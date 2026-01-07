FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Rashifal 8 January 2026: तुला और मकर वाले सेहत का रखें ध्यान, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

तुला और मकर वाले सेहत का रखें ध्यान, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

DU में एडमिशन का सपना देख रहे स्टूडेंट्स के लिए बड़ी खबर, जानें CUET के तहत एडमिशन पर अहम अपडेट

DU में एडमिशन का सपना देख रहे स्टूडेंट्स के लिए बड़ी खबर, जानें CUET के तहत एडमिशन पर अहम अपडेट

न्यूजीलैंड सीरीज से पहले विराट कोहली की एंट्री बनी चर्चा का विषय, एयरपोर्ट पर मची अफरा-तफरी, वीडियो हुआ वायरल

न्यूजीलैंड सीरीज से पहले विराट कोहली की एंट्री बनी चर्चा का विषय, एयरपोर्ट पर मची अफरा-तफरी, वीडियो हुआ वायरल

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
दुनिया के 5 देश जहां हर नागरिक को देनी पड़ती है मिलिट्री सर्विस, यहां खूबसूरत महिलाओं को बनाते हैं सैनिक

दुनिया के 5 देश जहां हर नागरिक को देनी पड़ती है मिलिट्री सर्विस, यहां खूबसूरत महिलाओं को बनाते हैं सैनिक

ये हैं दुनिया के वो देश, जहां नहीं देना पड़ता है इनकम टैक्स, जानिए क्या है इसके पीछे का कारण

ये हैं दुनिया के वो देश, जहां नहीं देना पड़ता है इनकम टैक्स, जानिए क्या है इसके पीछे का कारण

8th Pay Commission: जूनियर कर्मचारियों से लेकर टॉप अफसर तक, सैलरी में कितनी बढ़ोतरी होगी? जानिए लेवल 1 से 18 की पूरी डिटेल

जूनियर कर्मचारियों से लेकर टॉप अफसर तक, सैलरी में कितनी बढ़ोतरी होगी? जानिए लेवल 1 से 18 की पूरी डिटेल

HomePhotos

बिजनेस

ये हैं दुनिया के वो देश, जहां नहीं देना पड़ता है इनकम टैक्स, जानिए क्या है इसके पीछे का कारण

हर महीने वेतन से कटने वाला आयकर आम लोगों के लिए बड़ी चिंता होता है. लेकिन दुनिया में कुछ ऐसे देश भी हैं, जहां नागरिकों से आय पर कोई कर नहीं लिया जाता. आखिर ये देश बिना आयकर के कैसे अपनी व्यवस्था चलाते हैं, यही सवाल लोगों के मन में उठता है.

राजा राम | Jan 07, 2026, 09:14 PM IST

1.सरकार अन्य स्रोतों से राजस्व जुटाती है

सरकार अन्य स्रोतों से राजस्व जुटाती है
1

दुनिया के कई देशों ने आयकर नहीं लेने की नीति अपनाई है. इन देशों में लोगों को अपनी पूरी कमाई अपने पास रखने की आज़ादी होती है और सरकार अन्य स्रोतों से राजस्व जुटाती है.
 

Advertisement

2. संयुक्त अरब अमीरात

संयुक्त अरब अमीरात
2

मध्य पूर्व में स्थित संयुक्त अरब अमीरात इसका प्रमुख उदाहरण है. यहां तेल और गैस से होने वाली भारी कमाई सरकार की आमदनी का मुख्य आधार है, जिससे शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं.
 

3.बहरीन और कुवैत

बहरीन और कुवैत
3

इसी तरह बहरीन और कुवैत भी तेल संपदा पर निर्भर हैं. इन देशों में नागरिकों को मुफ्त इलाज, शिक्षा और कई सरकारी सुविधाएं मिलती हैं, जबकि उनसे आयकर नहीं लिया जाता.
 

4.कतर और सऊदी अरब

कतर और सऊदी अरब
4

कतर और सऊदी अरब जैसे देशों की अर्थव्यवस्था भी ऊर्जा संसाधनों और वैश्विक व्यापार पर टिकी है. इसी वजह से यहां लंबे समय तक नागरिकों पर आयकर लगाने की जरूरत नहीं पड़ी.

TRENDING NOW

5.केमैन द्वीप

केमैन द्वीप
5

मध्य पूर्व से बाहर कैरेबियाई क्षेत्र में स्थित केमैन द्वीप अपनी कर-मुक्त व्यवस्था के लिए जाने जाते हैं. यहां की अर्थव्यवस्था पर्यटन और अंतरराष्ट्रीय वित्तीय गतिविधियों से चलती है.
 

6.मोनाको

मोनाको
6

यूरोप का छोटा सा देश मोनाको भी इसी श्रेणी में आता है. यहां सरकार की कमाई आलीशान पर्यटन, होटल और जुए से होती है, जिससे स्थानीय लोगों को आयकर में छूट मिलती है.
 

7.पर्यटन आधारित अर्थव्यवस्था इन्हें यह सुविधा देती है

पर्यटन आधारित अर्थव्यवस्था इन्हें यह सुविधा देती है
7

इसके अलावा बहामास, ब्रुनेई और सेंट किट्स एंड नेविस जैसे देश भी बिना आयकर की नीति अपनाते हैं. मजबूत संसाधन और पर्यटन आधारित अर्थव्यवस्था इन्हें यह सुविधा देती है.

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
दुनिया के 5 देश जहां हर नागरिक को देनी पड़ती है मिलिट्री सर्विस, यहां खूबसूरत महिलाओं को बनाते हैं सैनिक
दुनिया के 5 देश जहां हर नागरिक को देनी पड़ती है मिलिट्री सर्विस, यहां खूबसूरत महिलाओं को बनाते हैं सैनिक
ये हैं दुनिया के वो देश, जहां नहीं देना पड़ता है इनकम टैक्स, जानिए क्या है इसके पीछे का कारण
ये हैं दुनिया के वो देश, जहां नहीं देना पड़ता है इनकम टैक्स, जानिए क्या है इसके पीछे का कारण
8th Pay Commission: जूनियर कर्मचारियों से लेकर टॉप अफसर तक, सैलरी में कितनी बढ़ोतरी होगी? जानिए लेवल 1 से 18 की पूरी डिटेल
जूनियर कर्मचारियों से लेकर टॉप अफसर तक, सैलरी में कितनी बढ़ोतरी होगी? जानिए लेवल 1 से 18 की पूरी डिटेल
कड़कती ठंड में खानपान से लेकर दिनचर्या में कर लें बदलाव, बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक के आसपास भी नहीं फटकेगी सर्दी
कड़कती ठंड में खानपान से लेकर दिनचर्या में कर लें बदलाव, बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक के आसपास भी नहीं फटकेगी सर्दी
Numerology: इन तारीखों में जन्मे लोग पैसा डबल करने में होते हैं माहिर, गरीबी से निकलकर बनते हैं अमीर
इन तारीखों में जन्मे लोग पैसा डबल करने में होते हैं माहिर, गरीबी से निकलकर बनते हैं अमीर
MORE
Advertisement
धर्म
Numerology: डोनाल्ड ट्रंप की तरह खतरों के खिलाड़ी होते हैं इस मूलांक के लोग, हर किसी पर जमाते हैं अपना रौब
डोनाल्ड ट्रंप की तरह खतरों के खिलाड़ी होते हैं इस मूलांक के लोग, हर किसी पर जमाते हैं अपना रौब
Budh Grah Dosh: कुंडली में बुध दोष के चलते ठप पड़ा है कारोबार तो बुधवार को करें ये उपाय, ग्रहों के राजकुमार की मिलेगी कृपा
कुंडली में बुध दोष के चलते ठप पड़ा है कारोबार तो बुधवार को जरूर करें ये उपाय, ग्रहों के राजकुमार की मिलेगी कृपा
Numerology: बातों के मोह जाल में फंसा लेते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, शब्दों के आकर्षण से अपनी बात मनवा ही लेते हैं 
बातों के मोह जाल में फंसा लेते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, शब्दों के आकर्षण से अपनी बात मनवा ही लेते हैं
2026 Shubh Muhurat: इस साल शादी से लेकर गृहप्रवेश और वाहन खरीदने के हैं ये शुभ मुहूर्त, जानें पूरे साल की शुभ तारीखें
इस साल शादी से लेकर गृहप्रवेश और वाहन खरीदने के हैं ये शुभ मुहूर्त, जानें पूरे साल की शुभ तारीखें
Surya Remedies: 2026 में कुंडली में मजबूत करना चाहते हैं सूर्य तो गाय को खिलाएं ये चीजें, जरूर मिलेगी सुख समृद्धि
2026 में कुंडली में मजबूत करना चाहते हैं सूर्य तो गाय को खिलाएं ये चीजें, जरूर मिलेगी सुख समृद्धि
MORE
Advertisement