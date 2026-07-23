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दो रूममेट का कारनामा, गायों-भैसों के लिए बनाया ऐप और बन गईं 565 करोड़ रुपये की मालकिन, पढ़ें IIT गर्ल्स की कहानी

साल 2019 में नीतू और कीर्ति ने पहले इसे वीकेंड प्रोजेक्ट के तौर पर लॉन्च किया और उनका मकसद सिर्फ यही था कि ऐसा मार्केटप्लेस बनाया जाए, जहां लोग आसानी से गाय और भैंस की खरीद और बिक्री कर सकें.

Neelam | Jul 23, 2026, 04:57 PM IST

1.लाखों का पैकेज छोड़ खड़ा कर दिया 565 करोड़ रुपये का स्टार्टअप

लाखों का पैकेज छोड़ खड़ा कर दिया 565 करोड़ रुपये का स्टार्टअप
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इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया (IIT) दिल्ली से पढ़ाई की, बड़ी-बड़ी कंपनियों में ऊंचे पदों पर नौकरी की और फिर एक दिन स्टार्टअप का ऐसा नया आइडिया आया, जिसने देश के 250 अरब डॉलर के पशु बाजार को नया रूप दे दिया. यह कहानी है नीतू यादव और कीर्ति जांगड़ा की, जो आज 564 करोड़ रुपये की कंपनी की मालिक हैं.


(प्रतीकात्मक तस्वीर, AI)

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2.2019 में शुरू किया स्टार्टअप

2019 में शुरू किया स्टार्टअप
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नीतू यादव और कीर्ति के स्टार्टअप का नाम एनिमल टेक्नोलॉजी है, जहां पर ऑनलाइन गायों-भैंसों की बिक्री होती है. नीतू और कीर्ति रूममेट थे और दोनों साथ मिलकर करीब छह साल पहले यह स्टार्टअप शुरू किया था और अब यह 565 करोड़ रुपये का है.
 

(प्रतीकात्मक तस्वीर, AI)

3.गायों-भैसों की खरीद और बिक्री को ऑर्गनाइज्ड तरीके से चलाने के लिए शुरू किया स्टार्टअप

गायों-भैसों की खरीद और बिक्री को ऑर्गनाइज्ड तरीके से चलाने के लिए शुरू किया स्टार्टअप
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नीतू और कीर्ति ने शहरों के बजाय देश के सबसे पुराने पशु बाजार पर फोकस किया और पशुओं की खरीद और बिक्री को ऑर्गनाइज्ड तरीके से चलाने का फैसला किया. उन्हें आइडिया आया कि क्यों ने एक ऐसा ऐप बनाया जाए, जहां पर लोग ऑनलाइन गाय-भैंस की खरीद और बिक्री कर सकते हैं.

(Image Source: Unsplash)
 

4.क्यों आया ऐसा आइडिया?

क्यों आया ऐसा आइडिया?
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नीतू और कीर्ति ने ध्यान दिया कि ग्रोसरी से लेकर, कपड़े और कारों और यहां तक की सेकेंड हैंड सामान बेचने और खरीदने के लिए भी ऐप्स और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मौजूद हैं. हालांकि, कैटल मार्केट में ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन लाने का आइडिया अभी तक किसी को नहीं आया है. 
 

(Image Source: Unsplash)

TRENDING NOW

5.ऐप बनाने के लिए क्या थीं चुनौतियां?

ऐप बनाने के लिए क्या थीं चुनौतियां?
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साल 2019 में नीतू और कीर्ति ने पहले इसे वीकेंड प्रोजेक्ट के तौर पर लॉन्च किया और उनका मकसद सिर्फ यही था कि ऐसा मार्केटप्लेस बनाया जाए, जहां लोग आसानी से गाय और भैंस की खरीद और बिक्री कर सकें. साथ ही इस बात का भी ख्याल रखा गया कि जो लोग पहली बार स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं, उनके लिए भी इसे चलाना आसान हो.

(Image Source: Unsplash)

 

6.ऐप पर ट्रांसजेक्शन को बनाया आसान

ऐप पर ट्रांसजेक्शन को बनाया आसान
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ऐप को बनाते समय सबसे बड़ी परेशानी पैसों के लेन-देन को लेकर थी क्योंकि यहां पर ट्रांजेक्शन जितना आसान और ट्रांसपेरेंट होगा, यूजर्स का भरोसा उतना ज्यादा बढ़ेगा.  इसके लिए नीतू और कीर्ति ने यूजर को समझने और प्लेटफॉर्म को बेहतर बनाने के लिए काफी रिसर्च की, जिसके लिए उन्हें बहुत ज्यादा समय भी देना पड़ा.

(Image Source: Unsplash)

7.10 लाख से ज्यादा लोग ऐप से जुड़े

10 लाख से ज्यादा लोग ऐप से जुड़े
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धीरे-धीरे स्टार्टअप ग्रो होने लगा और आज उनकी ऐप पर 1,80,000 गाय-भैंस लिस्टेड हैं और 10 लाख से ज्यादा खरीदार और विक्रेता ऐप से जुड़े हैं. उनकी स्टार्टअप की ग्रोथ को देखकर कई इन्वेस्टर ने भी निवेश की इच्छा जताई है. 


(Image Source: Unsplash)

8.छोड़ा लाखों का पैकेज

छोड़ा लाखों का पैकेज
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स्टार्टअप शुरू करने से पहले दोनों कॉरपोरेट कंपनी में काम करते थे. दोनों ने 2016 में आईआईटी दिल्ली से सिविल से बीटेक किया था. इसके बाद नीतू यादव ने कॉरपोरेट कंपनी सिटी में टेक्नोलॉजी एनालिस्ट के तौर पर काम किया. उसके बाद स्टोरीटेलिंग प्लेटफॉर्म प्रतिलिपि में प्रोडक्ट मैनेजर भी रहीं. वहीं, कीर्ति ने कंसल्टिंग कंपनी के साथ करियर शुरू किया. वह नोमूरा कंसल्टिंग में काम करने के बाद पेंगुइन रेंडम हाउस इंडिया चली गईं.


(प्रतीकात्मक तस्वीर, Unsplash)

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