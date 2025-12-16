ये हैं भारत की टॉप 10 कंपनियां, यहां देखिए मार्केट कैप में कौन सबसे आगे?

बिजनेस
राजा राम | Dec 16, 2025, 08:21 PM IST
1.रिलायंस इंडस्ट्रीज
रिलायंस इंडस्ट्रीज एक बार फिर भारत की सबसे मूल्यवान कंपनी बनी हुई है. ऊर्जा, पेट्रोकेमिकल्स, जियो टेलीकॉम और रिटेल जैसे विविध कारोबार इसे बाजार उतार-चढ़ाव के बावजूद शीर्ष पर बनाए रखते हैं.
2.एचडीएफसी बैंक
एचडीएफसी बैंक देश का सबसे बड़ा प्राइवेट सेक्टर बैंक है. मजबूत डिपॉजिट बेस और विशाल ग्राहक नेटवर्क इसकी मार्केट वैल्यू को स्थिर सहारा देता है.
3.भारती एयरटेल
भारती एयरटेल ने टेलीकॉम सेक्टर में अपनी पकड़ और मजबूत की है. 5G सेवाओं का विस्तार और एंटरप्राइज बिजनेस इसकी ग्रोथ का प्रमुख कारण है.
4.टीसीएस
टीसीएस आईटी सेक्टर की सबसे बड़ी कंपनी बनी हुई है. वैश्विक डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की मांग और अंतरराष्ट्रीय मौजूदगी इसे मजबूती देती है.
5.आईसीआईसीआई बैंक
आईसीआईसीआई बैंक तेजी से बढ़ता निजी बैंक है. डिजिटल बैंकिंग और मजबूत लोन ग्रोथ इसकी वैल्यूएशन को सपोर्ट कर रही है.
6.एसबीआई
सरकारी बैंक एसबीआई देशभर में विशाल ब्रांच नेटवर्क के साथ करोड़ों ग्राहकों को सेवाएं देता है, जिससे इसकी बाजार स्थिति मजबूत बनी हुई है.
7.इंफोसिस
इंफोसिस आईटी सेवाओं में दूसरा बड़ा नाम है. हालिया तिमाही नतीजों और ऑफशोर बिजनेस की मजबूती से कंपनी को फायदा मिला है.
8.बजाज फाइनेंस
बजाज फाइनेंस एनबीएफसी सेक्टर का लीडर है. डिजिटल लेंडिंग और कंज्यूमर फाइनेंस में इसकी पकड़ लगातार बढ़ रही है.
9.लार्सन एंड टुब्रो (L&T)
लार्सन एंड टुब्रो (L&T) इंफ्रास्ट्रक्चर और इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स की रीढ़ मानी जाती है. इंफ्रास्ट्रक्चर और डिफेंस सेक्टर में निवेश से इसे फायदा मिल रहा है.
10.एलआईसी
शेयर बाजार में कमजोरी के चलते एलआईसी का मार्केट कैप 1,201.75 करोड़ रुपये टूटकर 5,48,820.05 करोड़ रुपये रह गया.
Disclaimer: ये लिस्टें बाजार की स्थिति और आकलन के तरीके पर निर्भर करती हैं, मगर इन कंपनियों की मौजूदगी टॉप 10 में लगभग स्थायी रहती है.