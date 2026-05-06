Income Tax Rule: शादी में फूफा-मामा जो रजिस्टर लेकर बैठते हैं, वो आपके लाखों रुपये बचा सकता है

3 . Are Wedding Gifts Taxed?

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क्या शादी के गिफ्ट पर टैक्स लगता है?

दूल्हा और दुल्हन को शादी में मिलने वाला गिफ्ट पूरी तरह टैक्स फ्री होता है. शादी का गिफ्ट कोई भी दे चाहे रिश्तेदार, दफ्तर के लोग या फिर दोस्त, वह पूरी तरह से टैक्स फ्री होगा. इसके साथ ही शादी में मिलने वाले गिफ्ट के लिए कोई अपर लिमिट नहीं है. यानी नौलखा हार मिले, चाहे लिफाफे में लाखों रुपये कैश, यह पूरी तरह से टैक्स फ्री होगा. अगर उनके परिवार में किसी को जूलरी या कैश मिलता है और उसकी कीमत 50 हजार से ज्यादा है तो वो टैक्स के दायरे में आएगा. फोटो- कैन्वा