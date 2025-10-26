यह बिहारी 9 बार बिजनेस में हुआ फेल, फिर खड़ा किया 35 हजार करोड़ का साम्राज्य, जानें Anil Agarwal की कहानी

6 . 9 बिजनेस में फेल होकर भी नहीं मानी हार और रच दिया इतिहास

अनिल अग्रवाल ने 19 साल की उम्र में पटना छोड़ दिया था और एक टिफिन बॉक्स और बिस्तर लेकर मुंबई पहुंचे थे. उन्होंने देश की आर्थिक राजधानी में अपना करियर बनाने की ठान ली थी. शुरुआत में उन्होंने 9 अलग-अलग बिजनेस में हाथ आजमाया लेकिन बुरी तरह से फेल हो गए और उन्हें अपना गुजारा चलाने के लिए भी संघर्ष करना पड़ा. अग्रवाल ने कभी हार नहीं मानी और आगे चलकर 1976 में वेदांत ग्रुप की स्थापना की और उसके बाद से बाकी सब इतिहास है.

