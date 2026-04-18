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Pension Scheme: रिटायरमेंट के बाद हर महीने ₹61,000 चाहिए? PPF में अभी से करें निवेश, बनेगा करोड़ों का फंड

रिटायरमेंट के बाद हर महीने ₹61,000 चाहिए? PPF में अभी से करें निवेश, बनेगा करोड़ों का फंड

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Pension Scheme: रिटायरमेंट के बाद हर महीने ₹61,000 चाहिए? PPF में अभी से करें निवेश, बनेगा करोड़ों का फंड

PPF retirement income ₹61,000 per month plan: क्या आप चाहते हैं कि नौकरी खत्म होने के बाद भी हर महीने एक तय इनकम आती रहे, वो बिना किसी पर निर्भर हुए? थोड़ी प्लानिंग और अनुशासन से यह मुमकिन है. खासकर अगर आप Public Provident Fund (PPF) जैसे सुरक्षित विकल्प को अपनाते हैं.

ऋतु सिंह | Apr 18, 2026, 11:29 AM IST

1.हर महीने एक फिक्स इनकम

हर महीने एक फिक्स इनकम
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क्या आप चाहते हैं कि रिटायरमेंट के बाद हर महीने एक फिक्स इनकम आती रहे वो भी बिना किसी टेंशन के? अगर हां, तो पीपीएफ (Public Provident Fund-PPF) के जरिए यह सपना पूरा हो सकता है. चलिए इस प्लान को पूरा समझते हैं. चलिए समझते हैं कैसे. Photo Credit: AI
 

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2.हर महीने ₹12,500 से शुरू होगा सफर

हर महीने ₹12,500 से शुरू होगा सफर
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इस प्लान का पहला कदम है नियमित निवेश. अगर आप हर साल ₹1.5 लाख (यानी करीब ₹12,500 हर महीने) PPF में डालते हैं, तो धीरे-धीरे एक बड़ा रिटायरमेंट फंड बन सकता है. यह रकम सुनने में बड़ी लग सकती है, लेकिन लंबी अवधि में यही आपकी ताकत बनती है. Photo Credit: AI
 

3. 25 साल में बन सकता है ₹1 करोड़ से ज्यादा

 25 साल में बन सकता है ₹1 करोड़ से ज्यादा
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अगर यही निवेश आप लगातार 25 साल तक जारी रखते हैं और औसतन 7% के आसपास रिटर्न मिलता है, तो रिटायरमेंट तक आपका कुल फंड करीब ₹1.03 करोड़ हो जाएगा. यहां असली जादू कंपाउंडिंग का है-समय जितना लंबा, फायदा उतना बड़ा. Photo Credit: AI

4.अब हर महीने ₹61,000 कैसे मिलेंगे?

अब हर महीने ₹61,000 कैसे मिलेंगे?
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जब आपके पास ₹1 करोड़ से ज्यादा का फंड बन जाता है, तो उसी रकम पर मिलने वाला ब्याज आपकी इनकम बन सकता है.अगर करीब 7.1% सालाना ब्याज मिलता है तो सालाना इनकम: ~₹7.3 लाख और हर महीने: ~₹60,000 – ₹61,000 तक आपके अकाउंट में आएंगे. यानी बिना मूल रकम छेड़े, सिर्फ ब्याज से आपकी “पेंशन जैसी इनकम” बन सकती है. Photo Credit: AI
 

TRENDING NOW

5.टैक्स फ्री कमाई और पूरी सुरक्षा

टैक्स फ्री कमाई और पूरी सुरक्षा
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PPF की सबसे बड़ी खासियत यही है कि इसमें निवेश पर टैक्स में छूट मिलती है और ब्याज पूरी तरह टैक्स फ्री होता है और मैच्योरिटी भी टैक्स फ्री होती है. मतलब जो ₹61,000 मिलेंगे, वो पूरे के पूरे आपके होंगे. Photo Credit: AI
 

6.किन लोगों के लिए सबसे सही प्लान?

किन लोगों के लिए सबसे सही प्लान?
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यह प्लान खासकर उनके लिए है जो 25–35 साल की उम्र में शुरुआत कर सकते हैं और  जो रिस्क नहीं लेना चाहते. साथ ही  जो रिटायरमेंट के लिए सुरक्षित और स्थिर इनकम चाहते हैं. Photo Credit: AI
 

7.ये बात समझ लें

ये बात समझ लें
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रिटायरमेंट के बाद ₹61,000 महीना कमाना कोई जादू नहीं. यह सही समय पर शुरू किए गए छोटे-छोटे निवेश का नतीजा है.आज अगर आप ₹12,500 महीने बचाते हैं, तो कल वही आपको बिना टेंशन के जिंदगी जीने की आजादी दे सकता है. Photo Credit: AI

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