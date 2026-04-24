भारत के इस शहर में 1 करोड़ में मिल रहा सिर्फ 10X10 का घर, हैरान कर देगी नई रिपोर्ट

2 . 10 करोड़ में केवल 1033 sq ft स्पेस

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इंटरनेशनल प्रॉपर्टी कन्सल्टेंट Knight Frank ने साल 2026 के लिए Wealth Report जारी की है. इस रिपोर्ट के मुताबिक, मुंबई में 1 मिलियन यानी करीब 9.4 करोड़ के बजट में होम बायर्स को केवल 1033 स्क्वायर फीट जगह मिल रही है. इसका मतलब है कि लगभग 1 करोड़ रुपये में 103 स्क्वायर फीट या 10X10 की स्पेस मिलेगी. साल 2020 में 1 मिलियन में 1140 स्क्वायर फीट जगह मिल रही थी. तब रुपया अभी के मुकाबले 15 से 20 रुपये मजबूत था. तब करीब 77 लाख रुपये में 11.40 स्क्वायर फीट स्पेस मिल रहा था. बता दें कि यहां बात लग्जरी घरों की हो रही है.

