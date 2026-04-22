Post Office की ये 5 स्कीम बैंक से ज्यादा दे रही हैं ब्याज, पैसा होगा डबल!

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Gaurav Barar | Apr 22, 2026, 06:10 PM IST
1.मिडिल क्लास का भरोसा अभी भी पोस्ट ऑफिस!
सुरक्षित निवेश और बेहतरीन रिटर्न की बात हो तो आज भी भारतीय मध्यम वर्ग का सबसे पहला भरोसा पोस्ट ऑफिस यानी डाकघर ही होता है. साल 2026 में, जब बैंकों की ब्याज दरों में काफी उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहे हैं, पोस्ट ऑफिस की कई छोटी बचत योजनाएं बैंकों के फिक्स्ड डिपॉजिट के मुकाबले कहीं ज्यादा मुनाफा दे रही हैं.
2.पोस्ट ऑफिस की टॉप-5 स्कीम
अगर आप भी जोखिम मुक्त निवेश करना चाहते हैं, तो यहां पोस्ट ऑफिस की उन 5 बेहतरीन स्कीमों के बारे में बताया गया है जो इस समय सबसे ज्यादा ब्याज दे रही हैं.
3.सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम (SCSS)
यह बुजुर्गों के लिए पोस्ट ऑफिस की सबसे लोकप्रिय और सबसे ज्यादा रिटर्न देने वाली योजना है. इसमें ब्याज दर 8.2% प्रति वर्ष है.
4.क्या है इसकी खासियत?
इसमें तिमाही आधार पर ब्याज का भुगतान किया जाता है. रिटायर्ड लोगों के लिए यह नियमित आय का एक शानदार जरिया है. बैंक की तुलना में यहां करीब 1% से 1.5% तक ज्यादा ब्याज मिल रहा है.
5.सुकन्या समृद्धि योजना (SSY)
अगर आप अपनी बेटी के भविष्य के लिए निवेश करना चाहते हैं, तो इससे बेहतर कोई स्कीम नहीं है. इसमें ब्याज दर 8.2% प्रति वर्ष है.
6.मिलती है विशेष टैक्स छूट
इसमें चक्रवृद्धि ब्याज का फायदा मिलता है, जिससे लंबी अवधि में छोटा सा निवेश भी लाखों में बदल जाता है. साथ ही, इसमें आयकर की धारा 80C के तहत टैक्स छूट भी मिलती है.
7.नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट (NSC)
टैक्स बचाने और सुरक्षित रिटर्न के लिए यह एक विश्वसनीय विकल्प है. इसमें ब्याज दर 7.7% प्रति वर्ष है. इसकी मैच्योरिटी अवधि 5 साल है.
8.भुगतान केवल मैच्योरिटी पर ही
ब्याज सालाना कंपाउंड होता है लेकिन भुगतान मैच्योरिटी पर ही किया जाता है. बैंकों की 5 साल की टैक्स सेविंग FD पर आमतौर पर 7% के आसपास ब्याज मिलता है, जबकि NSC आपको उससे कहीं ज्यादा दे रहा है.
9.पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट (POTD)
यह पोस्ट ऑफिस की FD की तरह है, इसमें ब्याज दर 7.5% प्रति वर्ष है. इस स्कीम में 5 साल की टाइम डिपॉजिट में निवेश करने पर आपको इनकम टैक्स में छूट मिलती है.
10.किसान विकास पत्र (KVP)
पैसे को दोगुना करने के लिए यह सबसे मशहूर स्कीम है. इसमें ब्याज दर 7.5% प्रति वर्ष है. वर्तमान दरों के हिसाब से आपका पैसा 115 महीने (9 साल और 7 महीने) में दोगुना हो जाएगा. हालांकि यह 5 साल में पैसा डबल नहीं करती, लेकिन लंबी अवधि के लिए यह एक सुरक्षित सरकारी गारंटी वाली स्कीम है.
11.बैंक या पोस्ट ऑफिस?
जहां ज्यादातर बड़े बैंक 5 साल की FD पर 6.5% से 7.2% तक ब्याज दे रहे हैं, वहीं पोस्ट ऑफिस की ये स्कीमें 7.5% से 8.2% तक का रिटर्न दे रही हैं. इसके अलावा, पोस्ट ऑफिस में आपका पूरा पैसा भारत सरकार के पास सुरक्षित रहता है, जो इसे सबसे भरोसेमंद बनाता है.
12.डिस्क्लेमर:
यह लेख केवल सामान्य जानकारी को प्रदान करता है. इस खबर में शामिल सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए डीएनए हिंदी उत्तरदायी नहीं है. कृपया किसी निर्णय से पहले विशेषज्ञ की सलाह लें.