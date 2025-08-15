Twitter
एक साल में 30 परसेंट रिटर्न देने वाले 16 म्यूचुअल फंड्स, यहां देखें पूरी लिस्ट

Liver Cancer: शरीर में दिखने वाले ये लक्षण देते हैं लिवर कैंसर का संकेत, तुरंत दें इन बातों पर ध्यान

Janmashtami 2025: जन्माष्टमी पर श्रीकृष्ण के इन 7 मंत्रों का जाप करने से दूर हो जाएंगे संकट, प्रसन्न होंगी राधारानी

स्वतंत्रता दिवस पर CM नीतीश कुमार ने दिया बिहार के युवाओं को बड़ा उपहार, अब 100 रूपये में भर पाएंगे हर परीक्षा का फॉर्म

14 की उम्र में बस 2500 रुपये से शुरू किया था लड्डू बेचने का काम, आज खड़ा कर दिया 200 करोड़ का कारोबार

Top 10 Richest Country In The World: ये हैं दुनिया के 10 सबसे अमीर देश, जानें कौन से नंबर पर है भारत

Numerology: इन 4 तारीखों पर पैदा हुईं लड़कियां जन्मजात क्वीन होती हैं, चलाती हैं घर-ससुराल में अपना राज

भगवान कृष्ण की तर्ज पर 'मिशन सुदर्शन चक्र' का शुभारंभ, पीएम मोदी ने कहा- जल्दी होगा देश का अपना स्पेस स्टेशन

Obesity in India: मोटापा बन रहा है बड़ा खतरा... PM Modi ने लाल किले से देशवासियों से की ये खास अपील

Diabetes Solution: डायबिटीज में इस तरह खाएंगे फल तो कभी नहीं बढ़ेगा ब्लड शुगर, जान लें सही तरीका और सही समय क्या है?

एक साल में 30 परसेंट रिटर्न देने वाले 16 म्यूचुअल फंड्स, यहां देखें पूरी लिस्ट

अक्सर निवेशक चाहते हैं कि वो जहां भी निवेश करें उसके बाद उन्हें अच्छा रिटर्न मिले. आज हम आपको कुछ ऐसे ही म्यूचुअल फंड्स के बारे में बताएंगे जो पिछले एक साल में निवेशकों के लिए शानदार रिटर्न दिए हैं. 15 अगस्त 2024 से अब तक 16 इक्विटी म्यूचुअल फंड्स ने 30% से ज्यादा का रिटर्न दिया है. यहां तक कि इनमें टॉप परफॉर्मेंस करने वाले फंड्स ने 80% से भी ज्यादा का रिटर्न दिया है. 

राजा राम | Aug 15, 2025, 04:41 PM IST

1.16 फंड्स ने 30% से अधिक का रिटर्न दिया

16 फंड्स ने 30% से अधिक का रिटर्न दिया
1

पिछले एक साल के आंकड़ों के मुताबिक, कुल 619 इक्विटी और इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स में से 16 फंड्स ने 30% से अधिक का रिटर्न दिया है.

2.मिराए एसेट म्यूचुअल फंड के दो फंड्स

मिराए एसेट म्यूचुअल फंड के दो फंड्स
2

इसमें सबसे आगे मिराए एसेट म्यूचुअल फंड के दो फंड्स रहे. Mirae Asset Hang Seng TECH ETF FoF ने 82.37% और Mirae Asset NYSE FANG+ETF FoF ने 67.35% रिटर्न दिया है.
 

3.तीसरे स्थान पर Invesco India

तीसरे स्थान पर Invesco India
3

इसके बाद तीसरे स्थान पर Invesco India - Invesco Global Consumer Trends FoF रहा, जिसने 57.46% रिटर्न दिया है. वहीं Mirae Asset S&P 500 Top 50 ETF FoF ने 47.50% रिटर्न के साथ निवेशकों को अच्छा मुनाफा कराया.

4.टेक सेक्टर आधारित फंड्स

टेक सेक्टर आधारित फंड्स
4

चीन और टेक सेक्टर आधारित फंड्स ने भी अच्छा प्रदर्शन किया है. Edelweiss Gr China Equity Off-Shore Fund ने 41.42% और Mirae Asset Global X Artificial Intelligence & Technology ETF FoF ने 39.25% निवेशकों को रिटर्न दिया है.
 

5.Axis Greater China Equity

Axis Greater China Equity
5

वहीं Edelweiss US Technology Equity FOF ने 37.39% और Axis Greater China Equity FoF ने 36.67% का रिटर्न दिया है.
 

6.कोटक नैस्डैक

कोटक नैस्डैक
6

ताइवान और NASDAQ आधारित फंड्स में निप्पॉन इंडिया ताइवान इक्विटी फंड  ने 36.63% और कोटक नैस्डैक 100 FoF ने 31.31% रिटर्न दिया है.
 

7.तीन नैस्डैक आधारित फंड्स

तीन नैस्डैक आधारित फंड्स
7

तीन नैस्डैक आधारित फंड्स, नावी US नैस्डैक 100 FOF (30.68%), आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल नैस्डैक 100 इंडेक्स फंड (30.54%) और मोतीलाल ओसवाल नैस्डैक 100 ईटीएफ  ने भी 30% से ज्यादा का रिटर्न दिया.
 

8.मिराए एसेट ग्लोबल इलेक्ट्रिक

मिराए एसेट ग्लोबल इलेक्ट्रिक
8

इसके अलावा मिराए एसेट ग्लोबल इलेक्ट्रिक और ऑटोनॉमस व्हीकल्स इक्विटी पैसिव FOF (30.28%) और इन्वेस्को इंडिया - इन्वेस्को EQQQ NASDAQ-100 ETF FoF (30.24%) ने भी 30% से ज्यादा का रिटर्न दिया.
 

