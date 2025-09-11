ये हैं भारत की 5 सबसे पुरानी मिठाई की दुकानें, जानें इनकी 229 साल पुरानी परंपरा की दिलचस्प दास्तां

IIT-NIT से पढ़े बिना OpenAI की टॉप कुर्सी पर पहुंचे Vijaye Raji, जानें किस इंस्टीट्यूट से ली है डिग्री
डीएनए मनी
जया पाण्डेय | Sep 11, 2025, 10:10 AM IST
1.ये हैं भारत की 5 सबसे पुरानी मिठाई की दुकानें
इतिहास और परंपरा में डूबी भारत की ये सबसे पुरानी हलवाई की दुकानें पीढ़ियों से अपने शिल्प को निखार रही हैं और हर निवाले में भारत के समृद्ध अतीत का स्वाद देती हैं. चाहे वह आगरा के प्रतिष्ठित भगत हलवाई हों या कोलकाता के केसी दास, जिन्हें रसगुल्ला पैकेजिंग में क्रांति लाने का श्रेय दिया जाता है, हर किसी की कहानी बेहद अनूठी है.
2.भगत हलवाई (आगरा, 1795)
लेख राज भगत द्वारा 1795 में स्थापित आगरा स्थित भगत हलवाई भारत की सबसे पुरानी मिठाई की दुकानों में से एक है. यह दुकान अपनी गुणवत्ता वाली मिठाइयों के लिए प्रसिद्ध है और उनकी मिठाइयां 352 रुपये से 652 रुपये के बीच के पैक में उपलब्ध हैं, जो परंपरा और स्वाद का एक मनोरम मिश्रण प्रस्तुत करती हैं.
3.पंजाबी घसीटाराम हलवाई (मुंबई, 1916)
1916 में मुंबई में स्थापित पंजाबी घसीटाराम हलवाई अपने बेसन के लड्डू, पेड़ा और काजू कतली के लिए प्रसिद्ध है. उनकी मिठाइयां प्रामाणिकता और आधुनिक पैकेजिंग का मिश्रण हैं, जो उन्हें खास अवसरों के लिए पसंदीदा बनाती हैं.
4.केसी दास हलवाई (कोलकाता, 1866)
1866 में कोलकाता में स्थापित के.सी. दास हलवाई ने 1930 में पहला डिब्बाबंद रसगुल्ला बनाकर मिठाई उद्योग में क्रांति ला दी. उनकी नवीनता और गुणवत्ता के प्रति प्रतिबद्धता ने उन्हें घर-घर में जाना-पहचाना नाम बना दिया है.
5.पारसी डेयरी फार्म (मुंबई, 1916)
1916 में मुंबई में स्थापित पारसी डेयरी फार्म 80 से ज़्यादा प्रकार की मिठाइयां उपलब्ध कराता है. उनके मेनू में प्रीमियम सामग्री से बनी क्लासिक मिठाइयां शामिल हैं, जो पारसी पाक परंपराओं को कायम रखती हैं.
6.बाशा हलवावाला (चेन्नई, 1938)
चेन्नई स्थित बाशा हलवावाला 85 सालों से मिठाइयां परोस रहा है. उनकी खासियत शहद से भरपूर दम का रोस्ट हलवा है, जिसकी कीमत 480 रुपये प्रति किलोग्राम है. इस स्वादिष्ट व्यंजन की आज भी काफी मांग है.
