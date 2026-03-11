दुनिया के टॉप 5 देश जहां सबसे सस्ता मिलता है LPG सिलेंडर, जानें यहां भारत से कितना कम है दाम

1 . भारत किस देश से सबसे ज्यादा LPG इम्पोर्ट करता है?

भारत अपनी एलपीजी जरूरत का सिर्फ 40 प्रतिशत ही उत्पादन करता है. बाकी इम्पोर्ट करता है. 2025 में भारत ने सबसे ज्यादा कतर से 34% LPG इंपोर्ट की थी. इसके बाद UAE से 26% और कुवैत से 8.3% आयात की थी. लेकिन ईरान द्वारा होर्मुज स्ट्रेट बंद किए जाने की नैचुरल गैस की सप्लाई ठप पड़ गई है. जिससे देश में एलपीजी का संकट मंडराने लगा है.

