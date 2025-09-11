इस शख्स को कहते हैं 'नेपाल का मुकेश अंबानी', जानें पड़ोसी देश के 5 सबसे अमीर लोगों की दौलत का लेखा-जोखा

2 . बिनोद चौधरी

बिनोद चौधरी नेपाल के सबसे अमीर व्यक्ति हैं जिनकी अनुमानित कुल संपत्ति 1.7 अरब डॉलर है. चौधरी ग्रुप (CG) के मुखिया के रूप में वे 19 देशों में 80 से ज़्यादा कंपनियों का संचालन करते हैं. CG नेपाल का सबसे बड़ा समूह है, जो उपभोक्ता वस्तुओं, आतिथ्य, रियल एस्टेट, वित्त, शिक्षा और बायोटेक क्षेत्र में भी फैला हुआ है. चौधरी फोर्ब्स की अरबपतियों की लिस्ट में शामिल होने वाले पहले नेपाली थे और उनकी तुलना अक्सर मुकेश अंबानी से की जाती है.