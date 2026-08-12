दुनिया में किस देश के पास है सबसे ज्यादा सोना? जानें किस नंबर पर है भारत

5 . भारत (India)

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गोल्ड रिजर्व के मामले में भारत 5वें स्थान पर मौजूद है. भारत की सोना रिजर्व में बढ़ोतरी हुई है. अमेरिका, इटली, चीन और रूस के बाद इंडिया का नाम आता है. इंडिया के पास 880.52 टन गोल्ड रिजर्व है. हालांकि, टॉप-5 में भारत और अन्य देशों में काफी बड़ा फर्क है. (ALL Photo: AI)

