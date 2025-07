बैंक ऑफर करे प्री अप्रूव्ड लोन, तो सबसे पहले करें ये काम... वरना हड़बड़ी में घाटे का सौदा कर लेंगे आप?

4 . What to Keep in mind before opting for pre approved loan

अगर आप प्री-अप्रूव्ड लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि उसका इंटरेस्ट रेट हाई हो सकता है. इतना ही नहीं इस लोन का प्रोसेसिंग फी, लोन को पहले क्लोज़ करने के चार्जेस भी आप ध्यान से देख लें. लोन के लिए अप्लाई करने से पहले दूसरे लेंडर्स के इंटरेस्ट रेट भी चेक कर लें.