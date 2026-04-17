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एशिया के सबसे अमीरों की लिस्ट में फिसले Mukesh Ambani, जानिये किसके सिर सजा यह ताज

एशिया के सबसे अमीरों की लिस्ट में फिसले Mukesh Ambani, जानिये किसके सिर सजा यह ताज

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एशिया के सबसे अमीरों की लिस्ट में फिसले Mukesh Ambani, जानिये किसके सिर सजा यह ताज

मुकेश अंबानी के सिर से एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति होने का ताज छिन गया है. ब्लूमबर्ग बिलियनेयर इंडेक्स के ताज़ा डेटा के अनुसार, अब वह एशिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति हैं. खुशखबरी ये है कि अब जिनके सिर पर सबसे अमीर व्यक्ति होने का ताज सजा है वो भी भारतीय ही हैं.

Kusum Lata | Apr 17, 2026, 01:39 PM IST

1.Gautam Adani Becomes Richest Asian

Gautam Adani Becomes Richest Asian
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मुकेश अंबानी को पछाड़कर गौतम अडानी एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं. वहीं वर्ल्ड रैंकिंग की बात करें तो गौतम अडानी दुनिया के 19वें और मुकेश अंबानी दुनिया के 20वें सबसे अमीर व्यक्ति हैं. 

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2.Gautam Adani Net Worth

Gautam Adani Net Worth
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ब्लूमबर्ग बिलियनेयर इंडेक्स के मुताबिक, अडानी समूह के चेयरपर्सन गौतम अडानी की नेटवर्थ 92.6 बिलियन डॉलर की हो गई है. भारतीय रुपयों में यह 8.59 लाख करोड़ रुपये है. अडानी समूह के एनर्जी, लॉजिस्टिक्स और इन्फ्रास्ट्रक्चर स्टॉक्स में हाल में तेज़ी देखने को मिली. जिसके चलते गौतम अडानी की नेटवर्थ में 8.1 बिलियन डॉलर (करीब 75000 करोड़) की ग्रोथ देखने को मिली. इस ग्रोथ के बाद ही अडानी एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बने.

3.Why Mukesh Ambani Net Worth declined

Why Mukesh Ambani Net Worth declined
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ब्लूमबर्ग बिलियनेयर इंडेक्स के मुताबिक, रिलायंस ग्रुप के चेयरपर्सन मुकेश अंबानी की नेटवर्थ 90.8 बिलियन डॉलर की हो गई है. भारतीय रुपयों में यह 8.4 लाख करोड़ रुपये है. मुकेश अंबानी की नेटवर्थ में एक दिन में 16.9 बिलियन डॉलर (करीब 1.5 लाख करोड़ रुपये) की गिरावट दर्ज की गई. वह दुनिया के उन टॉप बिलियनेयर्स में शामिल हैं जिनकी नेटवर्थ में एक दिन में भारी गिरावट देखी गई.

4.Why Many Billionnairs lost money in One day

Why Many Billionnairs lost money in One day
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अमेरिका-ईरान, यूक्रेन-रूस और इजरायल-लेबनान के बीच जारी तनाव के बीच दुनिया में अस्थिरता का माहौल है. तेल की कीमतें बढ़ी हैं. इन सबके असर ग्लोबल इकोनॉमी और बिजनेस पर पड़ा है. तेल, नैचुरल गैस और पेट्रोकेमिकल के कारोबार से जुड़े बिजनेसेस पर इसका ज्यादा असर पड़ा है. दुनिया के टॉप 20 में से सात बिलियनेयर्स की नेटवर्थ में भारी गिरावट देखी गई है. मुकेश अंबानी के अलावा इनमें लैरी एलिसन (-17.6 बिलियन डॉलर), बर्नार्ड अर्नाल्ट (- 44 बिलियन डॉलर), स्टीव बाल्मर (- 20.3 बिलियन डॉलर), वॉरेन बफे (- 9.60 बिलियन डॉलर) और 12.9 बिलियन डॉलर के नुकसान के साथ बिल गेट्स भी शामिल हैं.

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5.Top 5 Richest people in Word

Top 5 Richest people in Word
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दुनिया के सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में टॉप पर एलन मस्क हैं. उनकी नेटवर्थ 656 बिलियन डॉलर है. उनके बाद 286 बिलियन डॉलर की नेटवर्थ के साथ लैरी पेज, तीसरे स्थान पर 269 बिलियन डॉलर की नेटवर्थ के साथ जेफ बेजोस, चौथे नंबर पर 266 बिलियन डॉलर की नेटवर्थ के साथ सर्जई ब्रिन और पांचवें नंबर पर 239 बिलियन की नेटवर्थ के साथ मार्क जकरबर्ग हैं.

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