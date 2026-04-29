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प्राइवेट जेट जैसा फील देती है ये स्लीपर ट्रेन, एक रात के किराये में आप यूरोप की 10 दिन की लग्जरी ट्रिप कर लेंगे

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प्राइवेट जेट जैसा फील देती है ये स्लीपर ट्रेन, एक रात के किराये में आप यूरोप की 10 दिन की लग्जरी ट्रिप कर लेंगे

ट्रेन का नाम सुनते ही भीड़, ऊपर वाली बर्थ और कई घंटों का थका देने वाला सफर ध्यान में आता है. लेकिन दुनिया में एक ऐसी स्लीपर ट्रेन है, जो प्राइवेट जेट को टक्कर देती है. ट्रेन का एक दिन किराया इतना ज्यादा है कि आप 10 दिन का यूरोप ट्रिप कर सकते हैं. सभी फोटो- orient-express.com

Kusum Lata | Apr 29, 2026, 06:42 PM IST

1.प्राइवेट जेट का फील देने वाली स्लीपर ट्रेन

प्राइवेट जेट का फील देने वाली स्लीपर ट्रेन
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La Dolce Vita Orient Express इटली की लग्जरी ट्रेन है. इसकी शुरुआत साल 2025 में हुई. तस्वीरों में यह ट्रेन एक पटरियों पर दौड़ने वाले प्राइवेट जेट का फील देती है. इस ट्रेन में बने सुइट्स में डबल बेड लगे हैं. यह ट्रेन कितनी लग्जरियस है इसका अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इसमें खाना मिशलीन स्टार शेफ हेंज़ बेक बनाते हैं. 
 

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2.कितने दिन का सफर करती है लग्जरी स्लीपर ट्रेन

कितने दिन का सफर करती है लग्जरी स्लीपर ट्रेन
2

यह ट्रेन अलग-अलग पैकेज ऑफर करती है. इसमें एक रात, दो रात और चार रात का पैकेज अवेलेबल है. यह ट्रेन यात्रियों को एक स्लो ट्रैवल एक्सपीरियंस देती है. यह ट्रेन 23 अलग-अलग पैकेज ऑफर करती है.
 

3.पूरा इटली घुमाएगी यह ट्रेन

पूरा इटली घुमाएगी यह ट्रेन
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अगर आप 4 रात, 5 दिन वाला पैकेज बुक करते हैं तो आप इटली के 14 खूबसूरत लोकेशंस पर ट्रैवल करेंगे. इस जर्नी में आप इटली के सांस्कृतिक और प्राकृतिक हेरिटेज को करीब से देख पाएंगे. 
 

4.कितना है एक रात का किराया?

कितना है एक रात का किराया?
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इस ट्रेन का सबसे छोटा पैकेज दो रात, 1 दिन का है. ला डोल्चे विटा की आधिकारिक वेबसाइट के मुताबिक, ट्रेन के सबसे छोटे पैकेज का किराया 3200 पाउंड है. भारतीय रुपये में बात करें तो यह 4 लाख रुपये से ज्यादा होगा.
 

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5.15 लाख से भी महंगी है सबसे महंगी टिकट

15 लाख से भी महंगी है सबसे महंगी टिकट
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इस ट्रेन का सबसे महंगा पैकेज है Northern Greens. यह पैकेज आपको इटली के प्राकृतिक हेरिटेज की झलक दिखाएगा. इस पैकेज की कीमत 14160 यूरो का है. भारतीय रुपयों में यह 15 लाख रुपये से भी ज्यादा है. 
 

6.1 रात के किराये में हो जाएगी 10 दिन की लग्जरी यूरोप ट्रिप

1 रात के किराये में हो जाएगी 10 दिन की लग्जरी यूरोप ट्रिप
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ट्रैवल वेबसाइट विश टू गो के मुताबिक, अगर आप 10 से 15 दिन का 4 स्टार स्टे वाला यूरोप ट्रिप प्लान करते हैं तो आपके 2 लाख 80 हजार से 4 लाख रुपये तक खर्च होंगे. यानी जितना किराया La Dolce Vita का है, उसमें आराम से 10 से 15 दिन यूरोप घूमा जा सकता है.

7.भारत की सबसे महंगी ट्रेन कौन सी है?

भारत की सबसे महंगी ट्रेन कौन सी है?
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महाराजा एक्सप्रेस भारत ही नहीं, दुनिया की सबसे महंगी ट्रेन है. यह ट्रेन यात्रियों को भारत की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक हेरिटेज की झलक दिखलाती है. इस ट्रेन का सबसे छोटा पैकेज चार दिन और तीन रात का है. सबसे सस्ते केबिन का कॉस्ट 4000 डॉलर यानी करीब 3 लाख 79 हजार रुपये है. इसका मतलब है कि एक रात का मिनिमम स्टे लगभग 1 लाख 28 हजार रुपये का पड़ेगा. हालांकि, महाराजा एक्सप्रेस का प्रेसिडेंशियल सुइट का सबसे महंगा पैकेज $26800 का है, भारतीय रुपयों में यह 25 लाख, 42 हजार रुपये है. जो La Dolce Vita के सबसे बड़े पैकेज से 10 लाख रुपये ज्यादा है.
 

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