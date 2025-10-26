FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
Headlines

दुनिया में सबसे ज्यादा कौन सी सब्जियां उगाई जाती हैं? जानें किस नंबर पर आता है आपका फेवरेट Vegetable

तेजस्वी यादव का बड़ा चुनावी वादा, पंचायत प्रतिनिधियों को पेंशन समेत 50 लाख का बीमा.. अमित शाह पर भी कसा तंज

यह बिहारी 9 बार बिजनेस में हुआ फेल, फिर खड़ा किया 35 हजार करोड़ का साम्राज्य, जानें Anil Agarwal की कहानी

उनके यहां पहले से तीन-तीन..., नचनिया वाले बयान पर खेसारी लाल यादव का जवाब, रवि किशन पर भी साधा निशाना

Cancer Test: शरीर में कहीं भी हो कैंसर इन टेस्ट से चलेगा पता, 2000 रुपये की जांच से बच सकती है जिंदगी 

Tea Lover हैं तो करें भारत सरकार का ये खास कोर्स, सिर्फ चाय पीकर कमाएंगे ₹15 लाख तक सैलरी

दिल्ली-NCR में बढ़ा प्रदूषण का कहर, खतरनाक स्तर पर पहुंचा AQI लेवल, जानें अपने क्षेत्र का हाल

गोल्ड जैसा कीमती ये फूल किस्मत और कमाई दोनों चमका देगा, लो-कॉस्ट बिजनेस + पैसा + भाग्य का कारक है

Next CJI of Supreme Court: जस्टिस सूर्यकांत होंगे देश के अगले CJI, कुछ यूं रहा है हरियाणा के गांव से SC तक का प्रेरणादायक सफर

लॉरेंस गैंग पर CBI का बड़ा प्रहार, अमेरिका से भारत डिपोर्ट हुआ कुख्यात गैंगस्टर लखविंदर कुमार

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
तेजस्वी यादव का बड़ा चुनावी वादा, पंचायत प्रतिनिधियों को पेंशन समेत 50 लाख का बीमा.. अमित शाह पर भी कसा तंज

तेजस्वी यादव का बड़ा चुनावी वादा, पंचायत प्रतिनिधियों को पेंशन समेत 50 लाख का बीमा.. अमित शाह पर भी कसा तंज

उनके यहां पहले से तीन-तीन..., नचनिया वाले बयान पर खेसारी लाल यादव का जवाब, रवि किशन पर भी साधा निशाना

उनके यहां पहले से तीन-तीन..., नचनिया वाले बयान पर खेसारी लाल यादव का जवाब, रवि किशन पर भी साधा निशाना

Cancer Test: शरीर में कहीं भी हो कैंसर इन टेस्ट से चलेगा पता, 2000 रुपये की जांच से बच सकती है जिंदगी 

शरीर में कहीं भी हो कैंसर इन टेस्ट से चलेगा पता, 2000 रुपये की जांच से बच सकती है जिंदगी

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
दुनिया में सबसे ज्यादा कौन सी सब्जियां उगाई जाती हैं? जानें किस नंबर पर आता है आपका फेवरेट Vegetable

दुनिया में सबसे ज्यादा कौन सी सब्जियां उगाई जाती हैं? जानें किस नंबर पर आता है आपका फेवरेट Vegetable

यह बिहारी 9 बार बिजनेस में हुआ फेल, फिर खड़ा किया 35 हजार करोड़ का साम्राज्य, जानें Anil Agarwal की कहानी

यह बिहारी 9 बार बिजनेस में हुआ फेल, फिर खड़ा किया 35 हजार करोड़ का साम्राज्य, जानें Anil Agarwal की कहानी

Tea Lover हैं तो करें भारत सरकार का ये खास कोर्स, सिर्फ चाय पीकर कमाएंगे ₹15 लाख तक सैलरी

Tea Lover हैं तो करें भारत सरकार का ये खास कोर्स, सिर्फ चाय पीकर कमाएंगे ₹15 लाख तक सैलरी

HomePhotos

डीएनए मनी

यह बिहारी 9 बार बिजनेस में हुआ फेल, फिर खड़ा किया 35 हजार करोड़ का साम्राज्य, जानें Anil Agarwal की कहानी

आज हम आपको बिहार के सबसे अमीर शख्स से मिलवाने जा रहे हैं जो बिस्तर और टिफिन के साथ अपना घर छोड़कर मुंबई पहुंचे थे. उन्होंने शुरुआत में 9 बिजनेस में हाथ आजमाया लेकिन बुरे तरीके से असफल रहे. लेकिन इस शख्स ने हार नहीं माना और आज देश के अमीरों में इनकी गिनती होती है...

जया पाण्डेय | Oct 26, 2025, 11:00 AM IST

1.बिहार के सबसे अमीर शख्स हैं अनिल अग्रवाल

बिहार के सबसे अमीर शख्स हैं अनिल अग्रवाल
1

वेदांता ग्रुप के फाउंडर और चेयरमैन अनिल अग्रवाल बिहार के सबसे अमीर शख्स हैं.  फोर्ब्स की जुलाई 2025 की लिस्ट के मुताबिक उनके परिवार की कुल नेट वर्थ 35,000 करोड़ रुपये आंकी गई है. एम3एम हुरुन इंडिया रिच लिस्ट 2025 में वे टॉप 100 में शामिल हैं और 16वें स्थान पर काबिज हैं.

Advertisement

2.स्क्रैप मेटल के व्यापार से रखा बिजनेस की दुनिया में कदम

स्क्रैप मेटल के व्यापार से रखा बिजनेस की दुनिया में कदम
2

अनिल अग्रवाल का जन्म 24 जनवरी 1954 को बिहार की राजधानी पटना में एक मारवाड़ी परिवार में हुआ था. उनकी औपचारिक शिक्षा शहर के मिलर स्कूल में पूरी हुई. उनका बिजनेस का करियर 1970 के दशक में स्क्रैप मेटल के व्यापार से शुरू हुआ. इससे उन्हें इंडस्ट्रियल सप्लाई साइकल और कमोडिटी प्राइसिंग का एक्सपीरियंस मिला. 

3.बिजनेस करियर में बड़ी सफलता था मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस

बिजनेस करियर में बड़ी सफलता था मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस
3

बाद में उन्होंने 1986 में स्टरलाइट इंडस्ट्रीज के माध्यम से मैन्युफैक्चरिंग की दुनिया में कदम रखा. यहां उन्होंने शुरुआत में जेली-फिल्ड केबल का उत्पादन किया.  बाद में स्टरलाइट ने 1993 में भारत का पहला निजी क्षेत्र का कॉपर स्मेल्टर और रिफाइनरी स्थापित किया. यह अनिल अग्रवाल के बिजनेस करियर में बड़ी सफलता था. 

4.कैसे मिली मेटल किंग की उपाधि?

कैसे मिली मेटल किंग की उपाधि?
4

2001 में उन्होंने भारत एल्युमिनियम कंपनी (बाल्को) में कंट्रोलिंग स्टेक हासिल किया और फिर हिंदुस्तान ज़िंक लिमिटेड (एचज़ेडएल) में बड़ी शेयरहोल्डिंग हासिल की. इन टेकओवर ने भारत के एल्युमिनियम और ज़िंक बाज़ार में उनके प्रभाव को बढ़ाया और उन्हें बिजनेस की दुनिया में मेटल किंग की उपाधि दी गई.
 

TRENDING NOW

5.इन पोर्टफोलियो में काम करती है उनकी कंपनी वेदांता ग्रुप

इन पोर्टफोलियो में काम करती है उनकी कंपनी वेदांता ग्रुप
5

वेदांता आज जस्ता, तांबा, एल्युमीनियम, चांदी, बिजली, निकल, तेल एवं गैस तथा लौह एवं इस्पात सहित विविध पोर्टफोलियो में काम करता है. अनिल अग्रवाल के नेतृत्व में यह ग्रुप एक भारतीय खनन कंपनी से एक वैश्विक प्राकृतिक संसाधन केंद्र के रूप में विकसित हुआ है. कंपनी इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में भारत के प्रयासों के अनुरूप सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले ग्लास निर्माण में भी अपना विस्तार कर रही है.

6.9 बिजनेस में फेल होकर भी नहीं मानी हार और रच दिया इतिहास

9 बिजनेस में फेल होकर भी नहीं मानी हार और रच दिया इतिहास
6

अनिल अग्रवाल ने 19 साल की उम्र में पटना छोड़ दिया था और एक टिफिन बॉक्स और बिस्तर लेकर मुंबई पहुंचे थे. उन्होंने देश की आर्थिक राजधानी में अपना करियर बनाने की ठान ली थी. शुरुआत में उन्होंने 9 अलग-अलग बिजनेस में हाथ आजमाया लेकिन बुरी तरह से फेल हो गए और उन्हें अपना गुजारा चलाने के लिए भी संघर्ष करना पड़ा. अग्रवाल ने कभी हार नहीं मानी और आगे चलकर 1976 में वेदांत ग्रुप की स्थापना की और उसके बाद से बाकी सब इतिहास है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
Ravivar Ke Upay: सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के दिन अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', Rajkummar Rao-Shraddha Kapoor ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', राजकुमार राव-श्रद्धा कपूर ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच 
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच
'जो अतीक अहमद से डरते थे अब हमसे डरेंगे', जानिए क्या है हमलावरों का मंसूबा, परीक्षा की तैयारी से हत्यारे कैसे बने?
'जो अतीक से डरते थे अब हमसे डरेंगे', हैरान कर देगा हमलावरों का मंसूबा
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
दुनिया में सबसे ज्यादा कौन सी सब्जियां उगाई जाती हैं? जानें किस नंबर पर आता है आपका फेवरेट Vegetable
दुनिया में सबसे ज्यादा कौन सी सब्जियां उगाई जाती हैं? जानें किस नंबर पर आता है आपका फेवरेट Vegetable
यह बिहारी 9 बार बिजनेस में हुआ फेल, फिर खड़ा किया 35 हजार करोड़ का साम्राज्य, जानें Anil Agarwal की कहानी
यह बिहारी 9 बार बिजनेस में हुआ फेल, फिर खड़ा किया 35 हजार करोड़ का साम्राज्य, जानें Anil Agarwal की कहानी
Tea Lover हैं तो करें भारत सरकार का ये खास कोर्स, सिर्फ चाय पीकर कमाएंगे ₹15 लाख तक सैलरी
Tea Lover हैं तो करें भारत सरकार का ये खास कोर्स, सिर्फ चाय पीकर कमाएंगे ₹15 लाख तक सैलरी
गोल्ड जैसा कीमती ये फूल किस्मत और कमाई दोनों चमका देगा, लो-कॉस्ट बिजनेस + पैसा + भाग्य का कारक है
गोल्ड जैसा कीमती ये फूल किस्मत और कमाई दोनों चमका देगा, लो-कॉस्ट बिजनेस + पैसा + भाग्य का कारक है
Next CJI of Supreme Court: जस्टिस सूर्यकांत होंगे देश के अगले CJI, कुछ यूं रहा है हरियाणा के गांव से SC तक का प्रेरणादायक सफर
जस्टिस सूर्यकांत होंगे देश के अगले CJI, कुछ यूं रहा है हरियाणा के गांव से SC तक का प्रेरणादायक सफर
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Sharad Purnima Moon Not Rise Then: शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत? 
शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत?
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
MORE