एक साल में 30 परसेंट रिटर्न देने वाले 16 म्यूचुअल फंड्स, यहां देखें पूरी लिस्ट

Liver Cancer: शरीर में दिखने वाले ये लक्षण देते हैं लिवर कैंसर का संकेत, तुरंत दें इन बातों पर ध्यान

Janmashtami 2025: जन्माष्टमी पर श्रीकृष्ण के इन 7 मंत्रों का जाप करने से दूर हो जाएंगे संकट, प्रसन्न होंगी राधारानी

स्वतंत्रता दिवस पर CM नीतीश कुमार ने दिया बिहार के युवाओं को बड़ा उपहार, अब 100 रूपये में भर पाएंगे हर परीक्षा का फॉर्म

14 की उम्र में बस 2500 रुपये से शुरू किया था लड्डू बेचने का काम, आज खड़ा कर दिया 200 करोड़ का कारोबार

Top 10 Richest Country In The World: ये हैं दुनिया के 10 सबसे अमीर देश, जानें कौन से नंबर पर है भारत

Numerology: इन 4 तारीखों पर पैदा हुईं लड़कियां जन्मजात क्वीन होती हैं, चलाती हैं घर-ससुराल में अपना राज

भगवान कृष्ण की तर्ज पर 'मिशन सुदर्शन चक्र' का शुभारंभ, पीएम मोदी ने कहा- जल्दी होगा देश का अपना स्पेस स्टेशन

Obesity in India: मोटापा बन रहा है बड़ा खतरा... PM Modi ने लाल किले से देशवासियों से की ये खास अपील

Diabetes Solution: डायबिटीज में इस तरह खाएंगे फल तो कभी नहीं बढ़ेगा ब्लड शुगर, जान लें सही तरीका और सही समय क्या है?

Top 10 Richest Country In The World: ये हैं दुनिया के 10 सबसे अमीर देश, जानें कौन से नंबर पर है भारत

हर कोई अमीर होना चाहता है. इसके लिए लोग दिन रात मेहनत भी करते हैं. इसी के देश भी बढ़ता है. अगर बात करें सबसे अमीर देशों की तो इसमें संयुक्त राज्य अमेरिका आज भी टॉप अमीर देशों में से एक है. आइए जानते हैं इनमें चीन से लेकर जापान और भारत का कौन सा स्थान है. 2025 में यह भारत इस स्थान पर आ जाएगा.

नितिन शर्मा | Aug 15, 2025, 01:39 PM IST

1.टॉप 10 देशों में पहले नंबर पर है अमेरिका

टॉप 10 देशों में पहले नंबर पर है अमेरिका
1

2025 के अमीर देशों में सबसे पहले नंबर पर संयुक्त राज्य अमेरिका 30.507 ट्रिलियन डॉलर के साथ है. 

2.दूसरे नंबर पर चीन

दूसरे नंबर पर चीन
2

दुनिया में अमीर देशों में दूसरे नंबर पर चीन है. चीन की टोटल वैल्यू 17.7 ट्रिलियन डॉलर है.

3.तीसरे नंबर पर जर्मनी

तीसरे नंबर पर जर्मनी
3

वहीं दुनिया के अमीर देशों की लिस्ट में जर्मनी तीसरे स्थान पर है.

4.चौथे नंबर पर है भारत

चौथे नंबर पर है भारत
4

वहीं दुनिया के सबसे अमीर देशों में भारत चौथे स्थान पर है. भारत के पास कुल संपत्ति 4.187 ट्रिलियन डॉलर है.

5.पांचवें स्थान पर है जापान

पांचवें स्थान पर है जापान
5

दुनिया के अमीर देशों में जापान भारत से एक कदम पीछे हैं. जापान 4.186 ट्रिलियन डॉलर के साथ पांचवें स्थान पर है.

6.ब्रिटेन और फ्रांस का स्थान

ब्रिटेन और फ्रांस का स्थान
6

दुनिया के अमीर देशों में ब्रिटेन और फ्रांस छठे व सातवें नंबर पर है.

7.टॉप 10 की लास्ट में अंतिम हैं ये देश

टॉप 10 की लास्ट में अंतिम हैं ये देश
7

2025 के अमीर देशों की लिस्ट में आठवें नंबर पर इटली, नवें नंबर पर कनाडा और दसवें नंबर ब्राजील है.

