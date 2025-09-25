ये हैं दिल्ली के 5 टॉप धनकुबेर, जानें किसकी तिजोरी में है कितनी दौलत

2 . शिव नादर

एचसीएल टेक्नोलॉजीज़ के फाउंड शिव नादर 3.56 लाख करोड़ रुपये की संपत्ति के साथ दिल्ली के सबसे अमीर व्यक्ति हैं. उनकी कंपनी आईटी एंड कंसल्टिंग सॉल्यूशन्स के ग्लोबल मार्केट में बड़ा नाम है. एक फलते-फूलते बिजनेस के अलावा शिव नादर के समाज के परोपकार के लिए काम खासकर शिव नादर फाउंडेशन के माध्यम से शिक्षा के क्षेत्र में किए गए काम, उन्हें सुर्खियों में रखते हैं. उनकी बेटी रोशनी नादर मल्होत्रा दुनिया की सबसे अमीर महिलाओं में पांचवें स्थान पर हैं.