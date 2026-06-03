दो भाइयों का धांसू बिजनेस आइडिया, नौकरी छोड़ पहाड़ों पर बनाया Mud Villa, एक रात रुकने के लिए मोटी रकम दे रहे लोग

2 . बेहद खूबसूरत है यह मड विला

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अंश कुमार और राघव कुमार के दिमाग में मड विला बनाने का आइडिया कोरोना काल के दौरान आया था. जब दुनिया अपने घरों में बंद थी और रेसिपी को लेकर एक्सपेरिमेंट कर रही थी. तब ये दोनों भाई अपने घर में बैठकर इकोफ्रैडली घर बनाने पर काम कर रहे थे. उन्होंने मिट्टी, पानी और भूसे से दीवारें बनाने के बारे में सीखा और जैसे ही परिस्थितियां नॉर्मल हुईं, दोनों भाई हिमालय की तलहटी में बसे खूबसूरत शहर ऋषिकेश में अपने सपनों के महल को आकार देने लगे. जो भी इस मड विला को देखता है वह अपने बचपन के सपनों वाली परियों की दुनिया में खो जाता है. इस विला का इंटीरियर इतना सुंदर है कि कुछ लोग तो इसे हैरी पॉटर का घर भी कहते हैं.

(Image Credit: Tiny Farm Lab)