ये हैं मोटी सैलरी वाले भारत के टॉप 5 शहर, जहां कंपनियां देती हैं लाखों का पैकेज; आप भी कर सकते हैं ट्राई

कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु को IT हब या भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है. इसमें बड़ी-बड़ी आईटी कंपनियां हैं. जिसकी वजह से इंजीनियरों का जमावड़ा लगा रहता है. इन इडस्ट्रीज की वजह से कर्नाटक की औसत मजदूरी 1,269 रुपये तक पहुंच चुकी है. बेंगलुरु में सॉफ्टवेयर, डेटा साइंस और AI टेक जॉब्स में 10 लाख रुपये से अधिक का सैलरी पैकेज ऑफर किया जाता है.