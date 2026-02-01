FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
अंतरराष्ट्रीय मंच पर काशी की करुणा की गूंज, WOFA सम्मेलन में सीए सुदेशना बसु को मिला Women’s Excellence Award

अंतरराष्ट्रीय मंच पर काशी की करुणा की गूंज, WOFA सम्मेलन में सीए सुदेशना बसु को मिला Women’s Excellence Award

टी20 वर्ल्ड कप 2026 में अफगानिस्तान कर सकता है बड़ा 'उलटफेर', जानिए क्या है टीम की ताकत और कमजोरी

टी20 वर्ल्ड कप 2026 में अफगानिस्तान कर सकता है बड़ा 'उलटफेर', जानिए क्या है टीम की ताकत और कमजोरी

IND vs PAK Live: भारत हारकर भी सेमीफाइनल में करेगा क्वालिफाई, वरना पाकिस्तान को इतने ओवर में चेज करना होगा टारगेट

IND vs PAK Live: भारत हारकर भी सेमीफाइनल में करेगा क्वालिफाई, वरना पाकिस्तान को इतने ओवर में चेज करना होगा टारगेट

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
Budget 2026 की इन 6 बातों का आपकी जेब पर पड़ेगा सीधा असर, अभी लगा लें हिसाब

Budget 2026 की इन 6 बातों का आपकी जेब पर पड़ेगा सीधा असर, अभी लगा लें हिसाब

Herbal Cigarettes: हर्बल सिगरेट का बढ़ा क्रेज, क्या वाकई इससे नहीं होता कोई नुकसान  

Herbal Cigarettes: हर्बल सिगरेट का बढ़ा क्रेज, क्या वाकई इससे नहीं होता कोई नुकसान

किस शहर को कहते हैं भारत का सैन-फ्रांसिस्को? जानें क्यों अमेरिकन सिटी से होती है इसकी तुलना

किस शहर को कहते हैं भारत का सैन-फ्रांसिस्को? जानें क्यों अमेरिकन सिटी से होती है इसकी तुलना

HomePhotos

बिजनेस

Budget 2026 की इन 6 बातों का आपकी जेब पर पड़ेगा सीधा असर, अभी लगा लें हिसाब

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने Budget 2026 पेश कर दिया है. इस बजट में इनकम टैक्स में कोई बदलाव नहीं किया गया है, लेकिन कुछ ऐसी घोषणाएं की गई हैं जिनका सीधा असर आपके बजट पर पड़ेगा. असर अच्छा होगा या बुरा, चलिए जानते हैं.

Kusum Lata | Feb 01, 2026, 06:17 PM IST

1.Income Tax Related Changes

Income Tax Related Changes
1

इनकम टैक्स स्लैब्स में कोई बदलाव नहीं है. हालांकि, वित्त मंत्री ने ऐलान किया है कि 1 अप्रैल, 2026 से नया इनकम टैक्स कानून लागू हो जाएगा. नए कानून में इनकम टैक्स के नियमों को आसान बनाया गया है.

Advertisement

2.F&O में STT की बढ़ोतरी

F&O में STT की बढ़ोतरी
2

निर्मला सीतारमण ने फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग में सिक्योरिटीज़ ट्रांजैक्शन टैक्स (STT) में बढ़ोतरी की है. फ्यूचर ट्रेड्स पर पहले 0.02 प्रतिशत का STT लगता था जिसे बढ़ाकर 0.05 प्रतिशत कर दिया गया है, यह टैक्स में 150 प्रतिशत की बढ़ोतरी है. वहीं, ऑप्शन में पहले 0.1 प्रतिशत का STT लगता था जिसे बढ़ाकर 0.15 प्रतिशत कर दिया गया है. यह 50 प्रतिशत की बढ़ोतरी है. यानी अगर आप फ्यूचर और ऑप्शन में ट्रेड करते हैं तो आपको पहले से ज्यादा टैक्स चुकाना होगा.
 

3.Motor Accident Claim interest

Motor Accident Claim interest
3

बजट 2026 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि मोटर व्हीकल एक्सीडेंट के विक्टिम को मिलने वाले कम्पेन्सेशन पर अगर कोई इंटरेस्ट दिया जाता है तो उस इंटरेस्ट पर टैक्स नहीं लगेगा. इस इंटरेस्ट पर TCS भी नहीं काटा जाएगा.

4.TCS की दरों में बदलाव

TCS की दरों में बदलाव
4

टैक्स कलेक्टेड ऐट सोर्स (TCS) में दो बड़े बदलाव किए गए हैं. पहला है विदेश टूर प्रोग्राम में लगने वाले TCS को 5 और 20 प्रतिशत से घटाकर 2 प्रतिशत कर दिया गया है. दूसरा ये है कि पढ़ाई या इलाज के लिए विदेश भेजे जाने वाले पैसों पर TCS को 5 प्रतिशत से घटाकर 2 प्रतिशत कर दिया गया है.
 

TRENDING NOW

5.शेयर बायबैक का पैसा डिविडेंड नहीं, कैपिटल गेन माना जाएगा

शेयर बायबैक का पैसा डिविडेंड नहीं, कैपिटल गेन माना जाएगा
5

कोई कंपनी अगर अपने शेयर्स शेयरहोल्डर से वापस खरीदे तो इसे बायबैक कहा जाता है. आमतौर पर कंपनियां बायबैक ऑफर देती हैं, जिनमें शेयरहोल्डर्स को शेयर की सामान्य कीमत से ज्यादा पैसे मिलते हैं. अब तक इस बायबैक से मिलने वाली रकम को डिविडेंड माना जाता था और उसी हिसाब से टैक्स कटता था. बजट 2026 में इसे डिविडेंड की जगह कैपिटल गेन मानने का प्रस्ताव दिया गया है. इसके तहत अगर कंपनी के प्रमोटर्स भारतीय हैं तो बायबैक से होने वाले गेन पर 22 प्रतिशत और अगर प्रमोटर्स भारतीय नहीं हैं तो 30 प्रतिशत टैक्स चुकाना होगा.
 

6.NRI से प्रॉपर्टी खरीदना आसान होगा

NRI से प्रॉपर्टी खरीदना आसान होगा
6

अब तक अगर किसी भारतीय नागरिक को किसी NRI से प्रॉपर्टी खरीदनी होती थी तो उन्हें TDS कटवाने के लिए TAN यानी टैक्स डिडक्शन एंड कलेक्शन अकाउंट बनवाना भ. बजट 2026 में ये कहा गया है कि नॉन-रेसिडेंट से प्रॉपर्टी खरीदने पर अब उनके PAN से ही टीडीएस कटवाया जा सकता है. आसान भाषा में कहें तो टैक्स के मामले में अब NRI से प्रॉपर्टी खरीदने की प्रक्रिया वैसी ही होगी जैसी भारत में रह रहे शख्स से प्रॉपर्टी खरीदने की होती है.

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Budget 2026 की इन 6 बातों का आपकी जेब पर पड़ेगा सीधा असर, अभी लगा लें हिसाब
Budget 2026 की इन 6 बातों का आपकी जेब पर पड़ेगा सीधा असर, अभी लगा लें हिसाब
Herbal Cigarettes: हर्बल सिगरेट का बढ़ा क्रेज, क्या वाकई इससे नहीं होता कोई नुकसान  
Herbal Cigarettes: हर्बल सिगरेट का बढ़ा क्रेज, क्या वाकई इससे नहीं होता कोई नुकसान
किस शहर को कहते हैं भारत का सैन-फ्रांसिस्को? जानें क्यों अमेरिकन सिटी से होती है इसकी तुलना
किस शहर को कहते हैं भारत का सैन-फ्रांसिस्को? जानें क्यों अमेरिकन सिटी से होती है इसकी तुलना
दुनिया की सबसे अनोखी तितली जिसके पास हैं सबसे ज्यादा क्रोमोसोम्स, इसे कहते हैं प्रकृति की जेनेटिक क्वीन
दुनिया की सबसे अनोखी तितली जिसके पास हैं सबसे ज्यादा क्रोमोसोम्स, इसे कहते हैं प्रकृति की जेनेटिक क्वीन
T20I में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 10 भारतीय गेंदबाज, इन खिलाड़ियों ने किए 100 से ज्यादा शिकार
T20I में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 10 भारतीय गेंदबाज, इन खिलाड़ियों ने किए 100 से ज्यादा शिकार
MORE
Advertisement
धर्म
क्या बजट का लाल पाउच सिर्फ परंपरा और सत्ता का संदेश है? जानिए लाल रंग को समृद्धि और शक्ति का प्रतीक क्यों माना गया है?
क्या बजट का लाल पाउच सिर्फ परंपरा और सत्ता का संदेश है? जानिए लाल रंग को समृद्धि और शक्ति का प्रतीक क्यों माना गया है?
Magh Purnima 2026: 1 या 2 फरवरी, कब है माघ पूर्णिमा? यहां जानें स्नान, दान और पूजा मुहूर्त 
Magh Purnima 2026: 1 या 2 फरवरी, कब है माघ पूर्णिमा? यहां जानें स्नान, दान और पूजा मुहूर्त
Horoscope 31 January: किसे मिलेगा नया अवसर, किसे हो सकती है हानि? यहां पढ़ें आज का अपना राशिफल
Horoscope 31 January: किसे मिलेगा नया अवसर, किसे हो सकती है हानि? यहां पढ़ें आज का अपना राशिफल
Numerology: इन तारीखों पर जन्मे लोगों के साथ होती हैं 'अलौकिक शक्तियां'! बस पहचानने की है देरी 
Numerology: इन तारीखों पर जन्मे लोगों के साथ होती हैं 'अलौकिक शक्तियां'! बस पहचानने की है देरी
क्या लोहे की अंगूठी पहनने से शनि का क्रोध सचमुच कम होता है?
क्या लोहे की अंगूठी पहनने से शनि का क्रोध सचमुच कम होता है?
MORE
Advertisement