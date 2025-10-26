यह बिहारी 9 बार बिजनेस में हुआ फेल, फिर खड़ा किया 35 हजार करोड़ का साम्राज्य, जानें Anil Agarwal की कहानी

दुनिया में सबसे ज्यादा कौन सी सब्जियां उगाई जाती हैं? जानें किस नंबर पर आता है आपका फेवरेट Vegetable
जया पाण्डेय | Oct 26, 2025, 11:00 AM IST
1.बिहार के सबसे अमीर शख्स हैं अनिल अग्रवाल
वेदांता ग्रुप के फाउंडर और चेयरमैन अनिल अग्रवाल बिहार के सबसे अमीर शख्स हैं. फोर्ब्स की जुलाई 2025 की लिस्ट के मुताबिक उनके परिवार की कुल नेट वर्थ 35,000 करोड़ रुपये आंकी गई है. एम3एम हुरुन इंडिया रिच लिस्ट 2025 में वे टॉप 100 में शामिल हैं और 16वें स्थान पर काबिज हैं.
2.स्क्रैप मेटल के व्यापार से रखा बिजनेस की दुनिया में कदम
अनिल अग्रवाल का जन्म 24 जनवरी 1954 को बिहार की राजधानी पटना में एक मारवाड़ी परिवार में हुआ था. उनकी औपचारिक शिक्षा शहर के मिलर स्कूल में पूरी हुई. उनका बिजनेस का करियर 1970 के दशक में स्क्रैप मेटल के व्यापार से शुरू हुआ. इससे उन्हें इंडस्ट्रियल सप्लाई साइकल और कमोडिटी प्राइसिंग का एक्सपीरियंस मिला.
3.बिजनेस करियर में बड़ी सफलता था मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस
बाद में उन्होंने 1986 में स्टरलाइट इंडस्ट्रीज के माध्यम से मैन्युफैक्चरिंग की दुनिया में कदम रखा. यहां उन्होंने शुरुआत में जेली-फिल्ड केबल का उत्पादन किया. बाद में स्टरलाइट ने 1993 में भारत का पहला निजी क्षेत्र का कॉपर स्मेल्टर और रिफाइनरी स्थापित किया. यह अनिल अग्रवाल के बिजनेस करियर में बड़ी सफलता था.
4.कैसे मिली मेटल किंग की उपाधि?
2001 में उन्होंने भारत एल्युमिनियम कंपनी (बाल्को) में कंट्रोलिंग स्टेक हासिल किया और फिर हिंदुस्तान ज़िंक लिमिटेड (एचज़ेडएल) में बड़ी शेयरहोल्डिंग हासिल की. इन टेकओवर ने भारत के एल्युमिनियम और ज़िंक बाज़ार में उनके प्रभाव को बढ़ाया और उन्हें बिजनेस की दुनिया में मेटल किंग की उपाधि दी गई.
5.इन पोर्टफोलियो में काम करती है उनकी कंपनी वेदांता ग्रुप
वेदांता आज जस्ता, तांबा, एल्युमीनियम, चांदी, बिजली, निकल, तेल एवं गैस तथा लौह एवं इस्पात सहित विविध पोर्टफोलियो में काम करता है. अनिल अग्रवाल के नेतृत्व में यह ग्रुप एक भारतीय खनन कंपनी से एक वैश्विक प्राकृतिक संसाधन केंद्र के रूप में विकसित हुआ है. कंपनी इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में भारत के प्रयासों के अनुरूप सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले ग्लास निर्माण में भी अपना विस्तार कर रही है.
6.9 बिजनेस में फेल होकर भी नहीं मानी हार और रच दिया इतिहास
अनिल अग्रवाल ने 19 साल की उम्र में पटना छोड़ दिया था और एक टिफिन बॉक्स और बिस्तर लेकर मुंबई पहुंचे थे. उन्होंने देश की आर्थिक राजधानी में अपना करियर बनाने की ठान ली थी. शुरुआत में उन्होंने 9 अलग-अलग बिजनेस में हाथ आजमाया लेकिन बुरी तरह से फेल हो गए और उन्हें अपना गुजारा चलाने के लिए भी संघर्ष करना पड़ा. अग्रवाल ने कभी हार नहीं मानी और आगे चलकर 1976 में वेदांत ग्रुप की स्थापना की और उसके बाद से बाकी सब इतिहास है.
