Top 10 Richest Country In The World: ये हैं दुनिया के 10 सबसे अमीर देश, जानें कौन से नंबर पर है भारत

डीएनए मनी
नितिन शर्मा | Aug 15, 2025, 01:39 PM IST
1.टॉप 10 देशों में पहले नंबर पर है अमेरिका
2025 के अमीर देशों में सबसे पहले नंबर पर संयुक्त राज्य अमेरिका 30.507 ट्रिलियन डॉलर के साथ है.
2.दूसरे नंबर पर चीन
दुनिया में अमीर देशों में दूसरे नंबर पर चीन है. चीन की टोटल वैल्यू 17.7 ट्रिलियन डॉलर है.
3.तीसरे नंबर पर जर्मनी
वहीं दुनिया के अमीर देशों की लिस्ट में जर्मनी तीसरे स्थान पर है.
4.चौथे नंबर पर है भारत
वहीं दुनिया के सबसे अमीर देशों में भारत चौथे स्थान पर है. भारत के पास कुल संपत्ति 4.187 ट्रिलियन डॉलर है.
5.पांचवें स्थान पर है जापान
दुनिया के अमीर देशों में जापान भारत से एक कदम पीछे हैं. जापान 4.186 ट्रिलियन डॉलर के साथ पांचवें स्थान पर है.
6.ब्रिटेन और फ्रांस का स्थान
दुनिया के अमीर देशों में ब्रिटेन और फ्रांस छठे व सातवें नंबर पर है.
7.टॉप 10 की लास्ट में अंतिम हैं ये देश
2025 के अमीर देशों की लिस्ट में आठवें नंबर पर इटली, नवें नंबर पर कनाडा और दसवें नंबर ब्राजील है.