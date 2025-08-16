IPO Launch: इन 5 बड़े कंपनियों के आईपीओ अगले हफ्ते होंगे लॉन्च, यहां देखें सभी डिटेल्स

देश के लोगों से मिलने..., सफल अंतरिक्ष यात्रा के बाद भारत लौट रहे शुभांशु शुक्ला, पोस्ट के जरिए लिखा भावुक संदेश
राजा राम | Aug 16, 2025, 08:08 PM IST
1.निवेशकों की नजर इनपर अभी से ही टिकी हुई है
निवेशकों की नजर इनपर अभी से ही टिकी हुई है कि कहां निवेश कर मुनाफे का सौदा किया जा सकता है. तो तो चलिये आपको बताते है इन 5 कंपनियां के बारे में.
2.मंगल इलेक्ट्रिक इंडस्ट्रीज
मंगल इलेक्ट्रिक इंडस्ट्रीज का आईपीओ 20 अगस्त को लॉन्च होगा और ये 22 अगस्त तक खुला रहेगा. कंपनी ने इसकी प्राइस बैंड 533 रुपये से 561 रुपये प्रति शेयर तय की है. बता दें कंपनी करीब 7.1 लाख शेयर जारी करेगी, जिसकी कुल वैल्यू लगभग 400 करोड़ रुपये के आस पास होने की उम्मीद है.
3.जेम एरोमैटिक्स
जेम एरोमैटिक्स 5.4 लाख फ्रेश शेयर जारी करेगी, जिसकी कुल कीमत 451 करोड़ रुपये है. आपको बता दें यह आईपीओ 19 अगस्त से 21 अगस्त तक सब्सक्रिप्शन के लिए खुला रहेगा. मिली जानकारी के अनुसार शेयर की प्राइस बैंड 309 रुपये से 325 रुपये प्रति शेयर होने की संभावना है.
4.विक्रम सोलर
इस सूची में अगला नाम है विक्रम सोलर का. कंपनी का यह पहला आईपीओ लॉन्च होगा. बताया जा रहा है कि यह 1500 करोड़ रुपये का फ्रेश इश्यू होगा और कंपनी कुल 2079.37 करोड़ रुपये जुटाने का लक्ष्य रखी है . निवेशकों के लिए सब्सक्रिप्शन 19 अगस्त से 21 अगस्त तक खुला रहेगा, जबकि शेयर आवंटन 22 अगस्त को तय किया जा सकता है. प्राइस बैंड की बात करे तो 315 रुपये से 332 रुपये प्रति शेयर रहने की उम्मीद बताई जा रही है.
5.श्रीजी शॉपिंग ग्लोबल
श्रीजी शॉपिंग ग्लोबल का आईपीओ 19 अगस्त से लेकर 21 अगस्त तक खुला रहेगा. कंपनी को इसके जरिए 410.71 करोड़ रुपये जुटाने की उम्मीद है. साथ में ये भी बताते चलें कि यह पूरी तरह से फ्रेश शेयर इश्यू होगा. प्राइस बैंड 240 रुपये से 252 रुपये प्रति शेयर तय की गई है.
6.पटेल रिटेल
पटेल रिटेल का आईपीओ 19 अगस्त से 21 अगस्त तक खुला रहेगा. इसके जरिए 8.5 लाख फ्रेश शेयर जारी होंगे, जबकि करीब 1 लाख शेयर ऑफर फॉर सेल (OFS) के जरिए बेचे जाएंगे. कंपनी के मुताबिक शेयर आवंटन 22 अगस्त को होगा.
7.एक्सपर्ट से सलाह लें
Disclaimer: निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें.