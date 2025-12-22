FacebookTwitterYoutubeInstagram
बिजनेस

Budget 2026: इस बार संडे को पेश हो सकता है बजट, जानें इससे पहले कब-कब रविवार को किया गया पेश

Union Budget 2026-27: अगर संसदीय परंपराओं का पालन किया गया तो वित्त वर्ष 2026-27 का आम बजट रविवार को पेश होगा, क्योंकि साल 2017 से आम बजट हर साल 1 फरवरी को संसद में पेश किया जा रहा है. इस बार 1 फरवरी को संडे यानी रविवार पड़ रहा है.

रईश खान | Dec 22, 2025, 10:03 PM IST

1.क्या बोले संसदीय कार्य मंत्री?

क्या बोले संसदीय कार्य मंत्री?
1

संसदीय कार्य मंत्री किरेन रीजीजू से जब पूछा गया कि क्या सरकार इस बार आम बजट रविवार को पेश करेगी? इस पर उन्होंने कहा कि ये फैसला संसदीय मामलों पर मंत्रिमंडल की समिति लेगी.

2.2017 से पहले किस तारीख को पेश होता था यूनियन बजट

2017 से पहले किस तारीख को पेश होता था यूनियन बजट
2

2017 से पहले आम बजट 28 फरवरी को पेश किया जाता था. यह तारीख 1967 से निर्धारित थी, लेकिन केंद्र में NDA सरकार आने के बाद इस तारीख को बदलकर 1 फरवरी कर दिया गया.

3.किसने शुरू की 1 फरवरी से बजट पेश करने की प्रथा

किसने शुरू की 1 फरवरी से बजट पेश करने की प्रथा
3

2017 में तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने 1 फरवरी को आम बजट पेश करने और नए वित्तीय वर्ष शुरू होने से काफी पहले मार्च के अंत तक इसे संसद से मंजूर करवाने की प्रथा शुरू की थी. उस साल 1 फरवरी को शनिवार पड़ा था.

4.पहली बार कब रविवार को पेश हुआ था बजट?

पहली बार कब रविवार को पेश हुआ था बजट?
4

लेकिन इस वित्त वर्ष रविवार पड़ने की वजह से कन्फ्यूजन पैदा कर दिया है. हालांकि, ऐसा पहली बार नहीं होगा. इससे पहले 28 फरवरी, 1999 को फाइनेंस मिनिस्टर यशवंत सिन्हा ने रविवार को बजट पेश किया था. उन्होंने शाम 5 बजे के बजाय सुबह 11 बजे बजट पेश करने की परंपरा भी शुरू की थी.

5.कैबिनेट कमेटी लेगी फैसला

कैबिनेट कमेटी लेगी फैसला
5

सूत्रों की मानें तो यूनियन बजट 2025-26 शनिवार, 31 जनवरी या सोमवार, 2 फरवरी को पेश किया जा सकता है. इसका आखिरी फैसला संसदीय मामलों की कैबिनेट कमेटी लेगी

