वाले गिफ्ट के लिए कोई अपर लिमिट नहीं है. यानी नौलखा हार मिले, चाहे लिफाफे में लाखों रुपये कैश, यह पूरी तरह से टैक्स फ्री होगा. अगर उनके परिवार में किसी को जूलरी या कैश मिलता है और उसकी कीमत 50 हजार से ज्यादा है तो वो टैक्स के दायरे में आएगा. फोटो- कैन्वा

4.How To Protect you wedding gift from being taxed

How To Protect you wedding gift from being taxed
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शादी के गिफ्ट को टैक्स से कैसे बचाएं?

शादी में मिलने गिफ्ट, गहनों और कैश का पूरा रिकॉर्ड रखना बेहद ज़रूरी है. आपने देखा होगा कि शादियों में एक जिम्मेदार रिश्तेदार होता है, जो स्टेज के पास टेबल-कुर्सी लगाकर एक रजिस्टर लेकर बैठता है. उस रजिस्टर में हर उस तोहफे का हिसाब दर्ज होता है, जो आपके परिवार, रिश्तेदार और दोस्त शादी में देते हैं. इस रजिस्टर को संभालकर रखें, टैक्सेशन के दौरान यह आपके लिए सबूत का काम कर सकता है. फोटो- कैन्वा

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5.How Gift is taxed in India

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गिफ्ट पर कैसे लगता है टैक्स

वेडिंग गिफ्ट, परिवार से मिले गिफ्ट या 50 हजार की लिमिट से ऊपर का गिफ्ट अगर आपको मिलता है, तो उस गिफ्ट की कीमत आपकी सालाना इनकम में जुड़ जाती है. और उसके बाद इनकम टैक्स के स्लैब के हिसाब से टैक्स काटा जाता है. फोटो- कैन्वा
 

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