Pension Scheme: रिटायरमेंट के बाद हर महीने ₹61,000 चाहिए? PPF में अभी से करें निवेश, बनेगा करोड़ों का फंड

4 . अब हर महीने ₹61,000 कैसे मिलेंगे?

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जब आपके पास ₹1 करोड़ से ज्यादा का फंड बन जाता है, तो उसी रकम पर मिलने वाला ब्याज आपकी इनकम बन सकता है.अगर करीब 7.1% सालाना ब्याज मिलता है तो सालाना इनकम: ~₹7.3 लाख और हर महीने: ~₹60,000 – ₹61,000 तक आपके अकाउंट में आएंगे. यानी बिना मूल रकम छेड़े, सिर्फ ब्याज से आपकी “पेंशन जैसी इनकम” बन सकती है. Photo Credit: AI

