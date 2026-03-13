एक दिन में ₹9,80,000 करोड़ स्वाहा... जानें 13 दिन में भारतीय निवेशकों का कितना डूब गया पैसा

1 . एक दिन में ₹9.8 लाख करोड़ डूबे

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आज यानी सप्ताह के आखिरी दिन सेंसेक्स 1470.50 अंक गिरकर 74,563 के स्तर पर बंद हुआ. वहीं, निफ्टी 50 (Nifty) 488 से ज्यादा अंक लुढ़ककर 23,151.10 पर पहुंच गई. जिसकी वजह से निवेशकों का एक दिन में लगभग 9.8 लाख करोड़ रुपये डूब गया.

