IPO Launch: इन 5 बड़े कंपनियों के आईपीओ अगले हफ्ते होंगे लॉन्च, यहां देखें सभी डिटेल्स

4 . विक्रम सोलर

4

इस सूची में अगला नाम है विक्रम सोलर का. कंपनी का यह पहला आईपीओ लॉन्च होगा. बताया जा रहा है कि यह 1500 करोड़ रुपये का फ्रेश इश्यू होगा और कंपनी कुल 2079.37 करोड़ रुपये जुटाने का लक्ष्य रखी है . निवेशकों के लिए सब्सक्रिप्शन 19 अगस्त से 21 अगस्त तक खुला रहेगा, जबकि शेयर आवंटन 22 अगस्त को तय किया जा सकता है. प्राइस बैंड की बात करे तो 315 रुपये से 332 रुपये प्रति शेयर रहने की उम्मीद बताई जा रही है.

