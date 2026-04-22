Post Office की ये 5 स्कीम बैंक से ज्यादा दे रही हैं ब्याज, पैसा होगा डबल!

1 . मिडिल क्लास का भरोसा अभी भी पोस्ट ऑफिस!

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सुरक्षित निवेश और बेहतरीन रिटर्न की बात हो तो आज भी भारतीय मध्यम वर्ग का सबसे पहला भरोसा पोस्ट ऑफिस यानी डाकघर ही होता है. साल 2026 में, जब बैंकों की ब्याज दरों में काफी उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहे हैं, पोस्ट ऑफिस की कई छोटी बचत योजनाएं बैंकों के फिक्स्ड डिपॉजिट के मुकाबले कहीं ज्यादा मुनाफा दे रही हैं.

