Budget 2026 की इन 6 बातों का आपकी जेब पर पड़ेगा सीधा असर, अभी लगा लें हिसाब

बिजनेस
Kusum Lata | Feb 01, 2026, 06:17 PM IST
1.Income Tax Related Changes
इनकम टैक्स स्लैब्स में कोई बदलाव नहीं है. हालांकि, वित्त मंत्री ने ऐलान किया है कि 1 अप्रैल, 2026 से नया इनकम टैक्स कानून लागू हो जाएगा. नए कानून में इनकम टैक्स के नियमों को आसान बनाया गया है.
2.F&O में STT की बढ़ोतरी
निर्मला सीतारमण ने फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग में सिक्योरिटीज़ ट्रांजैक्शन टैक्स (STT) में बढ़ोतरी की है. फ्यूचर ट्रेड्स पर पहले 0.02 प्रतिशत का STT लगता था जिसे बढ़ाकर 0.05 प्रतिशत कर दिया गया है, यह टैक्स में 150 प्रतिशत की बढ़ोतरी है. वहीं, ऑप्शन में पहले 0.1 प्रतिशत का STT लगता था जिसे बढ़ाकर 0.15 प्रतिशत कर दिया गया है. यह 50 प्रतिशत की बढ़ोतरी है. यानी अगर आप फ्यूचर और ऑप्शन में ट्रेड करते हैं तो आपको पहले से ज्यादा टैक्स चुकाना होगा.
3.Motor Accident Claim interest
बजट 2026 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि मोटर व्हीकल एक्सीडेंट के विक्टिम को मिलने वाले कम्पेन्सेशन पर अगर कोई इंटरेस्ट दिया जाता है तो उस इंटरेस्ट पर टैक्स नहीं लगेगा. इस इंटरेस्ट पर TCS भी नहीं काटा जाएगा.
4.TCS की दरों में बदलाव
टैक्स कलेक्टेड ऐट सोर्स (TCS) में दो बड़े बदलाव किए गए हैं. पहला है विदेश टूर प्रोग्राम में लगने वाले TCS को 5 और 20 प्रतिशत से घटाकर 2 प्रतिशत कर दिया गया है. दूसरा ये है कि पढ़ाई या इलाज के लिए विदेश भेजे जाने वाले पैसों पर TCS को 5 प्रतिशत से घटाकर 2 प्रतिशत कर दिया गया है.
5.शेयर बायबैक का पैसा डिविडेंड नहीं, कैपिटल गेन माना जाएगा
कोई कंपनी अगर अपने शेयर्स शेयरहोल्डर से वापस खरीदे तो इसे बायबैक कहा जाता है. आमतौर पर कंपनियां बायबैक ऑफर देती हैं, जिनमें शेयरहोल्डर्स को शेयर की सामान्य कीमत से ज्यादा पैसे मिलते हैं. अब तक इस बायबैक से मिलने वाली रकम को डिविडेंड माना जाता था और उसी हिसाब से टैक्स कटता था. बजट 2026 में इसे डिविडेंड की जगह कैपिटल गेन मानने का प्रस्ताव दिया गया है. इसके तहत अगर कंपनी के प्रमोटर्स भारतीय हैं तो बायबैक से होने वाले गेन पर 22 प्रतिशत और अगर प्रमोटर्स भारतीय नहीं हैं तो 30 प्रतिशत टैक्स चुकाना होगा.
6.NRI से प्रॉपर्टी खरीदना आसान होगा
अब तक अगर किसी भारतीय नागरिक को किसी NRI से प्रॉपर्टी खरीदनी होती थी तो उन्हें TDS कटवाने के लिए TAN यानी टैक्स डिडक्शन एंड कलेक्शन अकाउंट बनवाना भ. बजट 2026 में ये कहा गया है कि नॉन-रेसिडेंट से प्रॉपर्टी खरीदने पर अब उनके PAN से ही टीडीएस कटवाया जा सकता है. आसान भाषा में कहें तो टैक्स के मामले में अब NRI से प्रॉपर्टी खरीदने की प्रक्रिया वैसी ही होगी जैसी भारत में रह रहे शख्स से प्रॉपर्टी खरीदने की होती है.