ये हैं दुनिया के टॉप-5 देश जहां सबसे ज्यादा सोने का उत्पादन होता है, यहां देखें पूरी लिस्ट

राजा राम | Jan 27, 2026, 11:01 PM IST
1.चीन
दुनिया में सोना उत्पादन के मामले में चीन पहले स्थान पर है. चीन हर साल करीब 375 टन सोना निकालता है. आधुनिक खनन तकनीक और सरकारी निवेश ने चीन को इस क्षेत्र में लगातार आगे बनाए रखा है.
2.रूस
रूस 321.8 टन वार्षिक उत्पादन के साथ दूसरे नंबर पर है. साइबेरिया और सुदूर पूर्व रूस के प्रमुख स्वर्ण खनन क्षेत्र हैं. रूस का केंद्रीय बैंक भी बड़े पैमाने पर सोने का भंडारण करता है.
3.ऑस्ट्रेलिया
ऑस्ट्रेलिया तीसरे स्थान पर है, जहां सालाना करीब 293.8 टन सोने का उत्पादन होता है. पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया समेत कई क्षेत्रों में समृद्ध भंडार हैं और यहां की खदानें तकनीकी दक्षता के लिए जानी जाती हैं.
4.कनाडा
कनाडा चौथे स्थान पर है, जहां 191.9 टन सोना हर साल निकाला जाता है. ओन्टारियो और क्यूबेक जैसे प्रांत स्वर्ण उत्पादन के प्रमुख केंद्र हैं. यहां पर्यावरण नियमों का भी सख्ती से पालन किया जाता है.
5.संयुक्त राज्य अमेरिका
संयुक्त राज्य अमेरिका 166.7 टन उत्पादन के साथ टॉप-5 में शामिल है. नेवादा और अलास्का अमेरिका के प्रमुख स्वर्ण उत्पादक राज्य हैं.
6.सोने की आपूर्ति को भी संतुलित करता है
हालांकि अमेरिका बड़ा उत्पादक है, लेकिन मजबूत ज्वेलरी और निवेश मांग के कारण वह सोने का बड़ा उपभोक्ता और आयातक भी है. इन देशों का स्वर्ण उत्पादन न केवल उनके आर्थिक विकास में योगदान देता है, बल्कि वैश्विक बाजार में सोने की आपूर्ति को भी संतुलित करता है.