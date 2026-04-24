भारत के इस शहर में 1 करोड़ में मिल रहा सिर्फ 10X10 का घर, हैरान कर देगी नई रिपोर्ट

बिजनेस
Kusum Lata | Apr 24, 2026, 11:56 AM IST
1.क्या है Wealth Report 2026
नाइट फ्रैंक द्वारा जारी किए जाने वाले वेल्थ रिपोर्ट में अल्ट्रा हाई नेटवर्थ इंडीविजुअल्स (UHNWI) पर फोकस किया जाता है. उनका बिहेवियर कैसा है, उनकी संपत्ति कैसे और कितनी बढ़ी, उनका इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो कैसा है, इस पर बात होती है. UHNWI उन लोगों को कहा जाता है जिनकी नेटवर्थ 30 मिलियन डॉलर यानी करीब 282 करोड़ रुपये से ज्यादा होती है.
2.10 करोड़ में केवल 1033 sq ft स्पेस
इंटरनेशनल प्रॉपर्टी कन्सल्टेंट Knight Frank ने साल 2026 के लिए Wealth Report जारी की है. इस रिपोर्ट के मुताबिक, मुंबई में 1 मिलियन यानी करीब 9.4 करोड़ के बजट में होम बायर्स को केवल 1033 स्क्वायर फीट जगह मिल रही है. इसका मतलब है कि लगभग 1 करोड़ रुपये में 103 स्क्वायर फीट या 10X10 की स्पेस मिलेगी. साल 2020 में 1 मिलियन में 1140 स्क्वायर फीट जगह मिल रही थी. तब रुपया अभी के मुकाबले 15 से 20 रुपये मजबूत था. तब करीब 77 लाख रुपये में 11.40 स्क्वायर फीट स्पेस मिल रहा था. बता दें कि यहां बात लग्जरी घरों की हो रही है.
3.भारत का वेल्थ हब है मुंबई
वेल्थ रिपोर्ट में मुंबई को भारत का वेल्थ हब बताया गया है. भारत के बेहद अमीर लोगों में से 35.4 प्रतिशत लोग मुंबई में रहते हैं. इस रिपोर्ट में बताया गया है कि साल 2025 में मुंबई में 5 मिलियन से ज्यादा कीमत के 56 नए घर खरीदे गए हैं.
4.राजधानी दिल्ली और बेंगलुरु में थोड़ा सस्ता हुआ घर लेना
इस रिपोर्ट के मुताबिक, दिल्ली में घर खरीदना थोड़ा सस्ता हुआ है. इसके मुताबिक, साल 2020 में 1 मिलियन में 2174 स्क्वायर फीट स्पेस मिल रहा था, जो 2025 के चौथे क्वार्टर में 2206 स्क्वायर फीट हो गया है. इसी तरह बेंगलुरु में भी 1 मिलियन में 2020 में 3778 स्क्वायर फीट स्पेस मिल रहा था, जो 2025 के आखिरी क्वार्टर में बढ़कर 3842 स्क्वायर फीट हो गया.
5.Wealth Report 2026 में और क्या-क्या बताया
इस रिपोर्ट के मुताबिक, भारत में 19,877 के UHNI हैं. यह 2021 के मुकाबले लगभग 8 हजार ज्यादा है. इस रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि 2031 तक इसमें 27 प्रतिशत की बढ़ोतरी हो सकती है. रिपोर्ट के मुताबिक, भारत दुनिया का छठा सबसे बड़ा UHNWI मार्केट है. इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि भारत में 2026 में 207 बिलियनेयर्स हैं, इनकी संख्या 2031 तक बढ़कर 313 हो जाएगी.