पश्चिम बंगाल में बवाल! नदिया के नवद्वीप में सुकांता मजूमदार के काफिले पर बदमाशों का हमला, मची अफरातफरी

आखिरकार डोनाल्ड ट्रंप ने दाग दी मिनटमैन-3 मिसाइल, पुतिन ने भी किया 'जंग-ए-परीक्षण' का ऐलान

Rashifal 06 November 2025: इन राशियों पर रहेगी भगवान विष्णु की कृपा, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

So-Called Healthy Foods: हेल्दी के नाम पर कहीं आप ये चीजें तो नहीं खा रहे? संभल जाएं, पेट में जाते ही बन जाते हैं 'जहर'

ये हैं मोटी सैलरी वाले भारत के टॉप 5 शहर, जहां कंपनियां देती हैं लाखों का पैकेज; आप भी कर सकते हैं ट्राई

Laptops under 30K: पावरफुल परफॉर्मेंस के साथ, 30000 रुपये के अंदर मिल जाएंगे ये टॉप 5 लैपटॉप

PF Withdrawal: इमरजेंसी में कैसे निकालें पीएफ का पैसा, जानें स्टेप-बाय-स्टेप पूरा प्रोसेस

HomePhotos

डीएनए मनी

ये हैं मोटी सैलरी वाले भारत के टॉप 5 शहर, जहां कंपनियां देती हैं लाखों का पैकेज; आप भी कर सकते हैं ट्राई

India Top 5 Salaried Cities: भारत तकनीकी क्षेत्र में तेजी से बढ़ रहा है. इस वजह से मोटी सैलरी वाली नौकरियों के अवसर भी पढ़ रहे हैं. हाल ही में एक रिपोर्ट जारी हुई थी. जिसमें बताया गया कि किन-किन शहरों में मोटी सैलरी के साथ बेहतरीन रोजगार के अवसर मिलते हैं.

रईश खान | Nov 05, 2025, 09:20 PM IST

1.बेंगलुरु

बेंगलुरु
1

कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु को IT हब या भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है. इसमें बड़ी-बड़ी आईटी कंपनियां हैं. जिसकी वजह से इंजीनियरों का जमावड़ा लगा रहता है. इन इडस्ट्रीज की वजह से कर्नाटक की औसत मजदूरी 1,269 रुपये तक पहुंच चुकी है. बेंगलुरु में सॉफ्टवेयर, डेटा साइंस और AI टेक जॉब्स में 10 लाख रुपये से अधिक का सैलरी पैकेज ऑफर किया जाता है.

2.दिल्ली

दिल्ली
2

देश की राजधानी दिल्ली में सरकार, आईटी, फाइनेंस और कॉर्पोरेट सेक्टर की बड़ी-बड़ी कंपनियां मौजूद है. यहां की औसतन रोजाना मजदूरी 1,346 रुपये है, जो पूरे देश में सबसे ज्यादा है. यहां भी कंपनियां मोटा पैकेज ऑफर करती हैं.

3.गुरुग्राम

गुरुग्राम
3

हरियाणा के गुरुग्राम को साइबर के नाम से भी जाना जाता है. यहां मल्टीनेशनल कंपनी और स्टार्टअप्स हैं, जो 8 से 12 लाख रुपये तक का पैकेज ऑफर करती हैं. फरीदाबाद भी पुराना इंडस्ट्री हब माना जाता है. जहां मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों की भारी तादाद है. यहां कर्मचारियों को औसतन 1,154 मजदूरी मिलती है.

4.मुंबई

मुंबई
4

देश की आर्थिक राजधानी के नाम से मशहूर मुंबई में भी फाइनेंस, एंटरटेनमेंट और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में काम करने वाले मोटी कमाई कर सकते हैं. यहां की औसतन कमाई 1,231 रुपये पर पहुंच गई है.

5.हैदराबाद

हैदराबाद
5

तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में IT, बायोटेक्नोलॉजी और फार्मा इंडस्ट्री तेजी से बढ़ रही है. इस वजह से रोजगार के अवसर ज्यादा पैदा हो रहे हैं. यहां 8 से 10 लाख का सालाना पैकेज हासिल कर सकते हैं. राज्य में मजदूरी औसतन 1,192 रुपये तक पहुंच गई है.

