Investment Idea: सोने-चांदी में इन्वेस्ट करने का है प्लान? निवेश से पहले इन 5 योजनाओं के बारे में जान लें

1 . एसआईपी

1

विशेषज्ञों का मानना ​​है कि सोने में छोटी एसआईपी (SIP) बहुत फायदेमंद होती हैं. अगर कोई व्यक्ति 5-7 साल या उससे ज़्यादा समय के लिए सोना खरीदता है, तो वह एक बड़ा फंड तैयार कर सकता है . यह फंड भविष्य में गहने खरीदने या बच्चों की शादी जैसे बड़े खर्चों में मदद कर सकता है.

