इस शख्स को कहते हैं 'नेपाल का मुकेश अंबानी', जानें पड़ोसी देश के 5 सबसे अमीर लोगों की दौलत का लेखा-जोखा

डीएनए मनी
जया पाण्डेय | Sep 11, 2025, 06:15 PM IST
1.ये हैं नेपाल के 5 सबसे अमीर लोग
नेपाल आजकल अपनी मनमोहक प्राकृतिक जगहों से ज्यादा युवाओं के हिंसक विरोध प्रदर्शन की वजह से चर्चा में आ गया है. इस आंदोलन ने वहां की राजनीति में भी भूचाल ला दिया है. इसकी वजह से आम लोगों के साथ-साथ वहां के अमीरों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. आगे जानें नेपाल के 5 सबसे अमीर लोग और उनकी नेटवर्थ
2.बिनोद चौधरी
बिनोद चौधरी नेपाल के सबसे अमीर व्यक्ति हैं जिनकी अनुमानित कुल संपत्ति 1.7 अरब डॉलर है. चौधरी ग्रुप (CG) के मुखिया के रूप में वे 19 देशों में 80 से ज़्यादा कंपनियों का संचालन करते हैं. CG नेपाल का सबसे बड़ा समूह है, जो उपभोक्ता वस्तुओं, आतिथ्य, रियल एस्टेट, वित्त, शिक्षा और बायोटेक क्षेत्र में भी फैला हुआ है. चौधरी फोर्ब्स की अरबपतियों की लिस्ट में शामिल होने वाले पहले नेपाली थे और उनकी तुलना अक्सर मुकेश अंबानी से की जाती है.
3.शेष घाले
1.18 अरब डॉलर की कुल संपत्ति के साथ शेष घाले नेपाल के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति हैं. वह ऑस्ट्रेलिया में मेलबर्न इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (MIT) के को-फाउंडर हैं और उन्होंने नॉन-रेजिडेंट नेपाली एसोसिएशन (NRNA) के प्रेसिडेंट के रूप में भी काम किया है. नेपाल में एक साधारण पृष्ठभूमि से निकलकर विदेश में अरबपति बनने तक घाले का उत्थान सफलता की एक प्रेरणादायक कहानी है.
4.जमुना गुरुंग
जमुना गुरुंग नेपाल की सबसे धनी महिला हैं. वह हायर स्टडीज के लिए ऑस्ट्रेलिया चली गई थीं और लगभग 26 करोड़ डॉलर की संपत्ति के साथ वह ऑस्ट्रेलिया की टॉप 10 सबसे धनी महिलाओं में भी शामिल हैं. शेष घाले उनके पति हैं और उनके साथ मिलकर उन्होंने एमआईटी की सह-स्थापना की थीं और आज वह बिजनेस के मामले में नेपाली महिलाओं के लिए एक आदर्श हैं.
5.उपेंद्र महतो
मॉस्को में रहने वाले उपेंद्र महतो नेपाल के सबसे धनी बिजनेसमैन में से एक हैं जिनकी अनुमानित कुल संपत्ति 25 करोड़ डॉलर से 90 करोड़ डॉलर के बीच है. वे रियल एस्टेट, तकनीक और व्यापार में अपने निवेश के लिए जाने जाते हैं.
6.अजय सुमार्गी
मुक्तिश्री ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के अध्यक्ष अजय सुमार्गी की कुल संपत्ति लगभग 20 करोड़ डॉलर है. वह नेपाल सैटेलाइट टेलीकॉम प्राइवेट लिमिटेड के कार्यकारी निदेशक भी हैं, जो उन्हें नेपाल के दूरसंचार उद्योग में एक प्रमुख खिलाड़ी बनाता है.
