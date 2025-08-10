Sanju Samson के राजस्थान रॉयल्स छोड़ने की खबरों पर लगा ब्रेक, RR ने दिया बड़ा अपडेट
'शकुन रानी ने 2 बार वोट नहीं डाला', चुनाव आयोग ने राहुल गांधी के सबूत को झूठा करार दिया, मांगा जवाब
कार नंबर-3015, कीमत लगभग 5 करोड़; Rohit Sharma के बच्चों से है गाड़ी का खास कनेक्शन
बिना चले ही बिजली चूस लेती हैं घर की ये 'वैम्पायर मशीनें', Electricity Bill में करनी हो बचत तो ये काम करें
अरब सागर में एक साथ उतरेंगी भारत-पाक नौसेनाएं, तनाव के बीच सैन्य शक्ति का होगा जबरदस्त प्रदर्शन, जारी हुआ अलर्ट
खत्म होगा नौकरी का झंझट, 10,000 रुपये में शुरू करें ये 5 बिजनेस
Rashifal 11 August 2025: कर्क और कन्या वालों को मिलेगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
जंगल का राजा या डरपोक? इंसान को देखते ही शेर हुआ नौ-दो-ग्यारह, Video Viral
22 साल की उम्र में बिजनेस शुरू, सिर्फ 1,460 दिन बाद 600 करोड़ की कंपनी तैयार; आप भी लीजिए करोड़पति बनने की सीख
IAF: भारतीय वायुसेना के 5 ऐतिहासिक ऑपरेशन, जिनसे कांप उठा था दुश्मन
डीएनए मनी
राजा राम | Aug 10, 2025, 09:41 PM IST
1.कई लोग अपने बढ़ते बिजली बिल से परेशान हैं
आजकल कई लोग अपने बढ़ते बिजली बिल से परेशान हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इसका कारण सिर्फ ज्यादा बिजली इस्तेमाल करना ही नहीं होता? दरअसल, हमारे घरों में कुछ ऐसे उपकरण होते हैं जो बंद होने के बाद भी बिजली खींचते रहते हैं. इन्हें ‘वैम्पायर मशीनें’ कहा जाता है.
2.ये चुपचाप आपके बिजली बिल में इज़ाफा कर देते हैं
टेलीविजन, कंप्यूटर, एक्सबॉक्स, माइक्रोवेव, चार्जर और गेम कंसोल जैसे उपकरण स्टैंडबाय मोड में भी बिजली का इस्तेमाल करते हैं. ये अगली बार जल्दी चालू होने के लिए लगातार पावर लेते रहते हैं. अगर इन्हें पावर स्ट्रिप से बंद न किया जाए, तो ये चुपचाप आपके बिजली बिल में इज़ाफा कर देते हैं.
3.इस्तेमाल सीमित रखें
इसके अलावा, वॉशिंग मशीन, डिशवॉशर, एसी और गीज़र जैसे उपकरण भी भारी बिजली खपत करते हैं. अगर इन्हें बार-बार या कम लोड में इस्तेमाल किया जाए, तो बिल और बढ़ सकता है. कोशिश करें कि वॉशिंग मशीन और डिशवॉशर को पूरी क्षमता में चलाएं और एसी-गीज़र का इस्तेमाल सीमित रखें.
4.बिजली बिल घटाने में मददगार साबित होते हैं
अगर आप नए उपकरण खरीदने की सोच रहे हैं, तो हमेशा पांच सितारा (Five Star) रेटिंग वाले मॉडल को प्राथमिकता दें. ये उपकरण सामान्य मॉडलों की तुलना में कम बिजली खपत करते हैं और लंबे समय में बिजली बिल घटाने में मददगार साबित होते हैं.
5.पुराने उपकरण भी ज्यादा बिजली खाते हैं
पुराने उपकरण भी ज्यादा बिजली खाते हैं क्योंकि समय के साथ उनकी दक्षता कम हो जाती है. इसलिए समय-समय पर पुराने और अक्षम उपकरणों को बदलना जरूरी है.
6.बिजली बचाने का एक आसान तरीका
बिजली के बल्ब और पंखों का भी सोच-समझकर उपयोग करें. जहां जरूरत हो, वहीं रोशनी जलाएं और कमरे से निकलते वक्त पंखा बंद करना न भूलें. एलईडी और सीएफएल बल्बों का उपयोग करना बिजली बचाने का एक आसान तरीका है.
7.समझदारी से उपकरणों का इस्तेमाल
अगर हम इन छोटे-छोटे बदलावों को अपनी दिनचर्या में शामिल कर लें, तो बिना किसी बड़े निवेश के बिजली बिल में काफी कमी ला सकते हैं. समझदारी से उपकरणों का इस्तेमाल करना ही बचत की असली कुंजी है.