ये हैं दुनिया के वो देश, जहां नहीं देना पड़ता है इनकम टैक्स, जानिए क्या है इसके पीछे का कारण

बिजनेस
राजा राम | Jan 07, 2026, 09:14 PM IST
1.सरकार अन्य स्रोतों से राजस्व जुटाती है
दुनिया के कई देशों ने आयकर नहीं लेने की नीति अपनाई है. इन देशों में लोगों को अपनी पूरी कमाई अपने पास रखने की आज़ादी होती है और सरकार अन्य स्रोतों से राजस्व जुटाती है.
2. संयुक्त अरब अमीरात
मध्य पूर्व में स्थित संयुक्त अरब अमीरात इसका प्रमुख उदाहरण है. यहां तेल और गैस से होने वाली भारी कमाई सरकार की आमदनी का मुख्य आधार है, जिससे शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं.
3.बहरीन और कुवैत
इसी तरह बहरीन और कुवैत भी तेल संपदा पर निर्भर हैं. इन देशों में नागरिकों को मुफ्त इलाज, शिक्षा और कई सरकारी सुविधाएं मिलती हैं, जबकि उनसे आयकर नहीं लिया जाता.
4.कतर और सऊदी अरब
कतर और सऊदी अरब जैसे देशों की अर्थव्यवस्था भी ऊर्जा संसाधनों और वैश्विक व्यापार पर टिकी है. इसी वजह से यहां लंबे समय तक नागरिकों पर आयकर लगाने की जरूरत नहीं पड़ी.
5.केमैन द्वीप
मध्य पूर्व से बाहर कैरेबियाई क्षेत्र में स्थित केमैन द्वीप अपनी कर-मुक्त व्यवस्था के लिए जाने जाते हैं. यहां की अर्थव्यवस्था पर्यटन और अंतरराष्ट्रीय वित्तीय गतिविधियों से चलती है.
6.मोनाको
यूरोप का छोटा सा देश मोनाको भी इसी श्रेणी में आता है. यहां सरकार की कमाई आलीशान पर्यटन, होटल और जुए से होती है, जिससे स्थानीय लोगों को आयकर में छूट मिलती है.
7.पर्यटन आधारित अर्थव्यवस्था इन्हें यह सुविधा देती है
इसके अलावा बहामास, ब्रुनेई और सेंट किट्स एंड नेविस जैसे देश भी बिना आयकर की नीति अपनाते हैं. मजबूत संसाधन और पर्यटन आधारित अर्थव्यवस्था इन्हें यह सुविधा देती है.