Budget 2026: इस बार संडे को पेश हो सकता है बजट, जानें इससे पहले कब-कब रविवार को किया गया पेश

4 . पहली बार कब रविवार को पेश हुआ था बजट?

लेकिन इस वित्त वर्ष रविवार पड़ने की वजह से कन्फ्यूजन पैदा कर दिया है. हालांकि, ऐसा पहली बार नहीं होगा. इससे पहले 28 फरवरी, 1999 को फाइनेंस मिनिस्टर यशवंत सिन्हा ने रविवार को बजट पेश किया था. उन्होंने शाम 5 बजे के बजाय सुबह 11 बजे बजट पेश करने की परंपरा भी शुरू की थी.