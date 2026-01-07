ये हैं दुनिया के वो देश, जहां नहीं देना पड़ता है इनकम टैक्स, जानिए क्या है इसके पीछे का कारण

1 . सरकार अन्य स्रोतों से राजस्व जुटाती है

दुनिया के कई देशों ने आयकर नहीं लेने की नीति अपनाई है. इन देशों में लोगों को अपनी पूरी कमाई अपने पास रखने की आज़ादी होती है और सरकार अन्य स्रोतों से राजस्व जुटाती है.

