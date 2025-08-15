एक साल में 30 परसेंट रिटर्न देने वाले 16 म्यूचुअल फंड्स, यहां देखें पूरी लिस्ट

3 . तीसरे स्थान पर Invesco India

3

इसके बाद तीसरे स्थान पर Invesco India - Invesco Global Consumer Trends FoF रहा, जिसने 57.46% रिटर्न दिया है. वहीं Mirae Asset S&P 500 Top 50 ETF FoF ने 47.50% रिटर्न के साथ निवेशकों को अच्छा मुनाफा कराया.