निवेशकों के लिए बड़ा मौका, 5 साल की FD पर मिल रहा यहां सबसे बेहतर रिटर्न

7 . मजबूत विकल्प

7

अगर आप सुरक्षित निवेश, तय रिटर्न और लंबी अवधि की योजना बना रहे हैं, तो पोस्ट ऑफिस की 5 साल की एफडी मौजूदा हालात में एक मजबूत विकल्प के रूप में उभरकर सामने आती है.

Disclaimer: यह जानकारी केवल सामान्य सूचना के उद्देश्य से दी गई है. इसमें दी गई ब्याज दरें और निवेश से जुड़ी जानकारियां समय-समय पर बदल सकती हैं. निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर लें.

