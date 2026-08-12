दुनिया में किस देश के पास है सबसे ज्यादा सोना? जानें किस नंबर पर है भारत

बिजनेस
मोहम्मद साबिर | Aug 12, 2026, 06:04 PM IST
1.अमेरिका (America)
दुनिया भर में सबसे ज्यादा सोना अमेरिका के पास है. रिपोर्ट्स के अनुसार, अमेरिका के पास 8133.46 टन गोल्ड रिजर्व है, जो अन्य देशों से गई गुना ज्यादा है.
2.इटली (Italy)
अमेरिका के बाद लिस्ट में इटली का नाम है. इटली के पास 2451.84 टन सोना रिजर्स है. भले ही इटली दूसरे स्थान पर है, लेकिन अमेरिका और इटली के बीच 5000 से ज्यादा टन का फर्क है.
3.चीन (China)
अमेरिका और इटली के बाद चीन का नाम आता है. चीन के पास 2313.46 टन गोल्ड रिजर्व है.
4.रूस (Russia)
रूस का नाम भी लिस्ट में शामिल है. रिपोर्ट्स के अनुसार, रूस के पास 2304.75 टन सोना रिजर्स है.
5.भारत (India)
गोल्ड रिजर्व के मामले में भारत 5वें स्थान पर मौजूद है. भारत की सोना रिजर्व में बढ़ोतरी हुई है. अमेरिका, इटली, चीन और रूस के बाद इंडिया का नाम आता है. इंडिया के पास 880.52 टन गोल्ड रिजर्व है. हालांकि, टॉप-5 में भारत और अन्य देशों में काफी बड़ा फर्क है. (ALL Photo: AI)