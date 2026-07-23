दो रूममेट का कारनामा, गायों-भैसों के लिए बनाया ऐप और बन गईं 565 करोड़ रुपये की मालकिन, पढ़ें IIT गर्ल्स की कहानी

8 . छोड़ा लाखों का पैकेज

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स्टार्टअप शुरू करने से पहले दोनों कॉरपोरेट कंपनी में काम करते थे. दोनों ने 2016 में आईआईटी दिल्ली से सिविल से बीटेक किया था. इसके बाद नीतू यादव ने कॉरपोरेट कंपनी सिटी में टेक्नोलॉजी एनालिस्ट के तौर पर काम किया. उसके बाद स्टोरीटेलिंग प्लेटफॉर्म प्रतिलिपि में प्रोडक्ट मैनेजर भी रहीं. वहीं, कीर्ति ने कंसल्टिंग कंपनी के साथ करियर शुरू किया. वह नोमूरा कंसल्टिंग में काम करने के बाद पेंगुइन रेंडम हाउस इंडिया चली गईं.





(प्रतीकात्मक तस्वीर, Unsplash)