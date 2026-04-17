एशिया के सबसे अमीरों की लिस्ट में फिसले Mukesh Ambani, जानिये किसके सिर सजा यह ताज

4 . Why Many Billionnairs lost money in One day

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अमेरिका-ईरान, यूक्रेन-रूस और इजरायल-लेबनान के बीच जारी तनाव के बीच दुनिया में अस्थिरता का माहौल है. तेल की कीमतें बढ़ी हैं. इन सबके असर ग्लोबल इकोनॉमी और बिजनेस पर पड़ा है. तेल, नैचुरल गैस और पेट्रोकेमिकल के कारोबार से जुड़े बिजनेसेस पर इसका ज्यादा असर पड़ा है. दुनिया के टॉप 20 में से सात बिलियनेयर्स की नेटवर्थ में भारी गिरावट देखी गई है. मुकेश अंबानी के अलावा इनमें लैरी एलिसन (-17.6 बिलियन डॉलर), बर्नार्ड अर्नाल्ट (- 44 बिलियन डॉलर), स्टीव बाल्मर (- 20.3 बिलियन डॉलर), वॉरेन बफे (- 9.60 बिलियन डॉलर) और 12.9 बिलियन डॉलर के नुकसान के साथ बिल गेट्स भी शामिल हैं.