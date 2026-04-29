प्राइवेट जेट जैसा फील देती है ये स्लीपर ट्रेन, एक रात के किराये में आप यूरोप की 10 दिन की लग्जरी ट्रिप कर लेंगे

7 . भारत की सबसे महंगी ट्रेन कौन सी है?

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महाराजा एक्सप्रेस भारत ही नहीं, दुनिया की सबसे महंगी ट्रेन है. यह ट्रेन यात्रियों को भारत की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक हेरिटेज की झलक दिखलाती है. इस ट्रेन का सबसे छोटा पैकेज चार दिन और तीन रात का है. सबसे सस्ते केबिन का कॉस्ट 4000 डॉलर यानी करीब 3 लाख 79 हजार रुपये है. इसका मतलब है कि एक रात का मिनिमम स्टे लगभग 1 लाख 28 हजार रुपये का पड़ेगा. हालांकि, महाराजा एक्सप्रेस का प्रेसिडेंशियल सुइट का सबसे महंगा पैकेज $26800 का है, भारतीय रुपयों में यह 25 लाख, 42 हजार रुपये है. जो La Dolce Vita के सबसे बड़े पैकेज से 10 लाख रुपये ज्यादा है.

