Trump Iran Tariff: ईरान से व्यापार करने पर ट्रंप ने लगाया 25% टैरिफ, जानें भारत को कितने करोड़ का होगा नुकसान?

'हम घोषित करते हैं असली हत्यारों के नाम...', ट्रंप की धमकी पर ईरान का पलटवार

राहुल गांधी से मुलाकात के बाद CM सिद्धारमैया ने कर्नाटक में बदलाव की अटकलों पर तोड़ी चुप्पी, जानिए क्या बोले

18 साल की उम्र पूरी होते ही खुलते हैं मौके, ये सरकारी योजनाएं बना सकती हैं भविष्य

Numerology: प्यार में बहुत जल्दी पड़ जाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग! दिखावे पर नहीं, वफादारी पर करते हैं भरोसा

दुनिया की 5 सबसे ताकतवर स्पेस एजेंसी, जानें किस नंबर पर आती है भारत की इसरो?

बिजनेस

18 साल की उम्र पूरी होते ही खुलते हैं मौके, ये सरकारी योजनाएं बना सकती हैं भविष्य

18 साल की उम्र केवल वयस्क होने का प्रमाण नहीं, बल्कि करियर की असली शुरुआत का संकेत होती है. इस दौर में पढ़ाई के साथ स्किल, अनुभव और कमाई की जरूरत सामने आती है. युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार कई अहम योजनाएं चला रही है. 

राजा राम | Jan 13, 2026, 10:04 PM IST

1.करियर को मजबूत शुरुआत मिल सकती है

करियर को मजबूत शुरुआत मिल सकती है
1

18 साल की उम्र वह पड़ाव है जहां से युवा अपने भविष्य की नींव रखते हैं. इस उम्र में सही दिशा और सही अवसर मिल जाएं तो करियर को मजबूत शुरुआत मिल सकती है. 
 

2.प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना

प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना
2

सरकार की प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY) युवाओं को इंडस्ट्री-फ्रेंडली ट्रेनिंग देने पर केंद्रित है. आईटी, हेल्थकेयर, इलेक्ट्रॉनिक्स, रिटेल जैसे सेक्टर में ट्रेनिंग लेकर युवा जॉब के लिए खुद को तैयार कर सकते हैं. 

3.कई कोर्स पूरी तरह मुफ्त

कई कोर्स पूरी तरह मुफ्त
3

इस योजना की खास बात यह है कि कई कोर्स पूरी तरह मुफ्त हैं. ट्रेनिंग पूरी होने पर मिलने वाला सर्टिफिकेट नौकरी की संभावनाओं को और मजबूत करता है. 
 

4.नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम

नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम
4

वहीं नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम (NAPS) पढ़ाई के साथ प्रैक्टिकल अनुभव का मौका देती है. कंपनियों में काम सीखते हुए युवाओं को हर महीने स्टाइपेंड भी मिलता है.

5.छोटे लोन उपलब्ध

छोटे लोन उपलब्ध
5

अगर कोई युवा 18 साल की उम्र में ही खुद का बिजनेस शुरू करना चाहता है तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना एक बड़ा सहारा है. इसके तहत बिना गारंटी छोटे लोन उपलब्ध कराए जाते हैं. 

6.स्टूडेंट्स को करियर एक्सपोजर

स्टूडेंट्स को करियर एक्सपोजर
6

इसके अलावा सरकार की इंटर्नशिप और यूथ प्रोग्राम्स स्टूडेंट्स को करियर एक्सपोजर देती हैं. इससे प्रोफेशनल नेटवर्क बनता है और सीवी मजबूत होती है. 

7.भविष्य को नई दिशा दे सकता है

भविष्य को नई दिशा दे सकता है
7

इन सभी योजनाओं का फायदा यह है कि युवा सिर्फ डिग्री तक सीमित नहीं रहते, बल्कि स्किल और अनुभव भी हासिल करते हैं. 18 साल की उम्र सीखने और प्रयोग करने की सबसे सही उम्र है. सही सरकारी योजना का चुनाव भविष्य को नई दिशा दे सकता है.

