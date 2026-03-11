दुनिया के टॉप 5 देश जहां सबसे सस्ता मिलता है LPG सिलेंडर, जानें यहां भारत से कितना कम है दाम

बिजनेस
रईश खान | Mar 11, 2026, 08:33 PM IST
1.भारत किस देश से सबसे ज्यादा LPG इम्पोर्ट करता है?
भारत अपनी एलपीजी जरूरत का सिर्फ 40 प्रतिशत ही उत्पादन करता है. बाकी इम्पोर्ट करता है. 2025 में भारत ने सबसे ज्यादा कतर से 34% LPG इंपोर्ट की थी. इसके बाद UAE से 26% और कुवैत से 8.3% आयात की थी. लेकिन ईरान द्वारा होर्मुज स्ट्रेट बंद किए जाने की नैचुरल गैस की सप्लाई ठप पड़ गई है. जिससे देश में एलपीजी का संकट मंडराने लगा है.
2.इंटरनेशनल मार्केट में LPG की कीमत
GlobalPetrolPrices.com के डेटा के मुताबिक, दुनिया भर में LPG की औसत कीमत 0.80 U.S. डॉलर (यानी 73.58 रुपये) प्रति लीटर है. लेकिन हर देश में इसके प्राइज अलग-अलग होते हैं. फोटो- PTI
3.कैसे तय होती है LPG की कीमत?
इंटरनेशनल मार्केट में नैचुरल गैस की कीमतें भले ही एक जैसी दिखती हों, लेकिन टैक्स और सब्सिडी की वजह से रिटेल कीमत अलग-अलग हो जाती है. सबसे खास बात यह है कि ये कीमतें हर हफ्ते अपडेट होती रहती हैं. फोटो- PTI
4.इस देश में मात्र 118 रुपये में मिल रहा LPG सिलेंडर
रिपोर्ट के मुताबिक, अल्जीरिया दुनिया में सबसे सस्ती LPG बेचने वाले देशों की लिस्ट टॉप पर है. इस देश में LPG के दाम 0.091 U.S. डॉलर प्रति लीटर (8.39 रुपये) है. यानी 14.2 किलोग्राम के घरेलू एलपीजी सिलेंडर की बात करें, तो अल्जीरिया में लगभग 118 रुपये में मिल रहा है. फोटो- AI
5.This Country LPG at Rs 10 per liter
इसके बाद दूसरे नंबर पर दक्षिण-पश्चिम अफ्रीकी देश अंगोला (Angola) आता है. जहां एक किलो (1 Litter) LPG के प्राइज 0.109 अमेरिकी डॉलर हैं. यानी भारतीय रुपये में लगभग 10 रुपये प्रति लीटर है.
6.सऊदी अरब-रूस भी इस लिस्ट में शामिल
इसके बाद सऊदी अरब 0.290 U.S. डॉलर प्रति लीटर (26.67 रुपये/लीटर), रूस 0.405 U.S. Dollar प्रति लीटर (37.25 रुपये/लीटर) और अज़रबैजान में 0.412 U.S. डॉलर प्रति लीटर (73.58 रुपये/लीटर) में दुनिया में सबसे सस्ती एलपीजी मिलती है.
7.LPG प्राइज के मामले किस नंबर पर भारत
रिपोर्ट के मुताबिक, भारत में पिछले हफ्ते एलपीजी की कीमत 0.650 U.S. डॉलर प्रति लीटर (यानी 59.79 रुपये/KG) थी, जो 7 मार्च 2026 से बढ़कर 64.29 रुपये प्रति KG पहुंच गई है. दुनिया में सबसे सस्ती गैस बेचने की लिस्ट में भारत 14वें नंबर आता है. फोटो- PTI