1 . This habit stops you from becoming Rich

1

ज्यादातर लोग ये सोचते हैं कि महीने की सारी ज़रूरतें पूरी होने के बाद, थोड़े-बहुत शौक पूरे कर लेने के बाद जो पैसे बचते हैं, वो बचत होती है. लेकिन ज़रूरतें कभी खत्म नहीं होती हैं, ऐसे में सेविंग भी नहीं हो पाती है.