लेह लद्दाख के बाद अब उत्तराखंड में भी उबाल, CM पुष्कर सिंह धामी ने 'नकल जिहाद' पर दी सख्त चेतावनी
भारत के इन राज्यों में सबसे ज्यादा मिठाई खाते हैं लोग, जानें किस पायदान पर आता है आपका State
UP International Trade Show के उद्घाटन में ग्रेटर नोएडा पहुंचे PM Modi, सीएम योगी ने किया स्वागत
Grah Dosh Disease: गर्दन से लेकर कमर तक भयंकर दर्द देता है ये ग्रह, ज्योतिष उपाय आजमाकर कम हो सकती है आपकी पीड़ा
वो 5 जातियां जो बिहार में बिछाती हैं चुनावी बिसात, किसमें है इन्हें कंट्रोल करने और CM बनने का दम'?
Tanya Mittal की 'इलायची पानी' के दीवाने हुए अमाल मलिक, यहां आप भी देखें रेसिपी
Shardiya Navratri 2025: माता के नौ दिनों तक दुर्गा चालीसा पाठ के अपनाएं ये नियम, नहीं तो अधूरी रह जाएगी मनोकामना
ये हैं दिल्ली के 5 टॉप धनकुबेर, जानें किसकी तिजोरी में है कितनी दौलत
Numerology: आसमान चूमते हैं इन 3 तारीखों में जन्मे लोग, धन शोहरत और ऐशो आराम में बिताते हैं जीवन
लेह में हिंसा के तांडव ने ली 4 की जान 70 से ज्यादा लोग घायल, कर्फ्यू से जकड़ा शहर, कारगिल में धारा 163 लागू
डीएनए मनी
जया पाण्डेय | Sep 25, 2025, 09:20 AM IST
1.मिलिए दिल्ली के सबसे अमीर लोगों से
दिल्ली न केवल अपने राजनीतिक मामलों, समृद्ध विरासत और बहुसांस्कृतिक आबादी के लिए प्रसिद्ध है बल्कि देश के कुछ सबसे अमीर लोगों का घर भी है. आज हम आपको फोर्ब्स इंडिया की 100 सबसे अमीर लोगों की लिस्ट के मुताबिक दिल्ली की 5 सबसे अमीर शख्सियत से मिलवाने जा रहे हैं.
2.शिव नादर
एचसीएल टेक्नोलॉजीज़ के फाउंड शिव नादर 3.56 लाख करोड़ रुपये की संपत्ति के साथ दिल्ली के सबसे अमीर व्यक्ति हैं. उनकी कंपनी आईटी एंड कंसल्टिंग सॉल्यूशन्स के ग्लोबल मार्केट में बड़ा नाम है. एक फलते-फूलते बिजनेस के अलावा शिव नादर के समाज के परोपकार के लिए काम खासकर शिव नादर फाउंडेशन के माध्यम से शिक्षा के क्षेत्र में किए गए काम, उन्हें सुर्खियों में रखते हैं. उनकी बेटी रोशनी नादर मल्होत्रा दुनिया की सबसे अमीर महिलाओं में पांचवें स्थान पर हैं.
3.सुनील मित्तल और परिवार
भारती एंटरप्राइजेज के फाउंडर और चेयरमैन होने के साथ सुनील मित्तल और उनका परिवार 2.72 लाख करोड़ रुपये की कुल संपत्ति के साथ दिल्ली में दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति हैं. वे भारत की सबसे बड़ी दूरसंचार कंपनियों में से एक भारती एयरटेल के भी मालिक हैं जिसकी पहुंच दुनिया में लाखों लोगों तक है. इसके अलावा भारती एंटरप्राइजेज खुदरा, कृषि और वित्तीय सेवाओं के क्षेत्र में भी काम कर रही है.
4.रवि जयपुरिया
रवि जयपुरिया दिल्ली के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति हैं, जिनकी कुल संपत्ति 1.53 लाख करोड़ रुपये है. उन्हें कोला किंग के नाम से भी जाना जाता है और वे वरुण बेवरेजेज के प्रमुख हैं जो पेप्सिको की भारत की सबसे बड़ी फ्रैंचाइज़ी है. उनके व्यापारिक हित केएफसी, पिज़्ज़ा हट और डेयरी व्यवसायों तक भी फैले हुए हैं.
5.बर्मन परिवार
बर्मन परिवार डाबर इंडिया का मालिक है और इसकी कुल संपत्ति 92,276 करोड़ रुपये है. इसका ब्रांड नाम आयुर्वेद और FMCG उत्पादों में है. च्यवनप्राश जैसी स्वास्थ्य संबंधी वस्तुओं से लेकर प्रसाधन सामग्री और पैकेज्ड फ़ूड तक डाबर के ग्राहकों की एक लंबी और वफादार संख्या है.
6.कपिल और राहुल भाटिया
भाटिया परिवार इंडिगो एयरलाइंस के लिए सबसे ज़्यादा मशहूर है, जो भारत की सबसे बड़ी और सबसे सफल कम लागत वाली एयरलाइन मानी जाती है. इस परिवार का विमानन, आतिथ्य और यात्रा सेवाओं के क्षेत्र में एक फलता-फूलता कारोबार है. कपिल और राहुल भाटिया की कुल संपत्ति 89,607 करोड़ रुपये है.
अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.