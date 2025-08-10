बिना चले ही बिजली चूस लेती हैं घर की ये 'वैम्पायर मशीनें', Electricity Bill में करनी हो बचत तो ये काम करें

2 . ये चुपचाप आपके बिजली बिल में इज़ाफा कर देते हैं

2

टेलीविजन, कंप्यूटर, एक्सबॉक्स, माइक्रोवेव, चार्जर और गेम कंसोल जैसे उपकरण स्टैंडबाय मोड में भी बिजली का इस्तेमाल करते हैं. ये अगली बार जल्दी चालू होने के लिए लगातार पावर लेते रहते हैं. अगर इन्हें पावर स्ट्रिप से बंद न किया जाए, तो ये चुपचाप आपके बिजली बिल में इज़ाफा कर देते हैं.

