UP News: उत्तर प्रदेश में शीतलहर के बीच CM योगी का बड़ा फैसला, कक्षा 1 से 12वीं तक के स्कूल एक जनवरी तक बंद

Aaj ka Rashifal: मेष से मीन तक के लिए कैसा रहेगा आज का दिन? किसी को लाभ योग तो किसी को बरतनी होगी सावधानी  

उस्मान हादी के हत्यारे भारत में घुसे? ढाका पुलिस के दावों पर मेघालय पुलिस और BSF का आया जवाब

निवेशकों के लिए बड़ा मौका, 5 साल की FD पर मिल रहा यहां सबसे बेहतर रिटर्न

भारत के 5 सबसे खास सरकारी अधिकारी, जिन्हें माना जाता है प्रधानमंत्री का बेहद करीबी

दुनिया का सबसे ताकतवर क्रेडिट कार्ड जिससे आप प्लेन भी खरीद सकते हैं, जानते हैं इसकी कोई सीमा क्यों नहीं है?

बिजनेस

निवेशकों के लिए बड़ा मौका, 5 साल की FD पर मिल रहा यहां सबसे बेहतर रिटर्न

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा रेपो रेट में लगातार कटौती के बाद बैंकिंग सेक्टर में ब्याज दरों पर दबाव साफ दिखाई दे रहा है. इसका असर फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) की ब्याज दरों पर भी पड़ा है. हालांकि, इस माहौल में भी निवेशकों के लिए एक सुरक्षित और बेहतर रिटर्न का विकल्प मौजूद है. 

राजा राम | Dec 28, 2025, 10:42 PM IST

1.रेपो रेट में कुल 1.00 प्रतिशत की कटौती

रेपो रेट में कुल 1.00 प्रतिशत की कटौती
1

आरबीआई इस साल अब तक रेपो रेट में कुल 1.00 प्रतिशत की कटौती कर चुका है. इसके बाद देश के लगभग सभी बड़े और छोटे बैंकों ने एफडी की ब्याज दरों में कमी की है. ऐसे में सुरक्षित निवेश चाहने वाले लोगों के सामने बेहतर रिटर्न की चुनौती खड़ी हो गई है. 

2.पोस्ट ऑफिस

पोस्ट ऑफिस
2

बैंकों की तुलना में पोस्ट ऑफिस की टाइम डिपॉजिट स्कीम निवेशकों के लिए ज्यादा फायदेमंद साबित हो रही है. खासतौर पर 5 साल की एफडी पर पोस्ट ऑफिस 7.5 प्रतिशत का ब्याज दे रहा है, जो मौजूदा समय में सबसे ज्यादा माना जा रहा है. 
 

3.5 साल की एफडी पर 7.5 प्रतिशत का रिटर्न

5 साल की एफडी पर 7.5 प्रतिशत का रिटर्न
3

पोस्ट ऑफिस की खास बात यह है कि यहां सभी आयु वर्ग के निवेशकों को समान ब्याज दर का लाभ मिलता है. यानी सामान्य ग्राहक और वरिष्ठ नागरिक दोनों को 5 साल की एफडी पर 7.5 प्रतिशत का सुनिश्चित रिटर्न मिलता है. 
 

4.स्टेट बैंक ऑफ इंडिया

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया
4

वहीं, देश का सबसे बड़ा सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) 5 साल की एफडी पर सामान्य ग्राहकों को 6.05 प्रतिशत और वरिष्ठ नागरिकों को अधिकतम 7.05 प्रतिशत ब्याज दे रहा है. 

5.एचडीएफसी बैंक

एचडीएफसी बैंक
5

प्राइवेट सेक्टर के सबसे बड़े बैंक एचडीएफसी बैंक की बात करें तो यहां 5 साल की एफडी पर सामान्य निवेशकों को 6.40 प्रतिशत और वरिष्ठ नागरिकों को 6.90 प्रतिशत तक ब्याज मिल रहा है. 
 

6.जोखिम से दूर

जोखिम से दूर
6

इन आंकड़ों से साफ है कि मौजूदा समय में पोस्ट ऑफिस की 5 साल की एफडी बैंकों की तुलना में ज्यादा आकर्षक रिटर्न दे रही है, खासकर उन निवेशकों के लिए जो जोखिम से दूर रहना चाहते हैं. 

7.मजबूत विकल्प

मजबूत विकल्प
7

अगर आप सुरक्षित निवेश, तय रिटर्न और लंबी अवधि की योजना बना रहे हैं, तो पोस्ट ऑफिस की 5 साल की एफडी मौजूदा हालात में एक मजबूत विकल्प के रूप में उभरकर सामने आती है. 

Disclaimer: यह जानकारी केवल सामान्य सूचना के उद्देश्य से दी गई है. इसमें दी गई ब्याज दरें और निवेश से जुड़ी जानकारियां समय-समय पर बदल सकती हैं. निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर लें.
 

