एक साल में 30 परसेंट रिटर्न देने वाले 16 म्यूचुअल फंड्स, यहां देखें पूरी लिस्ट

डीएनए मनी
राजा राम | Aug 15, 2025, 04:41 PM IST
1.16 फंड्स ने 30% से अधिक का रिटर्न दिया
पिछले एक साल के आंकड़ों के मुताबिक, कुल 619 इक्विटी और इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स में से 16 फंड्स ने 30% से अधिक का रिटर्न दिया है.
2.मिराए एसेट म्यूचुअल फंड के दो फंड्स
इसमें सबसे आगे मिराए एसेट म्यूचुअल फंड के दो फंड्स रहे. Mirae Asset Hang Seng TECH ETF FoF ने 82.37% और Mirae Asset NYSE FANG+ETF FoF ने 67.35% रिटर्न दिया है.
3.तीसरे स्थान पर Invesco India
इसके बाद तीसरे स्थान पर Invesco India - Invesco Global Consumer Trends FoF रहा, जिसने 57.46% रिटर्न दिया है. वहीं Mirae Asset S&P 500 Top 50 ETF FoF ने 47.50% रिटर्न के साथ निवेशकों को अच्छा मुनाफा कराया.
4.टेक सेक्टर आधारित फंड्स
चीन और टेक सेक्टर आधारित फंड्स ने भी अच्छा प्रदर्शन किया है. Edelweiss Gr China Equity Off-Shore Fund ने 41.42% और Mirae Asset Global X Artificial Intelligence & Technology ETF FoF ने 39.25% निवेशकों को रिटर्न दिया है.
5.Axis Greater China Equity
वहीं Edelweiss US Technology Equity FOF ने 37.39% और Axis Greater China Equity FoF ने 36.67% का रिटर्न दिया है.
6.कोटक नैस्डैक
ताइवान और NASDAQ आधारित फंड्स में निप्पॉन इंडिया ताइवान इक्विटी फंड ने 36.63% और कोटक नैस्डैक 100 FoF ने 31.31% रिटर्न दिया है.
7.तीन नैस्डैक आधारित फंड्स
तीन नैस्डैक आधारित फंड्स, नावी US नैस्डैक 100 FOF (30.68%), आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल नैस्डैक 100 इंडेक्स फंड (30.54%) और मोतीलाल ओसवाल नैस्डैक 100 ईटीएफ ने भी 30% से ज्यादा का रिटर्न दिया.
8.मिराए एसेट ग्लोबल इलेक्ट्रिक
इसके अलावा मिराए एसेट ग्लोबल इलेक्ट्रिक और ऑटोनॉमस व्हीकल्स इक्विटी पैसिव FOF (30.28%) और इन्वेस्को इंडिया - इन्वेस्को EQQQ NASDAQ-100 ETF FoF (30.24%) ने भी 30% से ज्यादा का रिटर्न दिया.