Investment Idea: सोने-चांदी में इन्वेस्ट करने का है प्लान? निवेश से पहले इन 5 योजनाओं के बारे में जान लें

सुमित तिवारी | Dec 01, 2025, 02:27 PM IST
1.एसआईपी
विशेषज्ञों का मानना है कि सोने में छोटी एसआईपी (SIP) बहुत फायदेमंद होती हैं. अगर कोई व्यक्ति 5-7 साल या उससे ज़्यादा समय के लिए सोना खरीदता है, तो वह एक बड़ा फंड तैयार कर सकता है . यह फंड भविष्य में गहने खरीदने या बच्चों की शादी जैसे बड़े खर्चों में मदद कर सकता है.
2.चांदी में निवेश
चाँदी देखने में सोने जितनी चमकदार लग सकती है, लेकिन यह उतना अच्छा निवेश नहीं है. चाँदी में निवेश केवल उन्हीं निवेशकों को करना चाहिए जो ज़्यादा जोखिम उठा सकते हैं. चाँदी की कीमतें वैश्विक औद्योगिक माँग, आपूर्ति में बदलाव, आर्थिक रुझान और कई अन्य अप्रत्याशित कारकों से प्रभावित होती हैं.
3.सीमाएं तय करना जरूरी
चांदी की कीमत में भारी गिरावट आ सकती है , यानी इसकी कीमत अचानक और तेज़ी से गिर सकती है. इसलिए, जो निवेशक जोखिम लेने को तैयार हैं, उन्हें भी सीमाएं तय करनी चाहिए.
4.एक्सपर्ट का मानना है कि
ज्यादातर विशेषज्ञ मानते हैं कि किसी निवेशक के पोर्टफोलियो में सोना और चांदी मिलाकर 10% से ज्यादा एक्सपोजर नहीं होना चाहिए. ऐसा करने से ये कीमती धातुएं पोर्टफोलियो में विविधता और महंगाई से सुरक्षा देने का काम करती हैं, लेकिन कुल रिटर्न में अनावश्यक उतार-चढ़ाव नहीं लातीं.
5.रोजाना की कीमत
भारत में 22 कैरेट सोने का भाव आज ₹11,676 प्रति ग्राम है. वहीं 24 कैरेट सोने की कीमत ₹12,738 प्रति ग्राम चल रही है. सोना हर दिन global cues, demand-supply और रुपये-डॉलर की चाल के हिसाब से बदलता है, इसलिए निवेश से पहले रोजाना कीमतें देखना जरूरी है.