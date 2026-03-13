एक दिन में ₹9,80,000 करोड़ स्वाहा... जानें 13 दिन में भारतीय निवेशकों का कितना डूब गया पैसा

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रईश खान | Mar 13, 2026, 07:36 PM IST
1.एक दिन में ₹9.8 लाख करोड़ डूबे
आज यानी सप्ताह के आखिरी दिन सेंसेक्स 1470.50 अंक गिरकर 74,563 के स्तर पर बंद हुआ. वहीं, निफ्टी 50 (Nifty) 488 से ज्यादा अंक लुढ़ककर 23,151.10 पर पहुंच गई. जिसकी वजह से निवेशकों का एक दिन में लगभग 9.8 लाख करोड़ रुपये डूब गया.
2.इन कंपनियों के शेयर को लगा बड़ा झटका
सबसे ज्यादा झटका लार्सन एंड टूब्रो, टाटा स्टील, SBI, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स (BEL) और मारुति के शेयरों को लगा. जिनके 30 में से 28 सेंसेक्स शेयर लाल निशान में बंद हुए. इनके वैल्यूएशन का एक बड़ा हिस्सा कम हो गया.
3.6 मार्च को कितना था BSE इंडेक्स?
हालांकि, इस दौरान हिंदुस्तान यूनिलीवर और भारती एयरटेल को फायदा मिला. पिछले शुक्रवार यानी 6 मार्च को 30-स्टॉक वाला BSE इंडेक्स 78,918 पर बंद हुआ था, जो पहले से ही मिडिल ईस्ट की चिंताओं की वजह से नीचे था.
4.13 दिन में 23 लाख करोड़ रुपये साफ
यह महीना इन्वेसटर्स के लिए बुरे सपने जैसा रहा है. ब्रेंट क्रूड आयल की कीमतें 102 डॉलर प्रति बैरल पार कर गई हैं. 13 दिन में भारतीय शेयर बाजार निवेशकों का 23,00,000 करोड़ रुपये यानी 250 अरब डॉलर का नुकसान हो चुका है.
5.रुपये में रिकॉर्ड गिरावट
वहीं, युद्ध की वजह से डॉलर के मुकाबले रुपया भी कमजोर हो रहा है. 13 मार्च को रुपया 12 पैसे गिरकर 92.37 के रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गया. इंटरबैंक विदेश मुद्रा बाजार में रुपया 92.33 पर खुला और बाजार बंद होते-होते 92.37 तक पहुंच गया.