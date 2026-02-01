Budget 2026 की इन 6 बातों का आपकी जेब पर पड़ेगा सीधा असर, अभी लगा लें हिसाब

5 . शेयर बायबैक का पैसा डिविडेंड नहीं, कैपिटल गेन माना जाएगा

कोई कंपनी अगर अपने शेयर्स शेयरहोल्डर से वापस खरीदे तो इसे बायबैक कहा जाता है. आमतौर पर कंपनियां बायबैक ऑफर देती हैं, जिनमें शेयरहोल्डर्स को शेयर की सामान्य कीमत से ज्यादा पैसे मिलते हैं. अब तक इस बायबैक से मिलने वाली रकम को डिविडेंड माना जाता था और उसी हिसाब से टैक्स कटता था. बजट 2026 में इसे डिविडेंड की जगह कैपिटल गेन मानने का प्रस्ताव दिया गया है. इसके तहत अगर कंपनी के प्रमोटर्स भारतीय हैं तो बायबैक से होने वाले गेन पर 22 प्रतिशत और अगर प्रमोटर्स भारतीय नहीं हैं तो 30 प्रतिशत टैक्स चुकाना होगा.

